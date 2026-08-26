Ngược dòng hạ Dinamo Zagreb, Viking chiếm ưu thế trước lượt về play-off Champions League Bị dẫn trước sớm nhưng Viking xuất sắc lội ngược dòng đánh bại Dinamo Zagreb 3-1 trên sân SR-Bank Arena, qua đó nắm lợi thế lớn còn đối thủ đối mặt áp lực nặng nề trước trận lượt về play-off UEFA Champions League.

Viking 3 - 1 Dinamo Zagreb Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Viking tiếp đón Dinamo Zagreb.

10' A. Hoxha mở tỷ số sớm cho Dinamo Zagreb Ngay phút thứ 10, A. Hoxha đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của Dinamo Zagreb bằng bàn thắng mở tỷ số 0-1. Đội khách nhập cuộc đầy chủ động và sớm giành lấy lợi thế lớn ngay trên sân Lyse Arena.

13' Dinamo Zagreb áp đảo hoàn toàn sau bàn mở tỷ số Sau khi vươn lên dẫn trước, Dinamo Zagreb kiểm soát hoàn toàn cục diện với thời lượng cầm bóng áp đảo 27% - 73% . Đội khách liên tục bắn phá khung thành đối phương với số pha dứt điểm vượt trội 0 - 6 (trúng đích 0 - 2 ), khiến Viking hoàn toàn lép vế sau 13 phút thi đấu.

18' Z. Tripic sút phạt đền gỡ hòa 1-1 cho Viking Phút 18, Z. Tripic thực hiện thành công quả đá phạt đền để gỡ hòa 1-1 cho Viking. Bàn thắng quý giá giúp đội chủ sân Lyse Arena nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát sau khi bị Dinamo Zagreb dẫn trước.

25' Dinamo Zagreb nắm quyền chủ động kiểm soát bóng Bước sang phút 25, Dinamo Zagreb đang chiếm ưu thế lớn trên sân với tỷ lệ cầm bóng 30% - 70% trước Viking. Đội khách duy trì sức ép đều đặn với thống kê dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), dù tỷ số trận đấu vẫn đang giữ ở mức cân bằng 1-1.

27' Thẻ vàng cảnh cáo dành cho Heggheim Phút 27, H. Heggheim bên phía Viking phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi ngáng chân đối phương. Trong bối cảnh Dinamo Zagreb đang chiếm ưu thế cầm bóng lên tới 72%, án phạt này sẽ buộc hàng phòng ngự đội chủ nhà phải thi đấu thận trọng hơn ở những phút tiếp theo.

37' Dinamo Zagreb gia tăng sức ép tìm bàn dẫn trước Bước sang phút 37, Dinamo Zagreb đang làm chủ thế trận khi áp đảo về tỷ lệ cầm bóng 32% - 68% trước đội chủ nhà Viking. Đại diện Croatia cũng vượt trội ở số pha dứt điểm với 3 - 8 (trúng đích 1 - 2 ), liên tục gây sức ép nhằm phá vỡ thế cân bằng 1-1 trước khi hiệp một khép lại.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' S. McKenna nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Ngay ở phút 46 khi hiệp hai vừa bắt đầu, S. McKenna bên phía Dinamo Zagreb đã phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một tình huống phạm lỗi.

48' E. Austbo lập công, Viking vươn lên dẫn 2-1 Phút 48, đón đường kiến tạo từ K. Askildsen, E. Austbo dứt điểm chính xác đưa Viking vượt lên dẫn 2-1. Pha làm bàn ngay đầu hiệp hai giúp đội chủ nhà hoàn tất cú lội ngược dòng ấn tượng trước Dinamo Zagreb.

49' Dinamo Zagreb nỗ lực gia tăng sức ép tìm bàn gỡ Bước sang đầu hiệp hai, Dinamo Zagreb chủ động dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ khi kiểm soát bóng 57% so với 43% của đội chủ nhà. Dù đội khách vượt trội về số pha dứt điểm (4 - 9, trúng đích 2 - 3), hàng thủ Viking vẫn đứng vững để duy trì cách biệt dẫn 2-1.

