Ngược dòng phút cuối, Atlètic Club d'Escaldes hạ gục Mornar Bị Mornar dẫn trước từ phút 8, Atlètic Club d'Escaldes bùng nổ với cú đúp của Morales ở phút 83 và 90 để lội ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân nhà Estadi Comunal, mở màn thuận lợi tại vòng loại 1 Europa Conference League; trong khi Mornar hụt hẫng rời sân sau khi để tuột chiến thắng trong tay.

Atlètic Club d'Escaldes 2 - 1 Mornar Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Atlètic Club d'Escaldes tiếp đón Mornar.

8' Zoric mở tỷ số sớm cho Mornar Phút 8, D. Zoric dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của J. Dasic, đưa Mornar vượt lên dẫn trước 0-1. Một pha lập công chớp nhoáng ngay từ đầu trận, giúp đội khách có được thế trận thuận lợi trên sân Estadi Comunal.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Atlètic Club d'Escaldes thay người đầu hiệp 2 Ngay đầu hiệp hai, Atlètic Club d'Escaldes tung J. L. Assoubre vào sân thay B. Sohaib. Sự thay đổi diễn ra khi đội bóng vẫn đang bị dẫn 0-1 sau bàn thắng của Mornar ở phút 8, có thể nhằm tạo thêm sinh lực cho hàng công.

55' Skrijelj phải nhận thẻ vàng Phút 55, D. Skrijelj bên phía Mornar bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Thời điểm này Mornar vẫn đang dẫn trước 0-1 nhờ bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 8.

63' Atlètic Club d'Escaldes xáo bài giữa hiệp hai Phút 63, B. Morales được tung vào sân thay cho H. Bouharma phía Atlètic Club d'Escaldes. Đây là sự điều chỉnh nhân sự khi đội bóng vẫn đang chịu bàn thua sớm 0-1 từ phút thứ 8 do Mornar ghi được.

64' Kaludjerovic lãnh thẻ vàng, Mornar thêm nỗi lo kỷ luật Phút 64, A. Kaludjerovic của Mornar phải nhận thẻ vàng. Đây đã là chiếc thẻ thứ hai bên phía Mornar sau trường hợp của D. Skrijelj trước đó ở phút 55, khiến đội bóng đang dẫn 0-1 phải chơi thận trọng hơn để tránh rắc rối.

72' Mornar xoay người ở phút 72 Phút 72, Mornar thực hiện thay người khi tung Y. Yao vào sân thay D. Zoric . Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý khi đội bóng đang dẫn 0-1 và đã phải nhận hai thẻ vàng trong hiệp hai, có thể nhằm giữ thế trận ổn định hơn.

72' Mornar thay người, tung Dubljevic vào sân Phút 72, Mornar thực hiện thay đổi khi B. Dubljevic vào sân thay J. Dasic, thời điểm đội khách vẫn đang dẫn trước 0-1. Đây là toan tính hợp lý sau khi Mornar phải nhận hai thẻ vàng ở hàng thủ, có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn lợi thế trước Estadi Comunal.

76' Mornar rút Skrijelj, tung Dragovic vào sân Phút 76, HLV Mornar quyết định rút D. Skrijelj — người vừa nhận thẻ vàng trước đó — để đưa V. Dragovic vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi Mornar đang tạm dẫn 0-1 và đã có hai cầu thủ nhận thẻ vàng trong hiệp hai, buộc ban huấn luyện phải tính toán để tránh rủi ro về nhân sự.

81' Atlètic Club d'Escaldes xoay người ở phút 81 Phút 81, Atlètic Club d'Escaldes thực hiện thay đổi nhân sự khi J. Sanmarful vào sân thay J. Barragan . Đội chủ nhà đang cần một luồng sinh khí mới để tìm đường trở lại sau khi để Mornar dẫn trước 0-1 từ phút 8.

83' Morales gỡ hòa 1-1 cho Atlètic Club d'Escaldes Phút 83, B. Morales ghi bàn đưa Atlètic Club d'Escaldes cân bằng tỷ số 1-1, sau khi đội nhà đã bị Mornar dẫn trước từ phút 8. Bàn thắng đến vào thời điểm quý giá, giúp chủ nhà thắp lại hy vọng trên sân Estadi Comunal.

84' Morales phải trả giá sau bàn gỡ hòa Phút 84, chỉ một phút sau khi vừa góp công vào bàn gỡ hòa 1-1 cho Atlètic Club d'Escaldes, B. Morales phải nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi. Niềm vui ngắn ngủi xen lẫn chút lo lắng cho đội chủ nhà khi thời gian thi đấu chính thức đang cạn dần.

