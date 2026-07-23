Đời sống Người dân Lâm Đồng tự nguyện bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn quý hiếm UBND xã Trường Xuân vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Nung (Lâm Đồng) tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn do người dân tự nguyện giao nộp.

Cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca Leonina) do người dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng phát hiện

Theo đó, trong lúc làm rẫy, ông Phùng Quang Hòa, bon Jâng Play, xã Trường Xuân phát hiện một cá thể khỉ trong vườn cà phê của gia đình nên đã chủ động báo tin và giao nộp cho chính quyền địa phương.

Cá thể khỉ này được xác định là khỉ đuôi lợn, tên khoa học là Macaca Leonina, là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB, hiện vẫn khỏe mạnh bình thường.

Cá thể khỉ đuôi lợn được đưa vào lồng

Cùng ngày, UBND xã Trường Xuân phối hợp với Hạt Kiểm lâm Nam Nung đã bàn giao khỉ Macaca Leonina cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập) để tiếp tục theo dõi, chăm sóc và thả về môi trường tự nhiên.

UBND xã Trường Xuân và Hạt Kiểm lâm Nam Nung bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ bảo tồn (Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập)



Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

Khi phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư hoặc vườn rẫy, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương, Công an hoặc Hạt Kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý; đồng thời hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm phòng ngừa nguy cơ lây truyền dịch bệnh.