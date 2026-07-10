Ngược dòng ngoạn mục, Stjarnan hạ Vikingur Gota nhờ hat-trick Atlason

67' Benjaminsen nhận vàng, Vikingur Gota thêm khó khăn

Phút 67, A. Benjaminsen bị bắt lỗi và phải nhận thẻ vàng, đây đã là thẻ thứ ba của Vikingur Gota trong trận sau các trường hợp của J. Johansen và S. Vatnhamar. Đáng nói hơn, thẻ phạt này đến chỉ một phút sau khi Stjarnan vừa vươn lên dẫn 2-1, khiến đội khách càng thêm chật vật cả về thế trận lẫn kỷ luật.