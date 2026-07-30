Quốc phòng - An ninh Người có uy tín Lâm Đồng góp sức giữ bình yên buôn làng Không chỉ là những "điểm tựa" tinh thần trong cộng đồng, đội ngũ người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Cầu nối giữa Đảng với Nhân dân

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh Lâm Đồng có địa bàn rộng, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực có đông đồng bào theo các tôn giáo sinh sống.

Công an tỉnh Lâm Đồng gặp mặt người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo năm 2025

Việc phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm củng cố thế trận an ninh nhân dân, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu.

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số cơ bản được giữ vững, tạo nền tảng thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng bào các dân tộc ngày càng nâng cao nhận thức, tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đóng góp vào kết quả đó có vai trò quan trọng của đội ngũ người có uy tín và chức sắc tôn giáo. Với sự am hiểu phong tục, tập quán, tiếng nói của đồng bào và uy tín trong cộng đồng, họ đã trở thành "cầu nối" giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Công an xã Bắc Bình thăm, tặng quà cho chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trên địa bàn

Tiêu biểu như Nghệ nhân ưu tú Y Sim Êban, người có uy tín tại buôn Nui, xã Cư Jút. Với sự am hiểu phong tục, tập quán và uy tín được bà con tin tưởng, ông tích cực phối hợp cùng Công an xã tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân nâng cao cảnh giác trước các âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, ông Y Sim Êban thường xuyên tham gia nắm tình hình, hòa giải các mâu thuẫn phát sinh ngay từ cơ sở, góp phần không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự.

Cán bộ tổ an ninh Công an xã Cư Jút gặp gỡ nghệ nhân Y Sim Êban

Không chỉ là người gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nghệ nhân Y Sim Êban còn tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố niềm tin của đồng bào đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Những đóng góp bền bỉ của ông đã góp phần xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc, trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc phát huy vai trò người có uy tín trong bảo đảm an ninh, trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Góp sức xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Không chỉ là những tuyên truyền viên tích cực, người có uy tín còn là lực lượng nòng cốt tham gia nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, cung cấp thông tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Nhiều người thường xuyên phối hợp với lực lượng công an trong việc phát hiện các đối tượng vi phạm pháp luật, các biểu hiện nghi vấn, hoạt động tuyên truyền trái pháp luật; đồng thời tham gia hòa giải mâu thuẫn trong cộng đồng, cảm hóa, giáo dục người sai phạm, giúp người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Kim Ngọc Thành, người có uy tín của cộng đồng Chăm tại thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình giới thiệu về văn hóa dân tộc Chăm tới các bạn đoàn viên, thanh niên

Tiêu biểu như ông Kim Ngọc Thành (SN 1950), người có uy tín của cộng đồng Chăm tại thôn Bình Tiến, xã Bắc Bình. Là thành viên mô hình "Chức sắc Bàlamôn giáo tham gia bảo đảm an ninh, trật tự vì bình yên cuộc sống", đồng thời là thành viên Hội đồng Chức sắc Bàlamôn giáo tỉnh, nhiều năm qua, ông luôn tận tụy, trách nhiệm, được cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con Nhân dân tin tưởng, kính trọng.

Phát huy uy tín của mình, ông Kim Ngọc Thành thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng Công an tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng gia đình, dòng họ và đồng bào Chăm trên địa bàn.

Trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống hay những lần gặp gỡ bà con, ông luôn kiên trì vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những việc làm thiết thực của ông đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong mỗi người dân đối với nhiệm vụ giữ gìn bình yên buôn làng.

Công an xã Bảo Lâm 5 gặp gỡ người có uy tín trên địa bàn

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 214 mô hình tự quản về an ninh, trật tự có sự tham gia của người có uy tín, trong đó có 186 mô hình hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Từ sự tham gia tích cực của người có uy tín, nhiều mô hình tự quản về an ninh, trật tự được duy trì và phát huy hiệu quả. Tiêu biểu có các mô hình như: "Giáo xứ bình yên", "Giáo họ không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Giáo hạt với an toàn giao thông", "Tiếng loa an ninh", "Tiếng kẻng an ninh", "Thôn, dòng họ, gia đình không có tội phạm, tệ nạn xã hội", "Tổ dân phố không có tội phạm", "Khu dân cư an toàn về an ninh, trật tự"...

Bên cạnh đó, nhiều mô hình đặc thù như: “Chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức và người có uy tín trong họ tộc tham gia bảo đảm an ninh, trật tự”... đã trở thành điểm sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu người có uy tín phát huy tốt vai trò, ở đó phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển mạnh, người dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, nhiều mâu thuẫn được hòa giải ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế phát sinh các vụ việc phức tạp.

Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và chức sắc tôn giáo; nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để địa phương phát triển nhanh và bền vững.