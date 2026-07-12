Người bệnh hiểm nghèo, cấp cứu không cần giấy chuyển viện

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo người bệnh được hưởng, miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian qua cơ quan này nhận được phản ánh về việc một số cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) vẫn yêu cầu người bệnh thuộc trường hợp cấp cứu hoặc thuộc diện không phải chuyển cơ sở KCB phải xuất trình giấy chuyển viện.

Bên cạnh đó, người có thẻ BHYT đi KCB tại một số cơ sở phải tự mua thuốc, thiết bị y tế và thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT. Ngoài ra, vẫn còn tình trạng chưa thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú trên 30 ngày đối với người bệnh đủ điều kiện theo quy định; người bệnh không được hưởng miễn cùng chi trả trong năm tài chính ngay tại cơ sở KCB khi đã đủ điều kiện.

Khám cấp cứu tại một bệnh viện Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Xuất phát từ thực tế trên, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở KCB đảm bảo người bệnh được hưởng miễn cùng chi trả ngay tại cơ sở khi đã đủ điều kiện. Các cơ sở được yêu cầu thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 188/2025/NĐ-CP, không yêu cầu người bệnh thanh toán số tiền cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ sở mà người bệnh được hưởng.

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu rà soát việc thực hiện kê đơn thuốc ngoại trú tối đa 90 ngày đối với người bệnh thuộc danh mục khi đủ điều kiện. Qua đó, nhằm giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người bệnh và giảm tải bệnh viện. Ngoài ra, việc đảm bảo cung ứng thuốc, thiết bị y tế, dịch vụ KCB thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT cũng được lưu ý. Các cơ sở KCB cần thực hiện theo đúng phạm vi chuyên môn. Trường hợp không cung ứng được, hoặc vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở KCB có trách nhiệm chuyển người bệnh đến cơ sở khác có đủ điều kiện cung ứng, có khả năng chuyên môn phù hợp.

“Không để người bệnh phải tự chi trả chi phí KCB thuộc phạm vi, quyền lợi hưởng BHYT, trừ trường hợp được thanh toán trực tiếp, hoặc người bệnh, người đại diện hợp pháp của người bệnh có yêu cầu lựa chọn dịch vụ KCB, thuốc, thiết bị y tế ngoài phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT”, BHXH Việt Nam nêu rõ.

Ngoài ra, các cơ sở KCB không được yêu cầu người bệnh trong tình trạng cấp cứu, người bệnh được chẩn đoán xác định, điều trị các bệnh hiếm, hiểm nghèo trong danh mục quy định và các trường hợp không yêu cầu giấy chuyển cơ sở KCB khác, phải quay về cơ sở cấp dưới để làm thủ tục chuyển viện.