Thời sự Lâm Đồng Người cao tuổi Lâm Đồng phát huy vai trò "tuổi cao - gương sáng" Chiều 23/7, Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào người cao tuổi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào người cao tuổi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp hội người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình đề ra. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi người cao tuổi được quan tâm.

“ Toàn tỉnh có 173.700 người cao tuổi được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 94.961 người được lập sổ theo dõi sức khỏe ban đầu; 41.745 người cao tuổi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được tặng quà các dịp lễ, tết với tổng số tiền hơn 12,15 tỷ đồng.

Người cao tuổi trong tỉnh tích cực tham gia các câu lạc bộ văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, khuyến khích người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các phong trào "Tuổi cao - gương sáng", xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng tiếp tục lan tỏa, góp phần khẳng định vị thế, vai trò của người cao tuổi trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chương trình xây dựng Quỹ Chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được triển khai tại 124/124 xã, phường, đặc khu, với tổng quỹ hơn 11,33 tỷ đồng.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Thị Phúc phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng cuối năm, Hội Người cao tuổi tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp hội đẩy mạnh thực hiện "Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam", nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, triển khai đề án Người cao tuổi tham gia chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, tạo việc làm và tăng cường huy động nguồn lực chăm lo người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.