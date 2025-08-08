Thời sự Lâm Đồng Người dân mong chờ hoàn thành tuyến đường ĐT.722 Gần 3 năm chờ đợi, người dân khu vực Đưng K’Nớ (huyện Lạc Dương cũ) và khu vực Đạ Long (huyện Đam Rông cũ) thuộc tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa thể di chuyển qua lại dễ dàng do tuyến đường duy nhất nối 2 khu vực này là ĐT.722 chưa hoàn thành.

Đơn vị thi công triển khai nhiều phương tiện, máy móc phục vụ thi công tuyến đường ĐT.722

Sau sáp nhập, hai khu vực này sáp nhập thành xã Đam Rông 4, trung tâm xã đặt tại xã Đạ Long (cũ). Khát khao con đường được hoàn thành lại càng lớn hơn để việc thực hiện các thủ tục hành chính dễ dàng hơn.

“Trượt” tiến độ

Tuyến ĐT.722 được UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) phê duyệt ngày 1/10/2021 với tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng. Trong đó ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu 500 tỷ đồng và ngân sách tỉnh 100 tỷ đồng.

Công trình thi công đường ĐT.722 qua địa hình đồi núi, khối lượng đào, đắp khá lớn

Dự án được thực hiện nhằm hình thành tuyến trục dọc song song Quốc lộ 20 kết nối khu vực Đà Lạt và khu vực Đam Rông với tỉnh Đắk Lắk; từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt; đáp ứng nhu cầu giao thông ngày càng tăng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Đơn vị thi công phải tiến hành nổ mìn để mở đường

Tuyến đường có tổng chiều dài 18,9 km có điểm đầu (km 0) giao với đường Trường Sơn Đông tại ngã ba Đưng K’Nớ (xã Đưng K’Nớ cũ) và điểm cuối (Km 18+ 900) tại xã Đạ Long (huyện Đam Rông cũ) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lâm Đồng (nay là Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công ngày 1/10/2022, xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Trên tuyến bố trí 3 cầu bê tông cốt thép.

Thời tiết mưa nhiều khiến cho tiến độ thi công chậm, việc đi lại của người dân cũng rất khó khăn

Theo kế hoạch ban đầu, toàn bộ dự án sẽ hoàn thành trong giai đoạn 2021–2024. Tuy nhiên, đến nay công trình vẫn còn ngổn ngang.

Ông Trần Văn Hiệp, Phụ trách theo dõi công trình, Ban Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng số 1 cho biết: Trước đây việc thực hiện dự án này gặp nhiều khó khăn trong việc giải phóng mặt bằng do vướng diện tích rừng thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng Đa Nhim và Ban quản lý rừng Serepok. Dự án thực hiện xong thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng vào tháng 3/2025 và hoàn thành công tác chặt hạ cây để giao đầy đủ mặt bằng trong tháng 5/2025.

Một số hạng mục đã bị hư hại do sụt lún và sạt lở

Hiện tại, công trình đã giải ngân 65,217 tỷ đồng vốn. Dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ giải ngân hết số vốn 191,983 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương đã bố trí. Việc thi công công trình đang bị “trượt” tiến độ. Hiện nay, gói thầu đã phải làm thủ tục gia hạn tiến độ đến cuối giữa năm 2026.

Công nhân thực hiện gia cố các vị trí neo, bảo hiểm công trình

Có mặt tại khu vực thi công công trình vào ngày 8/8, ghi nhận của phóng viên, đơn vị thi công đã và đang triển khai nhiều phương tiện, máy móc và các trang thiết bị phục vụ thi công. Tuy nhiên, do thời tiết trên địa bàn liên tục có mưa khiến việc thi công bị gián đoạn.

Nhiều công trình kè bê tông gia cố mái taluy công trình được đơn vị thi công thực hiện

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Thành, đại diện đơn vị thi công cho biết: Hiện tại nhà thầu đã thảm bê tông nhựa mặt đường hai đầu tuyến và thảm bê tông nhựa. 3 cây cầu trên tuyến cơ bản hoàn thành. Lũy kế khối lượng ước đạt trên 53%.

