Chính trị Người chiến sĩ quả cảm trên “chiến trường” mạng Từ chống dịch Covid-19 đến đấu tranh với tội phạm mạng, Đại úy Võ Lê Thanh Lâm luôn tận tâm, sáng tạo, góp phần giữ vững an ninh, lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng.

Đại úy Võ Lê Thanh Lâm (thứ tư từ phải sang) được Tổng Bí thư Tô Lâm và Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà lưu niệm nhân buổi gặp mặt các điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua vì an ninh Tổ quốc

Trong thời đại công nghệ số, không gian mạng là mảnh đất để các thế lực lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG). Trên mặt trận không biên giới này, Đại úy Võ Lê Thanh Lâm (SN 1994), cán bộ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều đóng góp xuất sắc.

Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đang công tác tại Công an Ninh Thuận, Đại úy Võ Lê Thanh Lâm được giao chủ trì tham mưu công tác phòng, chống dịch, đặc biệt quản lý nhập, xuất cảnh. Với sự nhạy bén, anh kịp thời phát hiện, báo cáo ca nghi nhiễm, góp phần xác định bệnh nhân 61 và 67 bị lây nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Nhờ đó, cơ quan chức năng nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Thành tích này được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trở lại nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên không gian mạng, Võ Lê Thanh Lâm là “mũi tên” sắc bén trong cuộc chiến bảo vệ ANQG. Anh trực tiếp tham mưu và đấu tranh với các đối tượng có hành vi sử dụng internet để xâm phạm ANQG, như trường hợp của Dương Tuấn Ngọc và Hoàng Việt Khánh tại Lâm Đồng. Với sự phối hợp chặt chẽ cùng cơ quan an ninh điều tra, anh đã góp phần đưa các đối tượng này ra ánh sáng, xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Hơn 40 trường hợp khác đăng tải thông tin xấu, độc, sai sự thật trên mạng cũng được anh chủ trì xử lý, bảo đảm môi trường mạng trong sạch. Những thành tích này đã được ghi nhận bằng 2 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định tài năng, bản lĩnh của một chiến sĩ an ninh mạng.

Chưa dừng lại ở đó, anh đã tham gia đấu tranh với hơn 20 đối tượng sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi phạm tội như: buôn bán vũ khí, hàng cấm, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Những nỗ lực không ngừng nghỉ và tinh thần sáng tạo mưu trí của Đại úy Võ Lê Thanh Lâm đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, tặng Bằng khen.

Anh cũng tiên phong xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Hàng chục trang fanpage do anh tham mưu lập đã trở thành “người bạn tri thức pháp luật”, vừa tuyên truyền chủ trương, chính sách, vừa bóc trần âm mưu, thủ đoạn tội phạm. Đồng thời, anh trực tiếp tham gia hơn 50 buổi tuyên truyền với hơn 30.000 lượt cán bộ, người dân tham dự đã góp phần nâng cao nhận thức, biến mạng xã hội thành “khu vườn xanh” thông tin tích cực.

Ngoài giờ làm việc, anh còn nghiên cứu, sáng tạo nhiều giải pháp số hóa hỗ trợ công tác. Anh đã hoàn thành 7 phần mềm, trong đó, 3 giải pháp công nghệ thông tin phục vụ nghiệp vụ an ninh được Bộ Công an biểu dương. Đặc biệt, anh còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) phát triển phần mềm số hóa tàng thư căn cước công dân 12 số tại Công an tỉnh Lâm Đồng, được Bộ Công an chứng nhận là Công trình thanh niên tiêu biểu của tuổi trẻ Công an nhân dân nhiệm kỳ 2017-2022.

Với những đóng góp liên tiếp, anh được vinh danh Chiến sĩ tiên tiến (2020, 2021), Chiến sĩ thi đua cơ sở (2022, 2023, 2024). Đây là minh chứng cho tinh thần cống hiến vì sự bình yên của đất nước.

Đại úy Võ Lê Thanh Lâm là hình mẫu tiêu biểu của thế hệ trẻ thời đại số - thông minh, sáng tạo, trách nhiệm. Từ phòng, chống dịch bệnh đến đấu tranh tội phạm mạng, anh đã khẳng định rằng: Với lòng yêu nghề, sự tận tâm và trí tuệ, mỗi người đều có thể tạo nên kỳ tích. Tấm gương của anh truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ, đặc biệt là trong lĩnh vực an ninh mạng - “chiến trường” không khói súng nhưng đầy thử thách.