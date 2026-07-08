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    Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm

    Chính Thành 07/08/2026 17:39

    Ngày 7/8, lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Đam Rông 3 (Lâm Đồng) cho biết đã phối hợp với Công an xã và Hạt Kiểm lâm Đam Rông tiếp nhận 1 cá thể trăn gấm do người dân tự nguyện giao nộp.

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    Cơ quan chức năng xã Đam Rông 3 tiếp nhận cá thể trăn gấm quý hiếm từ người dân giao nộp (Ảnh: UBND xã Đam Rông 3)

    Theo cơ quan chức năng, trước đó, ông Nguyễn Hoàng Ân (ở thôn Phi Có, xã Đam Rông 3) trong lúc đi làm đã phát hiện 1 cá thể trăn gấm đi lạc. Con trăn dài khoảng 3 m, nặng khoảng 6 kg, sức khỏe bình thường và không có dấu hiệu bị thương.

    Nhận thấy đây là động vật hoang dã thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông Ân đã chủ động báo cho chính quyền địa phương và bàn giao cá thể trăn cho lực lượng chức năng theo đúng quy định.

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    Cá thể trăn gấm quý hiếm được người dân tự nguyện giao nộp nặng khoảng 6 kg (Ảnh: UBND xã Đam Rông 3)

    Sau khi tiếp nhận, các đơn vị chuyên môn tiến hành kiểm tra, lập biên bản xác minh và sẽ thực hiện các bước xử lý theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm công tác bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã.

    Theo Nghị định số 84 của Chính phủ, trăn gấm thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được hạn chế khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại.

    Hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc buôn bán trái phép loài động vật này có thể bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

    Chính Thành Chính Thành

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        Nông nghiệp - Nông thôn
        Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp cá thể trăn gấm quý hiếm
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