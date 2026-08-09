Thể thao 360 Ngược dòng đẳng cấp Man City đã bị Atletico Madrid dẫn bàn sau 45 phút đầu tiên trong trận giao hữu đêm 9/8. Tuy nhiên, The Citizens đã bùng nổ trong hiệp 2 và tạo nên cú ngược dòng đẳng cấp để giành chiến thắng 3-1 trước đại diện Tây Ban Nha.

Trước trận giao hữu với đối thủ cứng cựa Atletico Madrid, Man City đã chơi 2 trận giao hữu thời tân HLV Maresca. Họ hòa 1-1 với Inter Milan và mới nhất là có trận thắng 3-1 trước đội các Ngôi sao K-League. Những dấu ấn đầu tiên dưới thời Maresca cũng dần xuất hiện. Nếu như trận thua Inter Milan trên chấm luân lưu được xem là “hên xui”, thì trận đấu thứ 2 với các Ngôi sao K-League, cho thấy Man City đã cải thiện đáng kể hiệu suất dứt điểm so với trận đấu với đại diện Italia. Trên thực tế, HLV Enzo Maresca mới chỉ tiếp quản Man City trong thời gian rất ngắn, do vậy những trận giao hữu đối với ông cực kỳ quan trọng. Đối đầu với đối thủ ngang cơ như Atletico Madrid, HLV Enzo Maresca không xem đó là một trận giao hữu thông thường, mà còn là dịp để ông tiếp tục hoàn thiện đội hình, sau khi tiếp quản đội bóng thời kỳ hậu Pep Guardiola.

Atletico Madrid bước vào trận đấu với Man City, khi đại diện Tây Ban Nha vừa thua 1-2 trước Man United ở trận giao hữu đầu tháng 8. Còn đối với Man City, cách đây 3 năm, Atletico Madrid cũng từng đối đầu trong 1 trận giao hữu mùa Hè cũng tại Seoul. Trận đó, thầy trò Diego Simeone có chiến thắng 2-1. Nhưng đó là câu chuyện của 3 năm trước. Thời điểm này, Man City hoàn toàn khác biệt, The Citizens đang có động lực rõ ràng hơn so với Atletico Madrid, khi đây sẽ là trận thử nghiệm cuối cùng của họ trước khi quay về Anh đá trận tranh Community Shield với Arsenal vào cuối tuần sau. Và đại diện Tây Ban Nha được xem là sự lựa chọn xứng tầm để đại diện nước Anh thử nghiệm lần cuối đội hình, trước khi hướng tới những mục tiêu lớn trong mùa giải mới.

Đúng với thực lực hiện tại của 2 đội, trận đấu diễn ra thực sự ngang tài ngang sức. Và phải đến gần cuối hiệp 1, thế quân bình mới bị phá vỡ, khi Dominguez dứt điểm tung lưới Manchester City sau khi nhận đường chuyền từ M. Hjulmand, mở tỷ số cho Atletico Madrid, đưa đại diện Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước sau khi hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2, HLV Enzo Maresca có những điều chỉnh nhân sự, và chỉ trong vòng 2 phút, Man City đã có liên tiếp 2 bàn thắng, bằng cú đúp của Marmoush (phút 57, 59), để vươn lên dẫn lại 2-1 trước Atletico Madrid. Không còn gì để mất, Atletico triển khai tổng lực tấn công tìm bàn gỡ. Và đại diện Tây Ban Nha đã dính đòn hồi mã thương ở phút thứ 90, với cú dứt điểm chính xác của R. Ait-Nouri, nâng tỉ số lên 3-1 cho Man City. Bàn thắng này đã dập tắt hy vọng gỡ hòa của Atletico Madrid trong trận giao hữu tại Seoul World Cup Stadium. Về phía Man City, với chiến thắng này, The Citizens đã có màn lội ngược dòng đẳng cấp trước đại diện đến từ Tây Ban Nha.