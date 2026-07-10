Ngược dòng ngoạn mục, Stjarnan hạ Vikingur Gota nhờ hat-trick Atlason
Bị Vikingur Gota dẫn trước từ phút 12, Stjarnan ngược dòng thắng 3-1 nhờ cú hat-trick của Atlason ở vòng loại 1 Europa Conference League. Vikingur Gota rời sân tay không sau khi đánh rơi lợi thế dẫn bàn.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Stjarnan tiếp đón Vikingur Gota.
- 12'Benjaminsen mở tỷ số cho Vikingur Gota
Phút 12, A. Benjaminsen đánh dấu bàn mở tỷ số cho Vikingur Gota, đưa đội khách vượt lên trước Stjarnan với tỷ số 0-1. Bàn thắng đến khá sớm, giúp Vikingur Gota có lợi thế tâm lý ngay trong lượt trận vòng sơ loại thứ nhất Europa Conference League này.
- 24'Stjarnan điều chỉnh sớm, Thorisson vào sân
Phút 24, HLV Stjarnan quyết định rút H. Aegisson để tung T. Thorisson vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng đang bị dẫn trước bởi bàn thắng sớm của Vikingur Gota ở phút 12, buộc Stjarnan phải tìm cách xoay chuyển thế trận.
- 37'Johansen phải nhận thẻ vàng ở phút 37
Phút 37, J. Johansen bên phía Vikingur Gota lọt vào sổ đen của trọng tài. Đội khách đang tạm dẫn Stjarnan 0-1 sau pha lập công ở phút 12, nên hàng thủ của họ chắc chắn sẽ phải thận trọng hơn khi Johansen đã có thẻ trong người.
- 42'Atlason gỡ hòa 1-1 cho Stjarnan từ chấm 11m
Phút 42, E. Atlason lạnh lùng sút thành công quả phạt đền, đưa Stjarnan trở lại cuộc đua với tỷ số 1-1. Sau khi bị Vikingur Gota vượt lên từ phút 12, đội chủ nhà đã kịp thời cân bằng thế trận ngay trước giờ nghỉ.
- 45'Vatnhamar phải nhận thẻ vàng trước giờ nghỉ
Phút 45, S. Vatnhamar bên phía Vikingur Gota nhận thẻ vàng, thẻ thứ hai mà đội khách phải nhận trong hiệp một sau trường hợp của J. Johansen ở phút 37. Trận đấu đang diễn ra kịch tính với tỷ số 1-1, và Vikingur Gota cần thận trọng hơn khi đã có hai cầu thủ bị treo giò tiềm ẩn.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 66'Atlason giúp Stjarnan vượt lên 2-1
Phút 66, E. Atlason hoàn tất cú lội ngược dòng cho Stjarnan sau đường kiến tạo của B. Waren, đưa tỷ số lên 2-1. Sau khi bị Vikingur Gota dẫn trước từ phút 12 rồi gỡ hòa ở phút 42, Stjarnan giờ đây đã có bàn thắng ngược dòng đầy cảm xúc.
- 67'Benjaminsen nhận vàng, Vikingur Gota thêm khó khăn
Phút 67, A. Benjaminsen bị bắt lỗi và phải nhận thẻ vàng, đây đã là thẻ thứ ba của Vikingur Gota trong trận sau các trường hợp của J. Johansen và S. Vatnhamar. Đáng nói hơn, thẻ phạt này đến chỉ một phút sau khi Stjarnan vừa vươn lên dẫn 2-1, khiến đội khách càng thêm chật vật cả về thế trận lẫn kỷ luật.
- 72'Kjeldsen phải trả giá vì mừng vui quá đà
Phút 72, G. Kjeldsen bên phía Stjarnan phải nhận thẻ vàng trong bối cảnh đội nhà đang dẫn Vikingur Gota 2-1. Trọng tài liên tục phải rút thẻ ở giai đoạn cuối trận, cho thấy nhiệt độ trên sân đang tăng dần khi Stjarnan cố gắng bảo toàn thành quả.
- 78'Atlason đá phạt đền, Stjarnan vươn lên 3-1
Phút 78, E. Atlason lạnh lùng ghi bàn từ chấm phạt đền, nới rộng cách biệt lên 3-1 cho Stjarnan. Đây đã là bàn thắng thứ ba của chủ nhà trong trận, sau khi họ liên tục bị dẫn trước rồi vùng lên lội ngược dòng trước Vikingur Gota.
- 79'Vikingur Gota xoay người khi đang hứng chịu cơn bão Stjarnan
Phút 79, Jarnskor được tung vào sân thay Brandsson trong bối cảnh Vikingur Gota đang hứng chịu thất bại tạm 1-3 trước Stjarnan. Sự thay đổi diễn ra ngay sau khi đội chủ nhà vừa ghi bàn nâng cách biệt lên hai bàn ở phút 78, khiến khách buộc phải làm mới đôi chân để tìm cách xoay chuyển cục diện.
- 81'Stjarnan tranh thủ xoay người khi đang thăng hoa
Phút 81, D. Matthiasson vào sân thay O. Eggertsson bên phía Stjarnan. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn Vikingur Gota với tỷ số 3-1, sau chuỗi ba bàn liên tiếp trong hiệp hai đầy hưng phấn.
- 83'Vikingur Gota thay người khi đã bị dẫn cách biệt
Phút 83, Bartalsstovu được tung vào sân thay Johansen bên phía Vikingur Gota. Sự thay đổi đến khi đội bóng đang chịu cảnh thua ngược 1-3 trước Stjarnan, sau khi từng dẫn trước nhờ bàn mở tỷ số ở phút 12.
