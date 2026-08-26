Ngược dòng nghẹt thở trên chấm luân lưu, Heart Of Midlothian loại Rapid Vienna Hòa 2-2 sau 120 phút rồi thắng 4-3 ở loạt luân lưu trên sân Allianz Stadion, Heart Of Midlothian ngược dòng giành vé đi tiếp tại UEFA Europa Conference League, trong khi Rapid Vienna cay đắng bị loại.

Rapid Vienna 2 - 2 (pen 3-4) Heart Of Midlothian Kết thúc (luân lưu) 0' Trận đấu bắt đầu Rapid Vienna tiếp đón Heart Of Midlothian.

12' Rapid Vienna áp đảo thời lượng kiểm soát bóng Sau hơn 10 phút thi đấu đầu tiên, Rapid Vienna hoàn toàn làm chủ khu trung tuyến với thời lượng cầm bóng áp đảo 73% - 27% . Dẫu vậy, thế trận diễn ra tương đối chặt chẽ khi đôi bên đều chơi thận trọng và chưa thể tung ra bất kỳ pha dứt điểm nào ( 0 - 0 ), khiến tỷ số vẫn đang giằng co ở mức 0 - 0 .

15' Heart Of Midlothian thay người bất đắc dĩ từ sớm Ngay từ phút 15, Heart Of Midlothian đã phải thực hiện sự thay đổi người khi T. Magnusson vào sân thế chỗ của T. Renaud . Đội khách đang chịu sức ép không nhỏ trên sân Allianz Stadion trước sự chủ động cầm bóng từ Rapid Vienna.

18' Thẻ vàng đầu tiên cho O. McEntee của Heart Of Midlothian Phút 18, O. McEntee bên phía Heart Of Midlothian phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trong bối cảnh đội khách đang chịu sức ép lớn và để Rapid Vienna kiểm soát bóng vượt trội 80% - 20%, pha phạm lỗi cho thấy áp lực không nhỏ lên hàng thủ đại diện Scotland.

24' Rapid Vienna ép sân toàn diện Trôi qua nửa đầu hiệp một, Rapid Vienna hoàn toàn kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng áp đảo 76% - 24% . Đội bóng áo sọc xanh trắng liên tục dồn ép và vượt trội ở chỉ số dứt điểm 4 - 0 (trúng đích 2 - 0 ), trong khi Heart Of Midlothian phải lùi sâu đội hình chống đỡ để bảo toàn tỷ số 0-0.

34' E. Kara mở tỷ số cho Rapid Vienna Phút 34, E. Kara lập công giúp Rapid Vienna vươn lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng mở điểm hoàn toàn xứng đáng với sức ép liên tục của đội chủ nhà, phản ánh thế trận áp đảo vượt trội khi họ cầm bóng tới 79%.

36' Rapid Vienna áp đảo hoàn toàn thế trận Trải qua hơn nửa thời gian thi đấu hiệp một, Rapid Vienna tiếp tục làm chủ hoàn toàn cuộc chơi với tỷ lệ cầm bóng vượt trội 79% - 21% . Đội chủ nhà dồn ép liên hồi và tạo ra cách biệt dứt điểm 5 - 0 (trúng đích 2 - 0 ), buộc Heart Of Midlothian phải lùi sâu phòng ngự chịu trận.

41' T. Magnusson nhận thẻ vàng bên phía Heart Of Midlothian Phút 41, T. Magnusson phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống can thiệp trái phép. Đây đã là thẻ phạt cảnh cáo thứ hai của Heart Of Midlothian trong hiệp một khi họ liên tục phải gồng mình chống đỡ sức ép từ Rapid Vienna và đang bị dẫn 1-0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Heart Of Midlothian thay người ngay đầu hiệp hai Ngay đầu hiệp hai ở phút 46, Heart Of Midlothian thực hiện sự thay đổi người khi C. Borchgrevink vào sân thế chỗ S. Findlay . Đội khách cần làm mới đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn trước 1-0.

48' Rapid Vienna tiếp tục áp đảo sau giờ nghỉ Bước vào đầu hiệp hai, Rapid Vienna tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với tỷ lệ cầm bóng 66% - 34%. Đội chủ nhà tạo sức ép lớn và áp đảo về số lần dứt điểm (10 - 3), buộc Heart Of Midlothian phải lùi sâu phòng ngự nhằm hạn chế thêm bàn thua.

