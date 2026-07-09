Ngược dòng đánh bại Virtus, Dila chiếm lợi thế ở vòng loại Conference League Bị Virtus dẫn trước ngay phút thứ 3, Dila ngược dòng thắng 3-1 nhờ các bàn của Shekiladze, Anoff và Kante trên sân Tengiz Burjanadze để chiếm ưu thế ở lượt đi vòng loại 1 Europa Conference League, đẩy Virtus vào thế phải thắng đậm ở lượt về để tránh bị loại.

Dila 3 - 1 Virtus Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Dila tiếp đón Virtus.

3' Benincasa mở tỷ số chỉ sau 3 phút Phút 3, S. Benincasa nhanh chóng đưa Virtus vượt lên dẫn trước 0-1 sau đường kiến tạo của A. Golinucci. Một cú khởi đầu như mơ cho đội khách ngay trong loạt vòng sơ loại đầu tiên của Europa Conference League.

6' Amati nhận thẻ vàng sớm cho Virtus Phút 6, A. Amati bên phía Virtus phải nhận thẻ vàng, một pha phạm lỗi khiến trọng tài phải rút thẻ chỉ ít phút sau khi đội nhà vừa mở tỷ số 0-1. Chiếc thẻ này buộc Amati phải thi đấu cẩn trọng hơn trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.

8' Shekiladze đáp trả, Dila gỡ hòa 1-1 Phút 8, Dila lập tức đòi lại thế cân bằng khi S. Shekiladze dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của B. Gogoberishvili , ấn định tỷ số 1-1. Chỉ vài phút sau khi Virtus vượt lên và có thẻ vàng cho Amati, đại diện chủ nhà đáp trả ngay lập tức, hứa hẹn một hiệp đấu mở tại Tengiz Burjanadze Stadium.

14' Anoff lập cú đúp, Dila vượt lên dẫn 2-1 Phút 14, B. Anoff tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử, ấn định tỷ số 2-1 cho Dila. Chỉ trong hơn mười phút đầu, trận đấu đã chứng kiến ba bàn thắng liên tiếp, và Dila giờ là đội đang có lợi thế trên sân Tengiz Burjanadze.

30' Tali phải nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, A. Tali bên phía Dila bị trọng tài rút thẻ vàng. Đội chủ nhà vẫn đang tạm dẫn Virtus 2-1 và sẽ phải thi đấu thận trọng hơn khi đã có một cái tên trong sổ đen.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dila thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46, HLV Dila tung M. Kante vào sân thay B. Gogoberishvili để mở màn hiệp hai. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn 2-1, có thể nhằm giữ nhịp và củng cố lợi thế sau màn ngược dòng ấn tượng ở hiệp một.

46' Virtus xáo trộn tuyến giữa ngay đầu giờ hai Phút 46', S. Santi được tung vào sân thay S. Benincasa bên phía Virtus. Sự thay đổi này diễn ra ngay khi hiệp hai bắt đầu, sau một hiệp một đầy biến động với ba bàn thắng và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Dila.

53' Parulava lãnh thẻ vàng, Dila thêm nỗi lo thẻ phạt Phút 53', O. Parulava bên phía Dila phải nhận thẻ vàng. Đây đã là cầu thủ thứ hai của Dila bị cảnh cáo trong trận, sau A. Tali ở phút 30, dù đội bóng này đang dẫn 2-1 trước Virtus.

54' Dila xáo bài giữa hiệp hai Phút 54, HLV Dila rút A. Tali - người vừa nhận thẻ vàng ở phút 30 - để đưa Claude Kouakou vào sân. Sự thay đổi nhân sự này diễn ra khi Dila đang tạm dẫn Virtus 2-1, có thể nhằm giữ vững thế trận và tránh rủi ro thẻ phạt tiếp theo.

65' Dila rút Parulava, tung Donkor vào sân Phút 65, Dila thực hiện thay người: N. K. Donkor vào sân thay O. Parulava, người vừa nhận thẻ vàng ở phút 53. Sự điều chỉnh này diễn ra khi Dila đang dẫn Virtus 2-1 và cần giữ chân trên hàng công lẫn phòng ngừa rủi ro thẻ phạt.

68' Kante ghi tiếp, Dila vươn lên 3-1 Phút 68, M. Kante dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của S. Shekiladze, nâng tỷ số lên 3-1 cho Dila. Sau khởi đầu chật vật để Virtus vượt lên trước, đội chủ nhà đã lội ngược dòng ngoạn mục và giờ càng nới rộng cách biệt trên sân Tengiz Burjanadze.

75' Virtus xáo trộn hàng công khi đang thua ngược Phút 75, HLV Virtus tung U. De Lucia vào sân thay A. Golinucci. Sự thay đổi diễn ra trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn 3-1 sau khi để Dila ngược dòng ngoạn mục từ bàn mở tỷ số sớm của chính mình.

