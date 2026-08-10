Pháp luật - Đời sống Người có uy tín lan tỏa pháp luật, vun đắp tình đoàn kết ở Lâm Đồng Bằng sự gương mẫu và những lời vận động gần gũi, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng đã và đang góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, vun đắp khối đại đoàn kết, giữ vững bình yên ngay từ cơ sở.

Một góc xã Bắc Ruộng nhìn từ trên cao

Lan tỏa pháp luật từ những điều gần gũi

Những năm qua, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vùng đồng bào DTTS ở Lâm Đồng ngày càng được đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong thành quả chung ấy, đội ngũ người có uy tín luôn giữ vai trò đặc biệt khi trở thành cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với bà con.

Điệu múa cúng đầu lúa của người Cơ Ho ở thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng

Tại thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng, vai trò ấy được thể hiện rõ nét. Măng Tố là thôn thuần đồng bào DTTS với 360 hộ và 1.500 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Ho và Raglai.

Ở địa bàn còn nhiều khó khăn, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, trong khi trình độ tiếp cận thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống chính trị, tiếng nói của người có uy tín luôn có sức lan tỏa đặc biệt.

“ Muốn bà con nghe thì trước hết mình phải làm gương. Mỗi lần gặp gỡ, tôi chỉ nói những điều thật gần gũi, từ việc cho con đi học, chấp hành pháp luật đến đoàn kết giúp nhau làm ăn. Khi mình nói bằng sự chân thành thì bà con sẽ tin và làm theo. Ông Lê Văn Đẻn, thôn Măng Tố, xã Bắc Ruộng

Ông Lê Văn Đẻn, người dân tộc Cơ Ho ở thôn Măng Tố là một trong những điển hình. Được bà con tín nhiệm bầu làm người có uy tín vào năm 2021, ông Đẻn luôn quan niệm, việc tuyên truyền pháp luật phải bắt đầu từ những điều cần nhất trong cuộc sống.

Dù là trong buổi họp hay khi đến thăm một gia đình trong thôn, ông đều tranh thủ chia sẻ về trách nhiệm chấp hành pháp luật, giữ gìn đoàn kết, chăm lo cho con em học hành và xây dựng nếp sống văn minh.

Ông Lê Văn Đẻn (ngoài cùng bên phải) cùng các đoàn thể thôn Măng Tố động viên bà con tích cực lao động, sản xuất, phát triển kinh tế

Nhiều năm qua, ông tích cực vận động người dân từng bước xóa bỏ những hủ tục không còn phù hợp, hạn chế tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, đồng thời khuyến khích các gia đình quan tâm hơn đến việc học của con em để không em nào phải bỏ học giữa chừng.

Nhờ sự đồng hành của ông Đẻn, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, khối đoàn kết trong cộng đồng ngày càng bền chặt. Riêng tại thôn Măng Tố, tỷ lệ học sinh được huy động vào lớp 6 đạt 100%, các hủ tục, tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống từng bước được hạn chế.

“Cầu nối” vì cộng đồng

Không chỉ ở Bắc Ruộng, tại thôn Đồng Me (xã Tánh Linh), ông Man Mu cũng được người dân tin tưởng và bầu làm người có uy tín. Thôn Đồng Me có hơn 400 hộ với khoảng 1.680 nhân khẩu, phần lớn là đồng bào Raglai.

Điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, tập quán truyền thống vẫn ảnh hưởng đến đời sống nên việc đưa các chủ trương, chính sách vào cuộc sống đòi hỏi sự kiên trì, linh hoạt. Hiểu rõ điều đó, thay vì chỉ phổ biến văn bản trong các cuộc họp, ông Man Mu thường lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt cộng đồng, lễ hội truyền thống hoặc những lần gặp gỡ bà con.

“ Làm công tác ở thôn, điều quan trọng nhất là phải gần dân, hiểu dân. Khi bà con hiểu chủ trương là vì cuộc sống của chính mình, họ sẽ tự giác thực hiện. Mình chỉ góp thêm niềm tin để bà con cùng chung sức xây dựng quê hương. Ông Man Mu, thôn Đồng Me, xã Tánh Linh

Không chỉ tuyên truyền, ông còn nêu gương trong phát triển kinh tế gia đình, vận động người dân mạnh dạn chuyển đổi phương thức sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi.

Những nỗ lực ấy đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, nhiều hộ dân mạnh dạn phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập. Các tập tục lạc hậu trong cưới hỏi, ma chay được thay đổi theo hướng văn minh, tiết kiệm nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Một góc xã Tánh Linh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tánh Linh Nguyễn Thiêm khẳng định, người có uy tín là “cầu nối” quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào DTTS. Ở Tánh Linh, với uy tín của mình, họ đã và đang góp phần đưa những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Thời gian tới, địa phương tiếp tục quan tâm, động viên và tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò của mình trong đời sống cộng đồng, cũng như trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống, với hơn 683.000 người DTTS, chiếm khoảng 17,6% dân số toàn tỉnh. Giai đoạn 2023 - 2027, tỉnh Lâm Đồng đã công nhận 883 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS. Với lợi thế am hiểu phong tục, tập quán, ngôn ngữ và được cộng đồng tin tưởng, họ thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Với uy tín và tinh thần trách nhiệm, đội ngũ người có uy tín ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở và là cầu nối bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền với đồng bào các dân tộc.