59' Thẻ vàng cho C. Braga bên phía Heart Of Midlothian Phút 59, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo C. Braga . Đây là chiếc thẻ phạt thứ ba mà các cầu thủ Heart Of Midlothian phải nhận trong trận đấu, khi họ vẫn đang gặp bế tắc và bị dẫn 1-0 trước Rapid Vienna.

61' Rapid Vienna kiểm soát bóng vượt trội Bước qua phút 61, Rapid Vienna tiếp tục nắm giữ hoàn toàn thế chủ động với tỷ lệ cầm bóng 64% - 36% trước Heart Of Midlothian. Đội chủ nhà duy trì sức ép đều đặn với vượt trội về số pha dứt điểm 10 - 5 (trúng đích 3 - 2 ) để bảo toàn lợi thế dẫn 1-0.

66' Rapid Vienna làm mới đội hình với N. Wurmbrand Phút 66, Rapid Vienna thực hiện quyền thay người khi N. Wurmbrand được tung vào sân thay thế cho P. Dahl . Đội chủ nhà đang duy trì thế trận chủ động nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0.

66' Rapid Vienna điều chỉnh đội hình Phút 66, Rapid Vienna có sự thay đổi nhân sự khi N. Bajlicz được tung vào sân thay thế cho T. Adamsen . Đội chủ sân Allianz Stadion đang tìm cách duy trì sự chủ động nhằm bảo vệ lợi thế dẫn trước 1-0.

74' M. Seidl nhận thẻ vàng ở phút 74 Phút 74, trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo M. Seidl bên phía Rapid Vienna . Đội chủ nhà vẫn đang tập trung duy trì lợi thế dẫn trước 1-0 trong bối cảnh trận đấu bước vào những phút căng thẳng.

74' Heart Of Midlothian làm mới đội hình Phút 74, Heart Of Midlothian quyết định điều chỉnh nhân sự khi P. Kabore được tung vào sân thế chỗ J. Wilson nhằm tìm kiếm luồng gió mới cho mặt trận tấn công trong bối cảnh đang bị dẫn bàn.

74' Rapid Vienna duy trì thế áp đảo Bước sang phút 74, Rapid Vienna tiếp tục làm chủ thế trận nhờ thời lượng cầm bóng 61% - 39% và dẫn đối thủ về số lần dứt điểm (11 - 7). Dù vậy, Heart Of Midlothian vẫn kiên trì rình rập cơ hội gỡ hòa khi sở hữu số pha dứt điểm trúng đích ngang ngửa đội chủ nhà (3 - 3).

75' Heart Of Midlothian điều chỉnh nhân sự Phút 75, Heart Of Midlothian đưa ra sự thay đổi người khi S. Kerjota được tung vào sân thế chỗ J. McPake . Đội khách nỗ lực làm mới lối chơi nhằm tìm kiếm bàn gỡ khi đang bị dẫn 1-0.

76' T. Magnusson nhận thẻ vàng thứ hai Phút 76, T. Magnusson của Heart Of Midlothian phải nhận thẻ vàng từ trọng tài sau tình huống phạm lỗi. Do đã dính một thẻ vàng ở phút 41, pha bóng này khiến anh bị truất quyền thi đấu, đẩy đội khách vào thế thiếu người khi đang bị dẫn 1-0.

76' T. Magnusson nhận thẻ đỏ rời sân Phút 76, T. Magnusson bên phía Heart Of Midlothian phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Chơi thiếu người trong bối cảnh đang bị Rapid Vienna dẫn 1-0 khiến đội khách rơi vào tình thế vô cùng nan giải.

79' Kabore gỡ hòa 1-1 quý giá cho Heart Of Midlothian Phút 79, đón đường kiến tạo từ B. Spittal, P. Kabore dứt điểm chính xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Heart Of Midlothian. Đây là pha lập công vô cùng quả cảm của đội khách khi họ vừa phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ ít phút trước đó.

