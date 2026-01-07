Nghị quyết và cuộc sống Người dân Cư Jút đồng thuận sắp xếp thôn, buôn, bon để tạo động lực phát triển Đồng thuận của người dân đang trở thành yếu tố quan trọng giúp xã Cư Jút (Lâm Đồng) triển khai phương án sắp xếp 50 thôn, buôn, bon xuống còn 20 đơn vị, tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý và mở rộng dư địa phát triển.

Buôn Buôr mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn Buôr và buôn Nui với tổng cộng 525 hộ dân

Tạo sự đồng thuận

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xã Cư Jút có tổng diện tích 10.438 ha, dân số khoảng 49.000 người với 50 thôn, buôn, bon, trở thành địa phương có số lượng đơn vị dân cư nhiều nhất trong các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh.

Khối lượng công việc và phạm vi quản lý tăng lên đáng kể, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị dân cư cho phù hợp với thực tiễn.

Buôn Buôr là một trong những địa bàn tiêu biểu thể hiện sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương này. Theo phương án, buôn Buôr mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn Buôr và buôn Nui với tổng cộng 525 hộ dân, trong đó, trên 95% là đồng bào dân tộc thiểu số. Hai buôn vốn có nhiều nét tương đồng về văn hóa, tiếng nói, phong tục nên việc sáp nhập nhận được sự đồng tình của bà con.

Chị H'Banh (bên phải), Trưởng buôn Buôr, xã Cư Jút tuyên truyền, lấy ý kiến người dân trong buôn về sáp nhập thôn, buôn

Bà H'Chươm, người dân buôn Buôr chia sẻ, bà con mong muốn sau khi sáp nhập, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư để buôn làng ngày càng phát triển, bởi buôn Buôr là một trong những buôn có lịch sử hình thành lâu đời nhất của địa phương.

Là người trực tiếp tuyên truyền chủ trương đến từng hộ dân, chị H'Banh, Trưởng buôn Buôr cho biết, tỷ lệ đồng thuận của người dân trong buôn đạt 100%. Tuy nhiên, để có được kết quả đó không hề dễ dàng.

"Nhiều người lớn tuổi chưa sử dụng điện thoại thông minh, không biết Facebook hay Zalo để xem thông tin, nên cán bộ buôn phải đến tận từng nhà để giải thích. Chỉ khi gần dân, hiểu dân thì người dân mới tin và đồng thuận", chị H'Banh chia sẻ.

Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ giúp người dân hiểu rõ mục đích của việc sắp xếp mà còn tạo điều kiện để chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng ngay từ cơ sở.

Qua rà soát, toàn xã Cư Jút hiện có 10 đơn vị thôn, bon đạt tiêu chuẩn về quy mô hộ gia đình; còn lại 40 thôn, buôn, bon chưa đáp ứng quy định hiện hành.

Từ thực tế đó, xã Cư Jút xây dựng phương án sắp xếp lại các đơn vị dân cư theo hướng tinh gọn, phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư và đặc điểm văn hóa của từng địa bàn. Sau sắp xếp, số lượng thôn, buôn, bon giảm từ 50 xuống còn 20 đơn vị, tương đương giảm 60% đầu mối quản lý.

Điều đáng ghi nhận là trong suốt quá trình xây dựng phương án, chính quyền địa phương không chỉ dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số mà còn khảo sát thực tế, cân nhắc yếu tố lịch sử hình thành, giao thông, phong tục tập quán và đặc biệt là ý kiến của Nhân dân.

Tinh gọn để phát triển lâu dài

Không chỉ tại buôn Buôr, tinh thần đồng thuận cũng lan tỏa ở nhiều thôn, buôn, bon khác trên địa bàn xã.

Ông Diệp Bảo Tuấn, Trưởng thôn 3 cho biết, theo phương án, thôn 3 và thôn 4 sẽ sáp nhập thành thôn 7 với tổng cộng 827 hộ dân. Đây là khu vực có vị trí địa lý liền kề, giao thông thuận lợi nên việc tổ chức quản lý sau sáp nhập sẽ hiệu quả hơn.

Tinh thần đồng thuận phương án sắp xếp được ghi nhận tại nhiều thôn, buôn, bon trên địa bàn xã Cư Jút

"Việc sáp nhập thôn 3 và thôn 4 rất thuận lợi cho giao thoa kinh tế, văn hóa, xã hội cũng như công tác điều hành ở cơ sở", ông Tuấn nhận định.

Qua các hội nghị lấy ý kiến, phần lớn người dân đều thống nhất đây là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Song song với sự đồng thuận, người dân cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng đối với đội ngũ cán bộ thôn, buôn, bon sau sắp xếp. Khi quy mô dân số và địa bàn quản lý tăng lên, khối lượng công việc của cán bộ cơ sở cũng lớn hơn trước. Vì vậy, điều người dân mong muốn là những người được lựa chọn phải thật sự có năng lực, trách nhiệm, gần dân và biết lắng nghe dân.

Đáp ứng kỳ vọng đó, xã Cư Jút đang xây dựng phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Những cán bộ có năng lực, uy tín và đáp ứng yêu cầu sẽ tiếp tục được bố trí công tác; các trường hợp dôi dư sẽ được giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định.

Theo ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút, toàn bộ quá trình xây dựng phương án đều được thực hiện công khai, dân chủ.

Xã đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tại tất cả các thôn, buôn, bon theo đúng quy định; đồng thời, tổng hợp đầy đủ các ý kiến để hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

“ Công tác sắp xếp địa bàn dân cư tại Cư Jút được triển khai nghiêm túc, đúng quy định và nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ông Ngô Quốc Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cư Jút

Thời gian qua, xã Cư Jút đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương sáp nhập thôn, buôn, bon bằng nhiều hình thức, từ các cuộc họp dân, hệ thống truyền thanh cơ sở đến tuyên truyền trên mạng xã hội và cổng thông tin điện tử của địa phương. Nhờ đó, người dân được tiếp cận đầy đủ thông tin, hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa của việc sắp xếp, tạo đồng thuận và tích cực tham gia đóng góp ý kiến.

Việc sắp xếp thôn, buôn, bon không chỉ nhằm giảm đầu mối hành chính mà còn tạo điều kiện huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng quản lý nhà nước ở cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong định hướng phát triển, Cư Jút đang từng bước hoàn thiện các tiêu chí đô thị để hướng tới mục tiêu trở thành phường trong tương lai. Vì vậy, việc tổ chức lại hệ thống thôn, buôn, bon được xem là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng bộ máy quản lý hiện đại, tinh gọn và hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Xã Cư Jút triển khai phương án sắp xếp thôn, buôn, bon từ 50 xuống còn 20 đơn vị

Khi ý Đảng thuận lòng dân, những quyết sách lớn sẽ có thêm sức mạnh để đi vào cuộc sống. Với Cư Jút, sự đồng thuận hôm nay chính là nền tảng để địa phương nâng cao chất lượng quản lý, khai thác hiệu quả tiềm năng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại trong tương lai.