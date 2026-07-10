Ngược dòng ngoạn mục, Rīgas FS hạ Glentoran ngay tại Belfast Cú đúp của Kigurs giúp Rīgas FS ngược dòng thắng Glentoran 2-1 trên sân The BetMcLean Oval, sau khi đã bị đối thủ vượt lên dẫn trước ở phút 38, qua đó chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu vòng loại 1 Europa Conference League.

Glentoran 1 - 2 Rīgas FS Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Glentoran tiếp đón Rīgas FS.

32' Rīgas FS xáo trộn sớm hàng công Phút 32, Rīgas FS thực hiện thay đổi khi M. Kigurs vào sân thay I. Diomande trong bối cảnh trận đấu vẫn đang là thế trận cân bằng 0-0 với Glentoran.

38' Ibsen Rossi mở điểm cho Glentoran Phút 38, Z. Ibsen Rossi băng vào dứt điểm chính xác sau đường kiến tạo của R. Cooney, đưa Glentoran vượt lên dẫn trước 1-0 ngay tại The BetMcLean Oval.

40' Hoban nhận thẻ vàng ngay sau bàn mở tỷ số Phút 40, P. Hoban của Glentoran phải nhận thẻ vàng, chỉ ít phút sau khi đội nhà vừa vươn lên dẫn trước 1-0. Một pha phạm lỗi đáng tiếc có thể khiến Glentoran phải chơi thận trọng hơn trong quãng thời gian còn lại của hiệp một.

45' Kigurs gỡ hòa cho Rīgas FS ngay trước giờ nghỉ Phút 45, M. Kigurs lập công giúp Rīgas FS gỡ hòa 1-1, đáp trả bàn mở tỷ số của Glentoran trước đó ở phút 38. Bàn thắng đến đúng lúc đưa hai đội trở lại vạch xuất phát trước khi trọng tài nổi còi nghỉ giữa hiệp.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

59' Cooney lãnh thẻ vàng, Glentoran thêm nỗi lo thẻ phạt Phút 59, R. Cooney của Glentoran phải nhận thẻ vàng, cái tên thứ hai của đội chủ nhà bị phạt cảnh cáo sau P. Hoban ở phút 40. Trận đấu vẫn đang cân bằng với tỷ số 1-1, và Glentoran cần thận trọng hơn khi đã có hai cầu thủ dính thẻ.

61' Rīgas FS xáo trộn nhân sự sau giờ nghỉ Phút 61, HLV Rīgas FS tung L. Odisharia vào sân thay D. Zelenkovs khi tỷ số đang là 1-1. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đội nhà vừa gỡ hòa bằng bàn thắng phút 45, có thể nhằm giữ nhịp độ và tìm kiếm thêm sức sống ở tuyến trên.

64' Glentoran xoay người, Clarke vào sân Phút 64, HLV Glentoran tung R. Clarke vào sân thay J. Kelly, tìm kiếm luồng sinh khí mới trên hàng công. Đội chủ nhà đang cần một bàn thắng để vượt lên sau khi bị Rīgas FS gỡ hòa 1-1 ngay cuối hiệp một, trong bối cảnh hai cầu thủ Glentoran đã phải nhận thẻ vàng.

70' Kigurs đưa Rīgas FS vượt lên dẫn trước Phút 70, M. Kigurs hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục cho Rīgas FS sau đường kiến tạo của S. Panic, nâng tỷ số lên 1-2. Từ chỗ bị Glentoran dẫn trước sau bàn mở tỷ số ở phút 38, đội khách đã xoay chuyển tình thế chỉ trong hiệp đấu này để nắm quyền chủ động.

73' Rīgas FS xoay người khi đang dẫn 2-1 Phút 73, Savalnieks được tung vào sân thay Filipovic bên phía Rīgas FS. Đội khách đang tạm dẫn 1-2 sau cú lội ngược dòng ngoạn mục với hai bàn liên tiếp cuối hiệp một và đầu hiệp hai, sự thay đổi này có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn cách biệt.

73' Rīgas FS xoay người khi đang dẫn ngược 2-1 Phút 73, Mankenda được tung vào sân thay Ikaunieks bên phía Rīgas FS. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đội khách vừa ngược dòng thành công, đang dẫn Glentoran 1-2 trên sân The BetMcLean Oval.

73' Rīgas FS xáo trộn nhân sự khi đang dẫn ngược Phút 73, Rīgas FS tung D. Lemajic vào sân thay R. Ndjiki. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đội khách vừa hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục, dẫn Glentoran 1-2 .

75' Glentoran xáo trộn nhân sự khi đang bị dẫn Phút 75, HLV Glentoran tung J. Stewart vào sân thay J. Jenkins khi đội nhà đang chịu tỷ số 1-2 trước Rīgas FS. Sau khi để đối thủ ngược dòng bằng hai bàn liên tiếp ở hiệp hai, đây là sự thay đổi nhằm tìm lại nhịp điệu và hy vọng có bàn gỡ trong quãng thời gian còn lại.