86' P. Kabore nhận thẻ vàng ở phút 86 Phút 86, P. Kabore bên phía Heart Of Midlothian phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Đội khách đang phải chịu sức ép lớn trong tình cảnh thiếu người ở những phút cuối nhằm bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

86' Rapid Vienna nỗ lực ép sân ở cuối trận Bước sang phút 86, Rapid Vienna vẫn nỗ lực gia tăng sức ép với thời lượng cầm bóng 60% - 40% cùng 12 - 9 lần dứt điểm. Tuy nhiên, Heart Of Midlothian tỏ ra không hề lép vế ở tính hiệu quả khi sở hữu 3 - 4 cú sút trúng đích, khiến tỷ số 1-1 tiếp tục được giữ vững.

90+1' Heart Of Midlothian thay người ở phút bù giờ Ở phút 90+1, Heart Of Midlothian quyết định làm mới đội hình khi L. Mendy vào sân thay cho C. Braga . Đội khách đang nỗ lực giữ vững kết quả hòa 1-1 trong những giây phút cuối của trận đấu.

90+1' B. Bolla bên phía Rapid Vienna nhận thẻ vàng Phút 90+1', B. Bolla bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài. Trận đấu bước vào những phút bù giờ đầy căng thẳng khi tỷ số vẫn đang là 1-1.

91' Hiệp phụ Trận đấu bước vào hiệp phụ.

91' Heart Of Midlothian thay người trong thời gian bù giờ Ở phút 91, Heart Of Midlothian thực hiện sự thay đổi nhân sự khi R. Mato được tung vào sân thế chỗ của B. Spittal . Đội khách đang nỗ lực bảo toàn tỷ số 1-1 trong những phút bù giờ sau khoảng thời gian dài thi đấu thiếu người.

100' C. Miller đưa Heart Of Midlothian vươn lên dẫn 1-2 Phút 100, C. Miller tỏa sáng với pha lập công quý giá giúp Heart Of Midlothian vươn lên dẫn trước 1-2 . Dù phải thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian cuối trận, đội khách vẫn thể hiện sự kiên cường đáng nể ngay trên sân của Rapid Vienna.

100' Rapid Vienna ép sân nhưng bế tắc trước Hearts Bước sang phút 100 của hiệp phụ, Rapid Vienna vẫn nắm thế chủ động với thời lượng kiểm soát bóng 63% - 37% cùng 19 - 9 cú dứt điểm. Dù vậy, Heart Of Midlothian vẫn kiên cường chống trả và tỏ ra nguy hiểm hơn ở những pha trúng đích ( 3 - 4 ), khiến tỷ số vẫn giằng co 1-1.

102' Rapid Vienna tăng cường nhân sự với M. Tilio Phút 102, Rapid Vienna thực hiện quyền thay người khi M. Tilio được tung vào sân thế chỗ M. Seidl . Đội chủ nhà đang dồn toàn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa sau khi để đối thủ vượt lên dẫn 1-2 trong hiệp phụ.

111' Rapid Vienna tăng cường nhân sự trong hiệp phụ Ở phút 111, Rapid Vienna có sự điều chỉnh nhân sự khi tung M. Haidara vào sân thay thế cho B. Bolla . Đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm phương án mới trong những phút cuối của hiệp phụ khi đang bị đối thủ dẫn trước 1-2.

112' Rapid Vienna điều chỉnh nhân sự ở hiệp phụ Phút 112, Rapid Vienna có sự thay đổi nhân sự khi A. Ahoussou được tung vào sân thế chỗ cho J. Horn nhằm làm mới đội hình trong những phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ.

113' Rapid Vienna dồn ép cuối hiệp phụ Phút 113, Rapid Vienna kiểm soát bóng tới 67% và liên tục gây sức ép với 26 - 11 cú dứt điểm, cùng 10 - 6 quả phạt góc. Tuy nhiên, Heart Of Midlothian vẫn phòng ngự kiên cường, tận dụng khả năng rình rập để bảo vệ lợi thế dẫn bàn.

115' Thẻ vàng cho A. Ahoussou của Rapid Vienna Phút 115, A. Ahoussou bên phía Rapid Vienna phải nhận thẻ vàng từ trọng tài. Trong bối cảnh đội nhà đang bị dẫn 1-2 và thời gian hiệp phụ trôi về những phút cuối, sức ép tâm lý đã khiến cầu thủ này có tình huống phạm lỗi.

119' N. Cvetkovic gỡ hòa nghẹt thở phút 119 cho Rapid Vienna Kịch tính bùng nổ ở phút 119 khi N. Cvetkovic tỏa sáng mang về bàn thắng quý như vàng gỡ hòa 2-2 cho Rapid Vienna . Pha lập công muộn màng này giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng ngay trước khi thời gian thi đấu hiệp phụ khép lại.