50' T. Moi nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Viking Chỉ ít phút sau bàn thắng thứ hai, Viking tiếp tục trừng phạt đối thủ ở phút 50. Từ đường kiến tạo của H. Falchener, T. Moi dứt điểm chuẩn xác nâng tỷ số lên 3-1 , mang lại lợi thế cách biệt lớn cho đội chủ sân SR-Bank Arena.

52' Thẻ vàng cho K. Askildsen sau pha phạm lỗi Phút 52, K. Askildsen bên phía Viking phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài sau một pha phạm lỗi. Dù đang nắm lợi thế dẫn trước 3-1, đội chủ sân SR-Bank Arena vẫn cần duy trì sự tập trung và tránh những thẻ phạt không đáng có.

55' Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự tìm bàn gỡ Phút 55, Dinamo Zagreb quyết định làm mới đội hình khi L. Kacavenda được tung vào sân thay thế cho M. Zajc , nhằm tìm kiếm phương án xoay chuyển thế trận sau khi để đối phương dẫn trước 3-1.

57' Z. Tripic nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 57, Z. Tripic bên phía Viking phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau một tình huống vào bóng phạm lỗi. Trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt với liên tiếp các pha va chạm trên sân.

61' Viking làm mới đội hình với J. Daland Phút 61, Viking thực hiện sự thay đổi nhân sự khi J. Daland được tung vào sân để thế chỗ H. Falchener . Đội chủ nhà chủ động làm tươi mới đội hình nhằm củng cố thế trận sau khi đã tạo ra lợi thế dẫn trước 3-1.

62' Viking thay người: Bjorshol thế chỗ Heggheim Phút 62, Viking quyết định có sự điều chỉnh nhân sự khi tung S. Bjorshol vào sân thay cho H. Heggheim . Đây là động thái an toàn của đội chủ nhà nhằm giữ vững lợi thế dẫn 3-1, đồng thời tránh rủi ro cho Heggheim khi cầu thủ này đã nhận một thẻ vàng từ hiệp một.

62' Viking đứng vững trước sức ép của Dinamo Zagreb Bước sang phút 62, Dinamo Zagreb nỗ lực dâng cao đội hình tìm bàn gỡ và nhỉnh hơn về tỷ lệ cầm bóng (41% - 59%) cùng tổng số cú dứt điểm (9 - 11). Dù vậy, Viking vẫn duy trì sự sắc bén vượt trội với 5 - 3 lần sút trúng đích, qua đó giữ vững cách biệt tỷ số 3-1.

66' J. Bell nhận thẻ vàng vì kéo người Phút 66, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo J. Bell bên phía Viking sau pha phạm lỗi kéo người. Đội chủ nhà vẫn đang dẫn 3-1 nhưng phải chịu không ít thẻ phạt khi ra sức ngăn chặn các đợt tấn công từ Dinamo Zagreb.

67' Dinamo Zagreb tung M. Orsic vào sân Phút 67, Dinamo Zagreb có sự thay đổi người trên hàng công khi rút A. Hoxha ra nghỉ để nhường chỗ cho M. Orsic . Trong bối cảnh đang bị dẫn 1-3, đội khách rất cần những nét tươi mới để xoay chuyển tình thế.

72' M. Orsic nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi Phút 72, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Orsic của Dinamo Zagreb sau tình huống vào bóng thô bạo. Sự nóng vội đang dần bộc lộ ở đội khách khi họ vẫn đang bị Viking dẫn 3-1.

75' Dinamo Zagreb ép sân nhưng Viking giữ vững cách biệt Bước sang phút 75, Dinamo Zagreb nỗ lực đẩy cao sức ép với tỷ lệ cầm bóng 41% - 59% cùng số pha dứt điểm 10 - 14. Dù vậy, Viking mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn khi sở hữu số cú sút trúng đích 6 - 3 để duy trì khoảng cách dẫn 3-1 đầy an toàn.

82' Viking làm mới nhân sự ở những phút cuối Ở phút 82, ban huấn luyện Viking quyết định đưa H. J. Haugen vào sân thay thế cho K. Haugen . Đội chủ nhà đang tích cực làm mới đội hình nhằm duy trì sự chủ động và bảo toàn tỷ số 3-1 trong quãng thời gian còn lại của trận đấu.

