Người chiến sĩ Công an trẻ với trái tim thiện nguyện

Giữa những đổi thay của xã hội hiện đại, vẫn có những thanh niên âm thầm góp sức, tận tâm mang lại bình yên và niềm tin cho cộng đồng. Trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai, một đoàn viên trẻ tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, hiến dâng tuổi thanh xuân để thực hiện lý tưởng “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Từ lý tưởng sống đến hành động cụ thể

Là Đoàn viên thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, đồng chí Trung úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã H’Ra mang trong mình nhiệt huyết của màu áo Công an nhân dân và tinh thần cống hiến của người trẻ trong thời đại mới.

Không dừng lại ở công tác chuyên môn, đồng chí chủ động đề xuất, tổ chức và triển khai hàng loạt mô hình cộng đồng mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, thân thiện và đầy tính nhân văn.

Từ năm 2021, đồng chí sáng lập dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức” lan tỏa văn hóa đọc và gieo hạt thiện lương.

Dự án đến nay đã trao tặng hơn 35.000 cuốn sách và 3.000 phần quà cho 19 trường học, 8 cơ sở cai nghiện, 3 trại tạm giam và 15 trại giam trên khắp cả nước. Thông điệp dự án không chỉ là tri thức, mà còn là khơi gợi niềm tin, cảm hóa, tạo điểm tựa tâm lý cho những người đang cần con đường trở về với cộng đồng.

Đồng chí Lê Tuấn Thành sáng lập dự án “Tủ sách thắp sáng đạo đức” nhằm lan tỏa văn hóa đọc cho các em học sinh.

Phát động từ năm 2022, dự án “Hành trình xanh” do đồng chí trực tiếp điều hành đã tổ chức 7 lần nhặt rác và hơn 40 lần trồng cây, với tổng số gần 300.000 cây xanh được gieo trồng tại các địa phương trong tỉnh.

Đặc biệt, dự án còn phối hợp hỗ trợ giống cây cho các hộ nghèo, tạo mô hình sinh kế bền vững, biến hoạt động trồng cây thành chương trình cải thiện thu nhập lâu dài, giúp người dân vừa góp sức bảo vệ môi trường vừa phát triển kinh tế gia đình.

Năm 2023, Trung úy Lê Tuấn Thành là người đề xuất và chủ trì “Dự án tuyến đường bình yên”, nhằm xử lý những đoạn đường hư hỏng, ổ gà, ổ voi trên địa bàn tỉnh.

Bằng cách vận động lực lượng tình nguyện, tổ chức vá đường sau 20 giờ hằng ngày, đội của đồng chí đã thực hiện 23 đợt ra quân trên 23 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 30km.

Lan tỏa yêu thương ở một lớp học đặc biệt.

Đồng thời, dự án còn lắp đặt hơn 60 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các khu vực không có ánh sáng, hỗ trợ người dân đi lại an toàn vào ban đêm, phòng, tránh tai nạn giao thông và ngăn ngừa tội phạm nơi vắng người.

Bên cạnh hoạt động bảo đảm an toàn giao thông, đồng chí Thành còn chú trọng nâng cao dân trí bằng mô hình “Lớp học tình thương” tại làng Kret Krot (xã H’ra). Lớp học thu hút gần 40 học viên, cả người lớn và trẻ em không biết chữ đến học định kỳ mỗi tuần 2 buổi.

"Tôi nghĩ, nếu mình không bắt đầu thì ai sẽ làm? Và nếu không làm ngay thì bao giờ bà con mới có cơ hội thay đổi? Từ đó, tôi cùng anh em trong đơn vị quyết định mở lớp học xóa mù chữ tại làng Kret Krot. Ban đầu bà con còn ngại, nhưng chúng tôi kiên trì vận động, giảng dạy vào buổi tối sau khi họ đi làm rẫy về", đồng chí Thành chia sẻ.

Giúp bà con vượt qua cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Không chỉ truyền đạt kiến thức văn hóa, lớp học còn tích hợp tuyên truyền pháp luật, giúp bà con hiểu đúng, làm đúng, tăng cường nhận thức pháp lý và xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

Sự cống hiến của đồng chí Thành không chỉ thể hiện qua mô hình, mà còn qua từng hành động nhỏ đầy nghĩa tình với 41 lần hiến máu tình nguyện, đồng thời vận động cộng đồng tham gia hiến máu cứu người; 300 đoạn tóc được gửi đi để làm tóc giả cho bệnh nhân ung thư, tiếp thêm nghị lực vượt qua bệnh tật.

Qua đó, vận động hàng chục đợt tặng quà cho bà con nghèo, xây dựng nhà tình thương, lắp đặt cây nước sạch cộng đồng, tổ chức hoạt động an sinh vùng khó khăn.

Những việc làm dung dị nhưng chan chứa tình người khiến đồng chí Lê Tuấn Thành trở thành gương mặt thân thiện, đáng quý trong lòng nhân dân nhiều địa phương.

Đến nay, đồng chí Thành đã hơn 40 lần tình nguyện hiến máu.

Tạo nên những giá trị tốt đẹp

Là cán bộ công an, đồng chí Lê Tuấn Thành hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Chính vì vậy, việc tuyên truyền pháp luật trong trường học, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được đồng chí thực hiện thường xuyên, bài bản, giàu tính thuyết phục.

Qua những buổi nói chuyện, các em học sinh hiểu thêm về luật lệ, trách nhiệm công dân và nhận thức đúng đắn trong hành vi xã hội, bà con thấy rõ vai trò của chính quyền và cùng nhau xây dựng địa bàn an toàn.

Những đóng góp của anh không chỉ là những con số mà còn là sự lan tỏa của lòng tốt, sự tử tế và trách nhiệm công dân.



Với hàng loạt đóng góp thầm lặng nhưng sâu sắc, đồng chí Thành đã được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2023; Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2023; Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai: Công dân trẻ tiêu biểu năm 2023; Bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh đoàn Gia Lai... trong nhiều đợt chiến dịch, mô hình nổi bật.

Trung úy Lê Tuấn Thành chia sẻ, thiện nguyện với tôi không phải là việc làm để ghi nhận, mà là trách nhiệm của người cán bộ công an. Tôi không làm một mình, tôi có đồng đội, có đoàn thanh niên, có những nhà hảo tâm luôn đồng hành. Tôi tin nếu kiên trì, chúng ta sẽ thắp sáng cả một vùng quê. Và khi người dân chủ động vươn lên thì xã H'ra sẽ không còn là vùng khó khăn nữa, mà là nơi khởi đầu của những điều tốt đẹp.

Đồng chí Lê Tuấn Thành đã có nhiều cống hiến cho cộng đồng.

Giữa bộn bề cuộc sống, người Đoàn viên Công an tỉnh Gia Lai ấy đã chọn cách sống giản dị nhưng bền bỉ, thực hiện lời dạy của Bác Hồ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực từ con chữ đến cây xanh, từ bóng đèn đến từng giọt máu, từ mái nhà tình thương đến từng nụ cười của trẻ em vùng cao.

Đó chính là hình ảnh của người chiến sĩ công an không chỉ nhiệt huyết, xung kích mà còn đầy nhân hậu, biết sống cho người khác và lan tỏa những giá trị tốt đẹp bằng chính hành động mỗi ngày.