“ Do thời gian gần đây thời tiết mưa nhiều nên không thể triển khai thi công. Các loại vật liệu cấp phối được tập kết nhiều về công trường nhưng chưa có nền đường nên không thể thi công đổ đá dăm. Ông Nguyễn Xuân Thành, đại diện đơn vị thi công cho hay

Người dân mong chờ

Sau khi tiến hành sáp nhập địa giới hành chính, hiện con đường ĐT.722 đã nằm trọn trong địa giới xã Đam Rông 4. Và đây đang là con đường độc đạo, huyết mạch nối khu vực Đưng K’Nớ với trung tâm xã.

Việc đi lại nhằm nắm tình hình và triển khai các nhiệm vụ ở khu vực Đưng K’Nớ của xã Đam Rông 4 gặp rất nhiều khó khăn

Ông Trần Phú Vinh, Bí thư xã Đam Rông 4, cho biết: Sau sáp nhập, công việc ngổn ngang. Đặc biệt với việc sáp nhập các xã thuộc 2 huyện như Đưng K’Nớ và Đạ Long khó khăn đặt ra lại càng nhiều. Ngay sau khi được thành lập, việc nắm tình hình và triển khai các nhiệm vụ ở khu vực Đưng K’Nớ của xã Đam Rông 4 gặp rất nhiều khó khăn. Lãnh đạo xã chỉ có thể di chuyển bằng xe máy, mất rất nhiều thời gian để di chuyển. Trong thời tiết mưa gió việc di chuyển gần như là không thể. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các nhiệm vụ của xã sau sáp nhập nói riêng và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

Con đường chưa hoàn thành khiến việc đi vào khu sản xuất ở Đưng Trang hay vào Đạ Long của cán bộ và người dân đều rất khó khăn



Anh Ha Quyền (25 tuổi), người dân sống ở Đưng K’Nớ chia sẻ: “Ban đầu khi thấy khởi công con đường bà con đều rất mừng, nhưng tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành việc đi vào khu sản xuất ở Đưng Trang hay vào Đạ Long đều rất khó khăn. Trong nhà chỉ có đàn ông mới đi được vì đường lầy lội quá”.

2 km đầu tuyến đường ĐT.722 đã được đơn vị thi công thảm nhựa

“ Khi thấy đổ nhựa đầu tuyến bà con đều rất mừng và nghĩ đường sẽ xong sớm. Nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Sau sáp nhập dù Đưng K’Nớ nhập vào xã Đam Rông 4 nhưng tôi vẫn chưa thể vào trung tâm xã lần nào. Chị Đinh Thị Nhiên (36 tuổi) sống tại khu vực Km 0 tuyến đường ĐT.722 chia sẻ

Đơn vị thi công đã tập kết các loại vật liệu cấp phối về công trường để chuẩn bị ra đá nền đường

Do đường đi lại quá khó khăn, để đảm bảo việc giải quyết thủ tục hành chính cho bà con khu vực Đưng K’Nớ, xã Đam Rông 4 đã cử 5 cán bộ trực tại trụ sở xã Đưng K’Nớ (cũ). Các giấy tờ cần đóng dấu trực tiếp sẽ được gom lại và cán bộ mang vào trung tâm xã nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân khu vực Đưng K’Nớ.

Muốn phát triển giao thông phải đi trước một bước. Đặc biệt đối với Đưng K’Nớ và Đạ Long, 2 khu vực khó khăn nhất của huyện Lạc Dương (cũ) và Đam Rông (cũ) khi sáp nhập làm một việc thông đường độc đạo nối hai khu vực này càng cấp thiết hơn.

Đơn vị thi công đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành việc thông tuyến, qua đó đáp ứng phần nào nhu cầu đi lại cho Nhân dân

Để khắc phục tình hình thời tiết, các nhà thầu chủ động thực hiện các phần việc khác trong cao điểm mùa mưa như: đúc cấu kiện bê tông, thi công bê tông cốt thép… Khi thời tiết thuận lợi cần tăng cường nhân lực, vật lực và thi công tăng ca để hạn chế chậm tiến độ.

Gần 3 năm chờ đợi, lời hứa “xong đường” vẫn còn ở phía trước, người dân Đam Rông 4 nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung mong muốn chủ đầu tư và nhà thầu cần có giải pháp khắc phục những bất cập trong thi công và đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành dự án để thông đường phục vụ việc đi lại thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn toàn tỉnh.