82' Viking rút Tripic ra nghỉ, làm mới đội hình Phút 82, Viking thực hiện sự điều chỉnh nhân sự khi S. Kvia-Egeskog được tung vào sân để thay thế Z. Tripic . Đội chủ nhà muốn bổ sung nguồn năng lượng mới cho những phút thi đấu cuối cùng nhằm giữ vững lợi thế dẫn bàn.

82' Dinamo Zagreb tăng cường nhân sự ở phút 82 Phút 82, Dinamo Zagreb thực hiện quyền thay đổi người khi R. Mudrazija được tung vào sân thế chỗ L. Stojkovic . Đội khách nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm đột biến trong những phút thi đấu chính thức còn lại.

83' Dinamo Zagreb thay đổi nhân sự ở cuối trận Phút 83, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người khi F. Topic được tung vào sân thay thế cho M. Lisica . Trong bối cảnh đang bị dẫn 3-1, đội khách nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ ở những phút thi đấu chính thức cuối cùng.

83' Dinamo Zagreb điều chỉnh nhân sự ở những phút cuối Phút 83, Dinamo Zagreb thực hiện sự thay đổi người khi N. Galesic vào sân thay thế cho M. Valincic . Đang bị dẫn trước 3-1, đội khách nỗ lực tìm kiếm thêm phương án để xoay chuyển tình thế trong quãng thời gian còn lại.

87' Dinamo Zagreb nỗ lực dồn ép muộn màng Tiến dần về những phút cuối, Dinamo Zagreb nỗ lực ép sân với thời lượng cầm bóng 39% - 61% và dứt điểm 12 - 17 so với đối thủ. Mặc dù vậy, Viking vẫn bảo vệ vững chắc lợi thế dẫn trước 3-1 nhờ sự sắc bén vượt trội với số lần dứt điểm trúng đích 8 - 4 .

89' Viking tung V. Vevatne vào sân ở phút 89 Ở phút 89, Viking thực hiện sự thay đổi nhân sự khi V. Vevatne được tung vào sân thay thế cho E. Austbo . Khi tỷ số đang là 3-1, đội chủ nhà muốn củng cố sự an toàn nơi đội hình để bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

KT Kết thúc: Viking 3-1 Dinamo Zagreb Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.

Cập nhật lúc 03:53 27/08/2026

Đội hình chính thức Viking Sơ đồ 4-3-3 · HLV Bjarte Aarsheim Dinamo Zagreb Sơ đồ 4-1-4-1 · HLV Mario Kovacevic 1 Arild Østbø 5 Henrik Heggheim 6 Gianni Stensness 25 Henrik Sælebakke Falchener 28 Kristoffer Haugen 29 Tobias Moi 8 Joe Bell 7 Kristoffer Askildsen 10 Zlatko Tripić 20 Peter Christiansen 17 Edvin Austbø 33 Ivan Nevistić 25 Moris Valinčić 36 Sergi Domínguez 26 Scott McKenna 22 Matteo Pérez Vinlöf 27 Josip Mišić 21 Mateo Lisica 7 Luka Stojković 8 Miha Zajc 11 Arber Hoxha 9 Dion Drena Beljo Dự bị Viking 12 Erlend Jacobsen 30 Ľubomír Belko 2 Herman Johan Haugen 3 Viljar Vevatne 18 Sondre Flem Bjørshol 24 Vetle Auklend 27 Jesper Daland 15 Ola Visted 16 Ruben Alte Dinamo Zagreb 44 Ivan Filipović 1 Danijel Zagorac 3 Bruno Goda 15 Niko Galešić 6 Stjepan Radeljić 13 Paul Bismarck Tabinas 80 Lukas Kačavenda 20 Robert Mudražija 99 Mislav Oršić Cập nhật đội hình lúc 01:35 27/08/2026

