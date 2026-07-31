Đời sống Người dân Lâm Đồng giao nộp rùa núi vàng quý hiếm Trong lúc làm vườn, một người dân ở xã Bảo Lâm 2 (Lâm Đồng) phát hiện cá thể rùa núi vàng quý hiếm và chủ động giao cho cơ quan chức năng.

Người dân giao nộp cá thể rùa núi vàng quý hiếm cho cơ quan chức năng xã Bảo Lâm 2 (Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 2)

Ngày 31/7, Công an xã Bảo Lâm 2 cho biết đã phối hợp Hạt Kiểm lâm Bảo Lộc và UBND xã tiếp nhận, thả về tự nhiên một cá thể rùa núi vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, trong lúc làm vườn tại thôn Lộc An 1, ông Nguyễn Văn Dũng (54 tuổi) phát hiện một cá thể rùa nặng khoảng 2 kg. Nhận thấy đây là động vật hoang dã quý hiếm, ông đã chủ động liên hệ Công an xã để bàn giao.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập hồ sơ theo quy định. Qua đánh giá, cá thể rùa còn khỏe mạnh, đủ điều kiện sinh tồn nên được thả trở lại môi trường tự nhiên.

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm do người dân xã Bảo Lâm 2 giao nộp (Ảnh: Công an xã Bảo Lâm 2)

Theo cơ quan chức năng, cá thể được xác định là rùa núi vàng, loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB. Loài này cũng được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và Danh lục Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) với tình trạng bị đe dọa.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho chính quyền địa phương, kiểm lâm hoặc công an để được hướng dẫn xử lý, không tự ý nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ trái phép.