120+1' Rapid Vienna đưa L. Schaub vào sân ở phút bù giờ hiệp phụ Ở phút 120+1', Rapid Vienna thực hiện sự thay đổi người khi L. Schaub được tung vào sân thay thế cho R. Amane . Trong bối cảnh tỷ số đang là 2-2 và thời gian thi đấu hiệp phụ sắp khép lại, động thái này nhiều khả năng nhằm chuẩn bị cho loạt sút luân lưu đầy căng thẳng.

120+1' Luân lưu: Heart Of Midlothian 0 - 1 C. Miller (Heart Of Midlothian) sút thành công. Loạt luân lưu: 0 - 1.

120+1' Luân lưu: Rapid Vienna 1 - 1 E. Kara (Rapid Vienna) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 1.

120+2' Luân lưu: Heart Of Midlothian 1 - 2 J. Altena (Heart Of Midlothian) sút thành công. Loạt luân lưu: 1 - 2.

120+2' Luân lưu: Rapid Vienna 2 - 2 L. Schaub (Rapid Vienna) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 2.

120+3' Luân lưu: Heart Of Midlothian 2 - 3 R. Mato (Heart Of Midlothian) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+3' Luân lưu: Rapid Vienna sút hỏng M. Haidara (Rapid Vienna) sút hỏng. Loạt luân lưu: 2 - 3.

120+4' Luân lưu: Heart Of Midlothian 2 - 4 S. Kerjota (Heart Of Midlothian) sút thành công. Loạt luân lưu: 2 - 4.

120+4' Luân lưu: Rapid Vienna 3 - 4 Y. Demir (Rapid Vienna) sút thành công. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120+5' Luân lưu: Heart Of Midlothian sút hỏng O. McEntee (Heart Of Midlothian) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120+5' Luân lưu: Rapid Vienna sút hỏng M. Tilio (Rapid Vienna) sút hỏng. Loạt luân lưu: 3 - 4.

120' Loạt luân lưu Hai đội bước vào loạt sút luân lưu.

KT Kết thúc: Rapid Vienna 2-2 Heart Of Midlothian Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 02:33 27/08/2026

Đội hình chính thức Rapid Vienna Sơ đồ 4-3-3 · HLV Johannes Thorup Heart Of Midlothian Sơ đồ 4-3-3 · HLV Wouter Vrancken 1 Niklas Hedl 77 Bendegúz Bolla 55 Nenad Cvetković 6 Serge-Philippe Raux-Yao 38 Jannes Horn 18 Matthias Seidl 29 Romeo Amane 22 Yusuf Demir 10 Petter Nosakhare Dahl 9 Ercan Kara 8 Tonni Adamsen 1 Beau Reus 23 Jordi Altena 6 Oisin McEntee 17 Stuart Findlay 5 Jamie McCart 12 Tom Renaud 16 Blair Spittal 15 Josh McPake 21 James Wilson 10 Cláudio Braga 7 Calvin Miller Dự bị Rapid Vienna 50 Laurenz Orgler 25 Paul Gartler 20 Kouadio Ange Ahoussou 2 Eaden Roka 47 Amin Gröller 61 Furkan Demir 30 Nicolas Bajlicz 21 Louis Schaub 17 Tobias Fjeld Gulliksen Heart Of Midlothian 34 Kieran Wright 30 Ryan Fulton 24 Michael John Kamara 2 Christian Borchgrevink 78 Laurent Mendy 22 Tomas Magnusson 29 Sabah Kerjota 77 Amadou Ba-Sy 74 Rogers Mato Cập nhật đội hình lúc 23:20 26/08/2026

Rapid Vienna Thống kê Heart Of Midlothian 68% Kiểm soát bóng 32% 33 Dứt điểm 12 6 Trúng đích 7 13 Phạt góc 6 20 Phạm lỗi 18 2 Việt vị 0 4 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Ercan Kara Rapid Vienna 1 bàn Calvin Miller Heart Of Midlothian 1 bàn Nenad Cvetković Rapid Vienna 1 bàn Pierre Landry Kaboré Heart Of Midlothian 1 bàn Blair Spittal Heart Of Midlothian 1 kiến tạo · điểm 7.6 Moulaye Haïdara Rapid Vienna 1 kiến tạo · điểm 7.5

Trận đấu giữa Rapid Vienna và Heart Of Midlothian diễn ra lúc 23h45 ngày 26/08/2026 trên sân Allianz Stadion, thuộc khuôn khổ lượt về vòng play-off UEFA Conference League 2026/27. Hai đội đang ở thế cân bằng sau khi hòa 2-2 tại Tynecastle Park ở lượt đi, vì vậy màn tái đấu tại Áo sẽ trực tiếp phân định cái tên giành quyền góp mặt ở vòng phân hạng.