86' Mornar xoay người, Rovcanin vào sân Phút 86, HLV Mornar tung M. Rovcanin vào sân thay S. Denkovic . Sự thay đổi đến ngay sau khi Atlètic Club d'Escaldes vừa gỡ hòa 1-1 ở phút 83, buộc Mornar phải tìm lại nhịp độ trong những phút cuối.

90+3' Morales đánh gót định mệnh phút bù giờ Phút 90+3, B. Morales ghi bàn thứ hai của mình trong trận, giúp Atlètic Club d'Escaldes ngược dòng vượt lên dẫn 2-1 ngay trước khi trận đấu khép lại. Chỉ ít phút trước đó anh còn nhận thẻ vàng, nhưng đó không hề cản trở pha lập công quyết định vào những giây cuối cùng.

90+5' Valero nhận thẻ vàng phút bù giờ Phút 90+5, D. Valero bên phía Atlètic Club d'Escaldes phải nhận thẻ vàng khi trận đấu đã đi vào những giây cuối cùng. Đây là thẻ phạt thứ ba dành cho đội chủ nhà trong hiệp hai, nhưng không ảnh hưởng tới mạch trận khi Atlètic Club d'Escaldes vẫn đang dẫn 2-1 sau cú lội ngược dòng ngoạn mục.

KT Kết thúc: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 1.

Cập nhật lúc 22:56 09/07/2026

Atlètic Club d'Escaldes sẽ chào đón Mornar trên sân nhà Estadi Comunal vào lúc 21h00 ngày 09/07/2026, trong một cuộc đối đầu đáng chú ý tại vòng loại UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà nhằm tạo dựng vị thế trước đối thủ đến từ giải đấu khác.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Xét về lịch sử chạm trán gần nhất giữa hai đội, Atlètic Club d'Escaldes đang chiếm ưu thế với một chiến thắng, trong khi Mornar chưa có được kết quả khả quan nào trong lần gặp gỡ đó. Đây là yếu tố tâm lý tích cực cho đại diện Andorra khi bước vào trận đấu lần này.

Tuy nhiên, bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, và một kết quả trong quá khứ không thể đảm bảo cho diễn biến của trận đấu sắp tới. Cả hai đội đều sẽ phải chứng minh năng lực thực sự trên sân cỏ.

Lợi thế sân nhà là điểm tựa

Việc được thi đấu trên sân nhà Estadi Comunal mang lại cho Atlètic Club d'Escaldes sự tự tin cần thiết. Sự ủng hộ từ khán giả nhà cùng sự quen thuộc với mặt sân có thể là những yếu tố giúp đội chủ nhà kiểm soát thế trận tốt hơn ngay từ những phút đầu.

Trong khi đó, Mornar sẽ cần thích nghi nhanh với điều kiện thi đấu trên sân khách để có thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ vốn đã có lợi thế tâm lý từ lần đối đầu trước đó.

Nhận định chuyên môn

Với lợi thế sân nhà cùng kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất, Atlètic Club d'Escaldes được đánh giá có phần nhỉnh hơn bước vào trận đấu này. Tuy nhiên, Mornar vẫn sẽ là đối thủ không dễ bị khuất phục và có thể tạo ra những tình huống khó lường cho hàng phòng ngự chủ nhà.

Trận đấu hứa hẹn sẽ diễn ra với tính cạnh tranh cao khi cả hai đội đều mong muốn có được kết quả tốt nhất để tạo đà tâm lý cho hành trình tiếp theo tại giải đấu.

Lịch sử đối đầu (5 trận gần nhất)

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2 - 1 Mornar

Phong độ gần đây của Atlètic Club d'Escaldes

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar (Thắng)

23/05/2026: FC Santa Coloma 2-3 Atlètic Club d'Escaldes (Thắng)

17/05/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-0 Penya Encarnada (Thắng)

10/05/2026: Inter Club d'Escaldes 3-1 Atlètic Club d'Escaldes (Thua)

01/05/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Inter Club d'Escaldes (Thắng)

Phong độ gần đây của Mornar

09/07/2026: Atlètic Club d'Escaldes 2-1 Mornar (Thua)

01/07/2026: Mornar 0-0 Petrovac (Hòa)

01/07/2026: Zemun 1-2 Mornar (Thắng)

24/06/2026: Mornar 1-0 Sutjeska (Thắng)

29/05/2026: Dečić 0-1 Mornar (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Atlètic Club d'Escaldes (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Mornar (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Atlètic Club d'Escaldes: Không có thông tin chấn thương

Mornar: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Atlètic Club d'Escaldes thắng: 33%

Hòa: 33%

Mornar thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Atlètic Club d'Escaldes: bàn

Mornar: bàn

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