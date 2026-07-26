Giáo dục - Đào tạo Người dân Lâm Đồng hài lòng với dịch vụ giáo dục công Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2026 cho thấy, Lâm Đồng đạt tỷ lệ hài lòng 91,38%, tương ứng chỉ số hài lòng 90,70 điểm.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng vừa hoàn thành khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2026 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khảo sát được triển khai từ ngày 2/6 đến 20/7/2026 tại 50% số cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, từ bậc mầm non đến THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Hàng trăm ngàn phụ huynh, học sinh và học viên đã tham gia đánh giá thông qua hệ thống khảo sát trực tuyến.

Kết quả cho thấy, điểm hài lòng chung đạt 4,43/5 điểm, tương ứng tỷ lệ hài lòng đạt 91,38% và chỉ số hài lòng đạt 90,70 điểm. Trong các cấp học, giáo dục mầm non nhận được mức đánh giá cao nhất với 96,42% người dân hài lòng, tiếp đến là tiểu học đạt 93,43%, THCS đạt 89,31%. THPT và giáo dục thường xuyên đều đạt trên 84%, cho thấy chất lượng dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh được người dân đánh giá tích cực.

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Bên cạnh kết quả khả quan, khảo sát cũng chỉ ra nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất và trang thiết bị còn có mức hài lòng thấp hơn các tiêu chí khác, đạt 79,76%. Một số trường học vẫn gặp khó khăn về quỹ đất, phòng học, sân chơi, bãi tập và trang thiết bị dạy học chưa đồng bộ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai phần mềm khảo sát trực tuyến nên vẫn phát sinh một số lỗi kỹ thuật. Thời điểm khảo sát diễn ra vào kỳ nghỉ hè cũng ảnh hưởng đến việc huy động phụ huynh, học sinh tham gia.

Từ kết quả khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện phần mềm khảo sát và điều chỉnh thời gian thực hiện trước khi kết thúc năm học để nâng cao hiệu quả đánh giá.