79' Virtus xáo trộn hàng công khi đang hứng chịu mưa bàn thua Phút 79, HLV Virtus tung N. Gori vào sân thay M. De Santis. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng đang bị dẫn 3-1 và cần một luồng sinh khí mới trước khi hết giờ.

84' Virtus dùng nốt quyền thay người Phút 84, HLV Virtus tung M. Gasperoni vào sân thay A. Amati , người đã phải nhận thẻ vàng từ khá sớm trong hiệp một. Sự thay đổi này khó lòng xoay chuyển cục diện khi đội khách đang bị dẫn 3-1 trước Dila.

84' Virtus xoay người khi đang thua ngược 1-3 Phút 84, HLV Virtus tung V. Satalino vào sân thay I. Buonocunto. Sự thay đổi được thực hiện khi đội khách đang bị Dila dẫn 3-1, sau khi để thủng lưới liên tiếp từ phút 8 đến phút 68 dù đã có bàn mở tỷ số sớm ở phút thứ 3.

84' Dila tranh thủ xoay người bảo toàn cách biệt Phút 84, HLV Dila tung G. Kobakhidze vào sân thay S. Shekiladze. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn 3-1 và cần thêm sức tươi mới ở những phút cuối để giữ vững thành quả.

90+5' Gasperoni nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+5, M. Gasperoni bên phía Virtus phải nhận thẻ vàng, khép lại một trận đấu đầy sóng gió với đội bóng này. Dila đang dẫn 3-1 và chuẩn bị khép lại chiến thắng thuyết phục trên sân nhà Tengiz Burjanadze.

KT Kết thúc: Dila 3-1 Virtus Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 00:52 10/07/2026

Sân vận động Tengiz Burjanadze sẽ là điểm hẹn của trận đấu giữa Dila và Virtus, thuộc khuôn khổ UEFA Europa Conference League, diễn ra lúc 23h00 ngày 09/07/2026. Đây là cơ hội để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân bãi nhằm tạo bước đệm thuận lợi trong hành trình tại đấu trường châu Âu.

Lợi thế tâm lý từ quá khứ đối đầu

Trong lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Dila đã giành chiến thắng trước Virtus. Kết quả này phần nào mang lại sự tự tin cho đại diện Gruzia khi bước vào cuộc tái đấu, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu diễn ra ngay trên sân nhà của họ.

Tuy nhiên, bóng đá cấp độ châu lục luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ, và một kết quả thuận lợi trong quá khứ không đồng nghĩa với việc Dila sẽ dễ dàng lặp lại thành tích. Virtus chắc chắn sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cải thiện thành tích đối đầu, không để đối thủ có thêm lợi thế tâm lý.

Toan tính chiến thuật trên sân nhà

Được thi đấu tại Tengiz Burjanadze, Dila nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu, tận dụng sự ủng hộ của khán giả nhà để gây sức ép lên hàng phòng ngự đối thủ. Lối chơi pressing tầm cao kết hợp với các pha triển khai bóng nhanh có thể là chìa khóa giúp đội chủ nhà tạo ra khác biệt.

Ở phía đối diện, Virtus được dự đoán sẽ nhập cuộc với tâm thế thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công. Việc giữ được sự cân bằng giữa tấn công và phòng thủ sẽ là yếu tố quyết định giúp đội khách tránh một kết quả bất lợi khi hành quân xa nhà.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất, Dila được đánh giá là đội có nhiều cơ sở để tạo áp lực lên Virtus ngay từ đầu trận. Dù vậy, tính chất knock-out hoặc vòng loại của các trận đấu châu Âu thường mang đến sự khó lường, đòi hỏi cả hai đội phải thể hiện sự tập trung cao độ trong suốt 90 phút thi đấu.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Dila 2 - 1 Virtus

Phong độ gần đây của Dila

09/07/2026: Dila 2-1 Virtus (Thắng)

01/07/2026: Dinamo Tbilisi 0-0 Dila (Hòa)

28/06/2026: Dila 0-1 Torpedo Kutaisi (Thua)

22/06/2026: Dila 3-0 Rustavi (Thắng)

16/06/2026: Dila 3-1 Spaeri (Thắng)

Phong độ gần đây của Virtus

30/06/2026: Virtus 2-3 Vardar Skopje (Thua)

16/05/2026: Virtus 2-1 La Fiorita (Thắng)

13/05/2026: Domagnano 2-1 Virtus (Thua)

09/05/2026: Virtus 2-1 Domagnano (Thắng)

07/05/2026: Juvenes / Dogana 0-2 Virtus (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Dila (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Virtus (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Dila: Không có thông tin chấn thương

Virtus: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Dila thắng: 33%

Hòa: 33%

Virtus thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Dila: bàn

Virtus: bàn

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