Viking Thống kê Dinamo Zagreb 38% Kiểm soát bóng 62% 13 Dứt điểm 19 8 Trúng đích 4 3 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 12 4 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật Zlatko Tripić Viking 1 bàn Tobias Moi Viking 1 bàn Edvin Austbø Viking 1 bàn Arber Hoxha Dinamo Zagreb 1 bàn Kristoffer Askildsen Viking 1 kiến tạo · điểm 7.3 Henrik Sælebakke Falchener Viking 1 kiến tạo · điểm 7

Cuộc đối đầu giữa Viking và Dinamo Zagreb diễn ra vào lúc 02:00 ngày 27/08/2026 trên sân vận động Lyse Arena. Đây là trận lượt về vòng play-off Champions League 2026/27. Sau khi hòa 2-2 ở lượt đi, hai đội bước vào màn tái đấu với cơ hội chia đều, kết quả tại Lyse Arena sẽ quyết định tấm vé đi tiếp của cặp đấu.

Tính chất toan tính của cặp đấu loại trực tiếp hai lượt

Bước vào vòng đấu loại trực tiếp, sự cẩn trọng luôn được các ban huấn luyện đặt lên hàng đầu. Với tính chất của một cặp đấu hai lượt, trận đấu này đóng vai trò bản lề nhưng không mang tính quyết định tuyệt đối cục diện chung cuộc. Cả hai câu lạc bộ sẽ phải thi đấu với sự tính toán kỹ lưỡng về mặt thế trận nhằm tìm kiếm lợi thế trước khi bước vào màn tái đấu.

Được thi đấu trên sân nhà Lyse Arena mang lại điểm tựa về mặt không gian cho Viking, tuy nhiên họ phải đối mặt với một đối thủ có lối chơi chặt chẽ và kinh nghiệm ở các giải đấu knock-out.

Phong độ và tương quan giữa Viking và Dinamo Zagreb

Xét về chuỗi trận gần đây, Dinamo Zagreb đang thể hiện sự ổn định ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất, đại diện này duy trì thành tích bất bại với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Khả năng kiểm soát trận đấu và tính kỷ luật giúp Dinamo Zagreb luôn giữ được sự chủ động cần thiết trong khâu vận hành chiến thuật.

Ở chiều ngược lại, Viking bước vào cuộc đọ sức này sau khi trải qua trận đấu gần nhất có kết quả hòa. Lần chạm trán đơn lẻ trước đó giữa hai đội cũng đã khép lại với tỷ số bất phân thắng bại, cho thấy sự cân bằng nhất định khi đôi bên đối đầu trực tiếp trên sân cỏ.

Kịch bản chiến thuật tại sân Lyse Arena

Do là trận lượt đi trong chuỗi hai lượt trận loại trực tiếp, sự thận trọng nhiều khả năng sẽ bao trùm thế trận ngay từ những phút đầu. Dinamo Zagreb với sự vững chắc qua chuỗi 5 trận bất bại gồm 3 trận thắng và 2 trận hòa hoàn toàn có cơ sở để thiết lập thế trận an toàn, hạn chế tối đa rủi ro bên phần sân nhà.

Trong khi đó, Viking cần tận dụng ưu thế sân bãi để gây sức ép, song cũng không thể dâng cao đội hình quá mức nhằm tránh rơi vào bẫy phản công. Sự giằng co giữa một bên muốn tạo lợi thế dẫn bàn và một bên hướng tới kết quả an toàn sẽ định hình diễn biến then chốt của trận đấu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Viking · 0 thắng 1 hòa Dinamo Zagreb · 0 thắng Dinamo Zagreb 2 - 2 Viking Hòa

Viking 5 trận gần nhất H B T T H 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới Dinamo Zagreb 5 trận gần nhất T H T T 5 Trận 3-2-0 T-H-B 13 Ghi (TB 2.6) 6 Thủng lưới

Tình hình lực lượng Viking ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ M. Roseth (Knee Injury) ✚ A. Baertelsen (Foot Injury) ✚ V. Berisha (Thigh Injury) ✚ M. Roseth (Knee Injury) Dinamo Zagreb ✚ K. Theophile-Catherine (Inactive) ✚ L. Stojkovic (Inactive) ✚ K. Theophile-Catherine (Inactive) ✚ L. Stojkovic (Inactive)