Đời sống Người có uy tín - hạt nhân gắn kết cộng đồng Người có uy tín ở Lâm Đồng đang phát huy vai trò hạt nhân, trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần gắn kết cộng đồng, giữ bình yên từ cơ sở.

Ông Dương Văn Hoạt trao đổi với bà con thôn 1, xã Quảng Hòa

Không phụ lòng tin của cộng đồng

Sau giờ làm đồng, căn nhà của ông Dương Văn Hoạt, Bí thư Chi bộ thôn 1, xã Quảng Hòa, tỉnh Lâm Đồng vẫn thường xuyên có người tìm đến. Người nhờ phân giải mâu thuẫn gia đình, người cần lời khuyên khi tranh chấp với hàng xóm, cũng có người muốn chia sẻ vướng mắc trong cuộc sống.

Là thành viên chủ chốt của tổ hòa giải, ông đã tham gia giải quyết nhiều tranh chấp đất đai, mâu thuẫn gia đình và bất đồng trong khu dân cư. Mỗi khi phát sinh vụ việc, ông tìm hiểu nguyên nhân, lắng nghe từng bên, phân tích trên cơ sở pháp luật, phong tục và tình cảm cộng đồng. Nhờ đó, nhiều mâu thuẫn được tháo gỡ ngay từ cơ sở, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm.

Năm 2009, ông Hoạt tham gia Ban Công tác Mặt trận thôn, đảm nhiệm nhiệm vụ công an viên. Năm 2011, ông được bầu là người có uy tín và một năm sau giữ chức Bí thư Chi bộ. Hơn 15 năm là người có uy tín, ông luôn được bà con tin tưởng.

Ông Thông Sết giới thiệu vườn cao su của gia đình với người dân

Tại thôn Chăm, xã Tánh Linh, ông Thông Sết vừa tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, vừa tiên phong phát triển kinh tế. Ông chuyển sang giống lúa chất lượng cao, sản xuất 3 vụ mỗi năm và mở rộng diện tích trồng cao su, giúp gia đình nâng cao thu nhập.

Từ thành quả của gia đình, ông vận động bà con ứng dụng khoa học kỹ thuật, lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp. Những chia sẻ của ông được đồng thuận bởi gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Ông Kim Ngọc Thành giới thiệu văn hóa dân tộc Chăm với đoàn viên, thanh niên

Ở xã Bắc Bình, ông Kim Ngọc Thành phát huy uy tín trong bảo đảm an ninh, trật tự gắn với bảo tồn văn hóa Chăm. Là Tổ phó mô hình “Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia góp phần bảo đảm an ninh, trật tự vì bình yên cuộc sống”, ông phối hợp tuyên truyền người dân chấp hành pháp luật, phòng, chống tội phạm và ma túy. Ông còn duy trì lễ hội, vận động thanh thiếu niên học chữ Chăm, học nhạc cụ dân tộc và gìn giữ nghi lễ truyền thống.

Cán Bộ Công an xã Hồng Thái thăm hỏi Sư cả Đặng Thi

Đội ngũ chức sắc tôn giáo cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết. Sư cả Đặng Thi, một chức sắc có uy tín tại xã Hồng Thái, luôn đồng hành với chính quyền vận động tín đồ hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa.

Bằng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, những người có uy tín đang trở thành hạt nhân tập hợp quần chúng ở cơ sở.

Bồi đắp đồng thuận, củng cố khối đại đoàn kết

Theo thống kê của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh, toàn tỉnh hiện có 848 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số có hơn 683.000 người, chiếm 17,6% dân số toàn tỉnh, với sự hiện diện của 49/54 thành phần dân tộc trên cả nước.

Người có uy tín có vai trò quan trọng trong giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Sự đa dạng về thành phần dân tộc tạo nên bản sắc riêng của Lâm Đồng, đồng thời đặt ra yêu cầu củng cố khối đại đoàn kết. Bằng vốn sống, sự am hiểu phong tục và tiếng nói có sức thuyết phục, người có uy tín đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với đồng bào. Cách giải thích gần gũi cùng việc làm gương mẫu giúp nội dung tuyên truyền trở nên dễ hiểu, từng bước chuyển thành hành động tự giác.

Người có uy tín còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân tới cấp ủy, chính quyền, giúp các vướng mắc ở cơ sở được giải quyết kịp thời. Trong bảo đảm an ninh, trật tự, họ là những “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng. Gần dân, sát địa bàn, họ sớm phát hiện mâu thuẫn để thông tin, phối hợp giải quyết, hạn chế hình thành vụ việc phức tạp.

Toàn tỉnh hiện duy trì 127 mô hình tự quản với 4.160 điểm hoạt động về an ninh, trật tự. Nhiều mô hình phát huy hiệu quả như: Camera an ninh, Giáo xứ không có tội phạm, Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, Cổng trường an toàn giao thông... Người dân đã cung cấp hơn 2.000 nguồn tin có giá trị, hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm.

Trong kết quả chung đó, người có uy tín góp phần vận động bà con nâng cao cảnh giác và cùng lực lượng chức năng giữ bình yên địa bàn.

Sự đoàn kết của các dân tộc là nền tảng quan trọng để Lâm Đồng phát triển bền vững

Người có uy tín còn vận động đồng bào phát triển kinh tế, chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ những mô hình hiệu quả, họ giúp người dân thay đổi nhận thức, phát huy tinh thần tự lực, từng bước nâng cao đời sống. Khi cuộc sống được cải thiện, niềm tin và sự gắn bó trong cộng đồng tiếp tục được bồi đắp.

Trước tác động của quá trình hội nhập, người có uy tín còn đảm nhận vai trò “giữ lửa” văn hóa. Với kiến thức, kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều thế hệ, họ vận động đồng bào bảo tồn tiếng nói, chữ viết, lễ hội, nhạc cụ, nghề thủ công và những phong tục tốt đẹp. Qua đó, các giá trị truyền thống được gìn giữ, trao truyền và trở thành sợi dây gắn kết các thế hệ.

Không chỉ là hạt nhân đoàn kết, người có uy tín còn là người lưu giữ, truyền bá văn hóa các dân tộc

Những đóng góp của người có uy tín thường bắt đầu từ các công việc bình dị: hòa giải một mâu thuẫn, vận động một gia đình chấp hành pháp luật, hướng dẫn bà con phát triển sản xuất hay khuyên nhủ thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa. Tuy thầm lặng, nhưng những việc làm ấy tạo sức lan tỏa bền bỉ, góp phần xây dựng các khu dân cư đoàn kết, văn minh và an toàn.

Trong giai đoạn phát triển mới, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ người có uy tín phát huy năng lực, kinh nghiệm và tiếng nói trong cộng đồng là giải pháp quan trọng được tỉnh Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Đây cũng là nền tảng để Lâm Đồng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự và tạo động lực phát triển bền vững.