Pháp luật - Đời sống Người đàn ông bị điện giật tử vong khi xây nhà Chiều 7/7, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại khu phố 14, phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng khiến một người đàn ông tử vong.

Xe cứu thương 0 đồng Bình Thuận đưa thi thể nạn nhân về nhà

Nạn nhân được xác định là anh N.N.C (SN 1997, trú thôn Phú Phong, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng). Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, anh C đến nhà người thân tại phường Tiến Thành để phụ giúp xây nhà. Trong lúc thi công, anh C không may bị điện giật dẫn đến tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận thông tin vụ việc. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ tai nạn lao động do bị điện giật. Gần đây nhất là vào chiều 7/6, trên địa bàn thôn Hiệp Trí, xã Tân Hải cũng xảy ra một vụ tai nạn lao động do bị điện giật khiến 2 người thương vong. Việc sử dụng điện trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong quá trình sửa chữa, xây dựng các công trình là cần thiết, tuy nhiên người dân cần học cách sử dụng điện an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.