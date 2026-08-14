Thời sự Lâm Đồng Người dân đồng thuận sớm đưa dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê về đích Nhắc lại ý nghĩa và vai trò quan trọng của dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười mong muốn các hộ dân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng gặp gỡ, đối thoại với 31 hộ dân vùng dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, phường Đông Gia Nghĩa

Tối 14/8, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười gặp gỡ, đối thoại với người dân vùng dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê, giai đoạn 2.

Tham dự buổi đối thoại có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 31 hộ dân nằm trong vùng dự án.

Lãnh đạo sở, ngành, địa phương tham dự buổi gặp gỡ, đối thoại

Mở đầu buổi đối thoại, đồng chí Hồ Văn Mười nhấn mạnh, dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa các khu vực, thúc đẩy giao thương, thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương.

“ Tôi tin rằng, khi tuyến đường đi vào sử dụng, không chỉ bà con địa phương được hưởng lợi mà cả tỉnh Lâm Đồng đều được hưởng lợi. Tuyến đường này hoàn thành, chúng ta tự tin rằng sẽ có nhiều tuyến đường động lực khác được Nhà nước đầu tư, xây dựng. Điều quan trọng nhất đó là sự đồng hành, đồng thuận của người dân địa phương. Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng

Người dân tham gia buổi gặp gỡ, đối thoại

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, dự án đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 830 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến năm 2026.

Tại phường Đông Gia Nghĩa, có hơn 340 hộ dân và 6 tổ chức bị ảnh hưởng với diện tích hơn 63 ha. Riêng tuyến chính có 302 hộ bị ảnh hưởng, trong đó 271 hộ đã bàn giao mặt bằng; 31 hộ chưa bàn giao do còn vướng mắc trong việc giải quyết bồi thường.

Người dân cho rằng giá đền bù cây trồng, vật kiến trúc trên đất chưa thỏa đáng

UBND phường Đông Gia Nghĩa cho biết, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do còn một số hộ dân chưa phối hợp kiểm đếm, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ (tập trung chủ yếu ở khu vực thu hồi bãi đổ thải, mương dẫn dòng)…

Các hộ dân đều ủng hộ việc thực hiện dự án và phối hợp trong kiểm kê, xác định tài sản

Đại diện các hộ gia đình đã trực tiếp trình bày tâm tư, nguyện vọng với người đứng đầu UBND tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, người dân đề nghị địa phương và các đơn vị liên quan xác định rõ nguồn gốc đất, phạm vi ảnh hưởng của dự án; nâng mức đền bù cây trồng và vật kiến trúc trên đất…

“Chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng tuyến đường, tuy nhiên do chưa thống nhất được vấn đề bồi thường nên chưa bàn giao mặt bằng. Thông qua buổi gặp gỡ này, tôi mong rằng UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ có những chỉ đạo quyết liệt, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân và các đơn vị liên quan”, đại diện một hộ dân nêu ý kiến.

Chủ tịch UBND phường Đông Gia Nghĩa Thạch Cảnh Tịnh trả lời một số nội dung của người dân

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười biểu dương các hộ dân đã bàn giao mặt bằng; đồng thời nhấn mạnh, đây là công trình công cộng, mang lại lợi ích chung nên không thể để kéo dài. Sự đồng thuận, ủng hộ của bà con Nhân dân chính là yếu tố quan trọng để dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Đồng chí Hồ Văn Mười mong muốn người dân đồng hành cùng chính quyền, sớm đưa đường Đạo Nghĩa - Quảng Khê về đích

“ Vì sự phát triển chung của địa phương, tuyến đường này buộc phải hoàn thành, đi vào hoạt động. Tôi ghi nhận những ý kiến kiến nghị, đóng góp của bà con Nhân dân; đồng thời mong muốn sau buổi gặp gỡ, đối thoại thẳng thắn, cởi mở và thân tình này, việc bàn giao mặt bằng sẽ diễn ra thuận lợi trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười

Đối với các ý kiến, phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao UBND phường Đông Gia Nghĩa và các sở, ngành liên quan xem xét, trả lời. Riêng một số nội dung phát sinh tại buổi làm việc, lãnh đạo địa phương có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu và trả lời cụ thể cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật, các nghị định hướng dẫn để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh; đồng thời rà soát, giải đáp đầy đủ các kiến nghị của người dân, bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng quy định, công khai, minh bạch và không để người dân chịu thiệt thòi.