- 84'Thorisson phải trả giá vì mừng quá đà
Phút 84, T. Thorisson của Stjarnan nhận thẻ vàng khi trận đấu đã gần như an bài với tỷ số 3-1. Đội chủ nhà đang kiểm soát cục diện hoàn toàn tốt sau loạt bàn thắng liên tiếp, dù phải trả giá bằng vài tấm thẻ phạt trong những phút cuối.
- 88'Vikingur Gota tung thêm sức tấn công
Phút 88, Vikingur Gota tung F. Djordjevic vào sân thay A. Benjaminsen khi đội đang bị dẫn 3-1. Bàn thắng rút ngắn từ phút 12 đã trở nên xa vời trước phong độ ghi bàn liên tục của Stjarnan trong hiệp hai.
- 89'Stjarnan tranh thủ xoay người khi đang thắng đậm
Phút 89, Stjarnan tung S. T. Ingimarsson vào sân thay G. Kristjansson. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn 3-1, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục sau khi bị Vikingur Gota vượt lên trước từ phút 12.
- 89'Stjarnan tranh thủ xoay người phút cuối
Phút 89, Stjarnan tung A. Hauksson vào sân thay B. Waren. Sự thay đổi diễn ra khi đội chủ nhà đang dẫn 3-1 và kiểm soát tốt cục diện trận đấu.
- 90+1'Jarnskor nhận thẻ vàng phút bù giờ
Phút 90+1, J. Jarnskor bên phía Vikingur Gota phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ tư của đội khách trong trận. Dù vậy điều đó cũng không thể thay đổi cục diện khi Stjarnan đang dẫn trước 3-1 và chuẩn bị khép lại một hiệp hai bùng nổ.
- KTKết thúc: Stjarnan 3-1 Vikingur Gota
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 1.
Cập nhật lúc 03:52 10/07/2026
Stjarnan sẽ có cuộc đối đầu với Vikingur Gota trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League, diễn ra lúc 2h00 ngày 10/7/2026. Đây là cuộc chạm trán đáng chú ý giữa hai đại diện đến từ các nền bóng đá Bắc Âu, nơi những trận đấu vòng loại châu Âu luôn mang tính chất quyết định cho hành trình tiến sâu tại đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá này.
Bối cảnh trận đấu
Vòng loại Europa Conference League là sân chơi quan trọng để các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá nhỏ hơn tại châu Âu có cơ hội cọ xát và khẳng định vị thế. Cả Stjarnan lẫn Vikingur Gota đều bước vào trận đấu này với mục tiêu giành kết quả tốt nhất để nuôi hy vọng đi tiếp ở các vòng sau.
Yếu tố sân nhà
Thi đấu trên sân nhà luôn là một lợi thế nhất định đối với Stjarnan, đặc biệt trong bối cảnh áp lực tâm lý ở vòng loại cúp châu Âu. Đội bóng chủ nhà thường tận dụng sự ủng hộ của khán giả để tạo ra thế trận chủ động ngay từ những phút đầu.
Dự đoán chiến thuật
Với tính chất một trận đấu vòng loại, cả hai đội nhiều khả năng sẽ ưu tiên sự chắc chắn trong khâu phòng ngự trước khi tìm kiếm cơ hội ở những khoảng trống mà đối phương để lộ. Vikingur Gota, với kinh nghiệm thi đấu tại đấu trường châu Âu, có thể sẽ chọn cách tiếp cận thận trọng, chờ đợi thời cơ phản công.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu mà yếu tố tâm lý và sự tập trung trong từng tình huống có thể quyết định kết quả chung cuộc. Người hâm mộ có thể chờ đợi một trận đấu giàu tính cạnh tranh, nơi cả hai đội đều nỗ lực hết mình để có được lợi thế trước lượt trận tiếp theo.
Phong độ gần đây của Stjarnan
- 04/07/2026: FH hafnarfjordur 2-2 Stjarnan (Hòa)
- 29/06/2026: Stjarnan 3-1 KA Akureyri (Thắng)
- 22/06/2026: IBV Vestmannaeyjar 2-1 Stjarnan (Thua)
- 17/06/2026: Stjarnan 4-4 Breidablik (Hòa)
- 11/06/2026: Afturelding 3-1 Stjarnan (Thua)
Phong độ gần đây của Vikingur Gota
- 04/07/2026: B36 Torshavn 0-2 Vikingur Gota (Thắng)
- 30/06/2026: Vikingur Gota 3-3 NSI Runavik (Hòa)
- 26/06/2026: Vikingur Gota 4-0 HB Torshavn (Thắng)
- 20/06/2026: Vikingur Gota 2-2 KI Klaksvik (Hòa)
- 13/06/2026: 07 Vestur 2-3 Vikingur Gota (Thắng)
Phong độ và thống kê đội
Stjarnan (Chủ nhà)
Thống kê mùa này:
- Đã chơi: 0 trận
- Thắng: 0 (0 sân nhà)
- Hòa: 0 (0 sân nhà)
- Thua: 0 (0 sân nhà)
Bàn thắng:
- Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
- Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)
Tình hình lực lượng
Stjarnan: Không có thông tin chấn thương
Vikingur Gota: Không có thông tin chấn thương
Đội hình dự kiến
Dự đoán và tỷ lệ
Dự đoán chiến thắng:
Tỷ lệ dự đoán:
- Stjarnan thắng: 33%
- Hòa: 33%
- Vikingur Gota thắng: 33%
Dự đoán bàn thắng:
- Stjarnan: bàn
- Vikingur Gota: bàn
Lời khuyên: No predictions available
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)