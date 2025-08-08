Chiều 8/8, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) đã tổ chức ra quân thu gom, xử lý rác biển trôi dạt vào bờ trên địa bàn phường, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm rác thải.

Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Mũi Né triển khai công tác ra quân thu gom, xử lý rác biển trôi dạt vào bờ nhằm tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nhận thức cộng đồng, trách nhiệm chung tay trong việc bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, cùng giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp trên địa bàn.

Du khách và nhân viên của resort Pandanus tham gia dọn rác tại phường Mũi Né.

Khu vực dọn rác là bờ biển Hòn Rơm thuộc khu phố Long Sơn và bờ biển thuộc: khu phố Hàm Tiến 2, khu phố Hàm Tiến 3 và khu phố Hàm Tiến 4. Ngày hội dọn rác có sự tham gia hơn 100 người gồm: Đoàn thanh niên, du khách, nhân viên của doanh nghiệp, bộ đội, công an...

Bờ biển Hàm Tiến có nhiều rác thải đại dương trôi dạt vào bờ.

Trung đoàn 915 (Trường Sĩ quan Không quân) tham gia dọn rác.

Ngày hội dọn rác “Clean Up Day Mui Ne” tại phường Mũi Né.



Trước đó, ngày 7/8, Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng cũng phát động Ngày hội dọn rác “Clean Up Day Mui Ne” tại phường Mũi Né đã thu hút nhiều cán bộ, nhân viên, du khách tại các cơ sở du lịch trên địa bàn tham gia. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cho nhân viên tham gia dọn rác và hỗ trợ vật dụng thu gom rác.

Du khách nước ngoài tham gia nhặt rác.

Ngày hội “Clean Up Day Mui Ne” thường chọn vào thứ 5 đầu tuần mỗi tháng để tổ chức dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác. Người dân tham gia sẽ thu dọn rác trên các bãi tắm, các điểm tham quan, đường trục chính…