80' Odisharia phải trả giá vì câu giờ Phút 80, L. Odisharia bên phía Rīgas FS nhận thẻ vàng khi đội khách đang tạm dẫn Glentoran 1-2. Một pha phạm lỗi mang tính chiến thuật nhiều hơn, khi Rīgas FS đang cố gắng giữ nhịp trận đấu trong những phút cuối.

86' Savalnieks lĩnh thẻ vàng, Rīgas FS chưa được nghỉ Phút 86', R. Savalnieks bên phía Rīgas FS phải nhận thẻ vàng. Đây đã là thẻ phạt thứ hai của đội khách trong hiệp hai, khi họ đang cố bảo toàn lợi thế 2-1 trước Glentoran trên sân The BetMcLean Oval.

90' Stewart nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90, J. Stewart bị bắt lỗi và phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ ba của Glentoran trong trận này. Đội chủ nhà đang chịu áp lực lớn khi để Rīgas FS dẫn ngược 1-2 ngay tại The BetMcLean Oval.

90+4' Kigurs nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+4', M. Kigurs bên phía Rīgas FS phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ tư mà trọng tài rút ra cho đội khách trong trận này. Rīgas FS đang tạm dẫn Glentoran 2-1 và có vẻ như đang chơi phòng ngự có phần rắn hơn để bảo toàn cách biệt trong những giây phút cuối cùng.

KT Kết thúc: Glentoran 1-2 Rīgas FS Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 2.

Cập nhật lúc 03:22 10/07/2026

Glentoran sẽ đón tiếp Rīgas FS trên sân nhà The BetMcLean Oval vào lúc 01h30 ngày 10/7, trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là màn chạm trán đáng chú ý giữa hai câu lạc bộ đến từ hai nền bóng đá khác nhau của châu Âu, nơi cả hai đều mong muốn có được kết quả tốt để rộng đường đi tiếp tại đấu trường châu lục.

Bối cảnh trận đấu

Đối với Glentoran, lợi thế sân nhà tại The BetMcLean Oval được xem là yếu tố quan trọng giúp đội bóng Bắc Ireland tự tin bước vào trận đấu. Sân nhà quen thuộc cùng sự cổ vũ của khán giả nhà có thể tạo ra áp lực đáng kể lên đối thủ đến từ Latvia.

Trong khi đó, Rīgas FS bước vào trận đấu với tư cách là đại diện của Latvia tại đấu trường châu Âu. Vòng loại UEFA Europa Conference League luôn là cơ hội để các câu lạc bộ từ những nền bóng đá nhỏ hơn thể hiện bản lĩnh và khát khao vươn ra sân chơi lớn.

Cuộc đối đầu giữa hai phong cách

Các trận đấu vòng loại cúp châu Âu thường mang tính chất một mất một còn, buộc cả hai huấn luyện viên phải tính toán kỹ lưỡng về mặt chiến thuật. Glentoran nhiều khả năng sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để chủ động tổ chức tấn công ngay từ đầu trận, trong khi Rīgas FS có thể lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn nhằm giữ vững sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội phản công.

Yếu tố tâm lý và kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định cục diện trận đấu. Đội bóng nào kiểm soát tốt hơn nhịp độ trận đấu và tận dụng hiệu quả các cơ hội có được nhiều khả năng sẽ nắm lợi thế.

Nhận định

Với lợi thế sân nhà, Glentoran được kỳ vọng sẽ nhập cuộc với tinh thần chủ động và quyết tâm cao. Tuy nhiên, Rīgas FS cũng không phải là đối thủ dễ bị đánh bại khi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho hành trình tại UEFA Europa Conference League. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu cân bằng, nơi bản lĩnh và sự tỉnh táo trong những thời điểm quyết định sẽ là chìa khóa cho đội bóng giành chiến thắng chung cuộc.

Phong độ gần đây của Glentoran

04/07/2026: Dundela 3-3 Glentoran (Hòa)

01/07/2026: Glentoran 0-4 Kilmarnock (Thua)

27/06/2026: Belfast Celtic 1-8 Glentoran (Thắng)

25/06/2026: Glentoran 1-1 The New Saints (Hòa)

20/06/2026: Glentoran 1-2 Caernarfon Town (Thua)

Phong độ gần đây của Rīgas FS

04/07/2026: Rīgas FS 1-1 Auda (Hòa)

30/06/2026: Rīgas FS 3-1 BFC Daugavpils (Thắng)

26/06/2026: FK Liepaja 0-2 Rīgas FS (Thắng)

22/06/2026: Rīgas FS 6-0 Ogre United (Thắng)

17/06/2026: Riga 2-1 Rīgas FS (Thua)

Phong độ và thống kê đội

Glentoran (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Rīgas FS (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Glentoran: Không có thông tin chấn thương

Rīgas FS: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Glentoran thắng: 33%

Hòa: 33%

Rīgas FS thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Glentoran: bàn

Rīgas FS: bàn

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