Người đại diện của Gabriel Jesus chính thức lên tiếng về tin đồn chuyển nhượng sang Napoli Sự xuất hiện của người đại diện Giovanni Branchini tại đại bản doanh Napoli dấy lên đồn đoán về tương lai Gabriel Jesus, nhưng thực hư câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Sự hiện diện của ông Giovanni Branchini, người đại diện đại diện cho tiền đạo Gabriel Jesus, tại đại bản doanh của Napoli đã ngay lập tức tạo nên một làn sóng đồn đoán trên thị trường chuyển nhượng. Trong bối cảnh đội bóng miền Nam nước Ý đang gấp rút bổ sung nhân sự cho hàng công, sự xuất hiện này khiến giới truyền thông tin rằng một thương vụ lớn mang tên chân sút thuộc biên chế Arsenal sắp sửa diễn ra.

Lý do chuyến viếng thăm làm dấy lên nghi vấn

Vào tối thứ Sáu, giới truyền thông Italia ghi nhận ông Branchini xuất hiện trên khán đài sân tập Castel di Sangro của Napoli. Thời điểm diễn ra sự việc cực kỳ nhạy cảm khi "Partenopei" đang ráo riết tìm kiếm một trung phong chất lượng trên thị trường chuyển nhượng.

Trong bối cảnh Romelu Lukaku đứng trước khả năng cao sẽ chia tay sân Stadio Maradona trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, hàng tiền đạo của Napoli đối mặt với nguy cơ thiếu hụt nhân sự khi chỉ còn duy nhất Rasmus Hojlund là trung phong thực thụ. Gabriel Jesus, người đang bước vào năm cuối hợp đồng tại Arsenal, nhanh chóng được giới phân tích đưa vào danh sách ứng viên hàng đầu.

Jesus đã có tin đồn với Napoli. Ảnh: Getty.

Người trong cuộc lên tiếng làm rõ tin đồn

Tuy nhiên, người đại diện Giovanni Branchini đã nhanh chóng lên tiếng dập tắt những tin đồn liên quan đến tương lai của tiền đạo người Brazil. Chia sẻ với kênh Videoinformazioni, ông khẳng định chuyến đi này hoàn toàn mang tính chất cá nhân nhằm thăm hỏi tân HLV trưởng Massimiliano Allegri của Napoli.

"Tôi và Allegri vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên. Tôi đến đây hôm nay chỉ để thăm và trò chuyện với ông ấy," ông Branchini chia sẻ. Nhà môi giới này cũng cho biết vị thuyền trưởng người Italia đang dồn toàn bộ tâm trí cho công việc và rất hài lòng với chất lượng đội hình hiện tại. Khi được hỏi trực diện về khả năng Gabriel Jesus gia nhập Napoli, ông Branchini thẳng thắn: "Tôi chưa hề thảo luận với Allegri về cậu ấy."

Kế hoạch của Arsenal đối với Gabriel Jesus

Hiện tại, Gabriel Jesus vẫn đang tập trung cùng Arsenal trong chuyến du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới. Chân sút người Brazil vừa góp mặt trong trận giao hữu với Girona, cho thấy anh vẫn đóng vai trò quan trọng trong tính toán chiến thuật của HLV Mikel Arteta.

Mặc dù giao kèo giữa Jesus và đội chủ sân Emirates chỉ còn thời hạn 1 năm, ban huấn luyện "Pháo thủ" vẫn coi anh là một phần trong kế hoạch mùa giải tới, trừ khi nhận được một lời đề nghị đủ sức nặng khiến thượng tầng đội bóng phải cân nhắc trước khi rủi ro mất trắng anh vào mùa hè năm sau.