Lượt về quyết định sau màn hòa 2-2

Rapid Vienna đã có thời điểm vượt lên dẫn trước trong trận lượt đi nhờ bàn thắng của Serge-Philippe Raux-Yao, nhưng Heart Of Midlothian lật ngược tình thế trong hiệp hai. James Wilson đưa đội bóng Scotland vượt lên 2-1 trước khi Nikolaus Wurmbrand ghi bàn ở phút 79, giúp Rapid khép lại chuyến làm khách với kết quả hòa 2-2.

Kết quả này khiến hai đội gần như trở lại vạch xuất phát trước lượt về. Khác với trận đấu đầu tiên, Rapid Vienna và Hearts không còn một màn tái đấu phía sau để sửa sai. Nếu tổng tỷ số vẫn cân bằng sau thời gian thi đấu chính thức, cặp đấu sẽ cần những bước phân định tiếp theo để tìm ra đội đi tiếp.

Rapid Vienna có lợi thế đáng kể khi được trở về sân nhà. Đại diện Áo có thể chủ động gia tăng sức ép, nhưng việc dâng cao quá mức cũng tiềm ẩn nguy cơ bởi Hearts đã cho thấy khả năng tạo ra đột biến ở lượt đi.

Rapid Vienna duy trì phong độ ấn tượng

Rapid Vienna bước vào trận đấu quyết định với chuỗi kết quả rất tích cực. Trong 5 lần ra sân gần nhất, đội bóng Áo giành 4 chiến thắng và 1 trận hòa. Trước màn hòa 2-2 với Hearts, Rapid lần lượt đánh bại Grazer AK 8-0, Paide 2-0, Ried 2-1 và Paide 4-1.

Khả năng ghi bàn của Rapid cũng đang ở mức đáng chú ý khi họ liên tục tạo ra nhiều cơ hội trong thời gian gần đây. Điểm tựa Allianz Stadion càng giúp đội chủ nhà có thêm cơ sở để hướng đến thế trận chủ động và tìm kiếm bàn thắng trước Hearts.

Dẫu vậy, tỷ số hòa ở lượt đi cho thấy Rapid không thể xem nhẹ đối thủ. Hàng phòng ngự của đại diện Áo đã hai lần bị xuyên thủng tại Edinburgh, vì vậy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ đặc biệt quan trọng trong trận lượt về.

Heart Of Midlothian vẫn còn nguyên cơ hội

Phong độ của Hearts không ổn định bằng đội chủ nhà nhưng cũng có những điểm sáng. Trong 5 trận gần nhất, đại diện Scotland thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ đánh bại Inverness CT 6-2 và Dundee United 4-0, hòa Benfica 1-1 và Rapid Vienna 2-2, bên cạnh thất bại 1-6 trên sân Benfica.

Trận lượt đi cũng chứng minh Hearts có khả năng gây khó khăn cho Rapid. Sau khi bị dẫn bàn, đội bóng Scotland không chỉ san bằng tỷ số mà còn có thời điểm vượt lên 2-1. Khả năng chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội vì thế là những yếu tố Rapid cần đặc biệt đề phòng.

Cuộc hòa 2-2 tại Tynecastle Park cũng là lần chạm trán chính thức đầu tiên giữa hai câu lạc bộ, nên chưa có đủ cơ sở để khẳng định đội nào chiếm ưu thế rõ rệt về lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Rapid Vienna · 0 thắng 1 hòa Heart Of Midlothian · 0 thắng Heart Of Midlothian 2 - 2 Rapid Vienna Hòa

Rapid Vienna 5 trận gần nhất H T T T T 5 Trận 4-1-0 T-H-B 17 Ghi (TB 3.4) 6 Thủng lưới Heart Of Midlothian 5 trận gần nhất H T H T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới