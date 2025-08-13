Y tế - Sức khỏe Người dân vùng sâu Tà Hine tình nguyện hiến 166 đơn vị máu Sáng nay, 13/8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với xã Tà Hine tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện.

Đoàn viên thanh niên xã Tà Hine tham gia hiến máu tình nguyện

Nhờ sự vận động tuyên truyền tích cực của chính quyền xã Tà Hine, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngay trong buổi sáng đã có nhiều người tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu. Trong đó, có lực lương Công an xã, đoàn viên thanh niên, chị em phụ nữ…

Lực lương Công an xã Tà Hine tham gia hiến máu

Người dân xã Tà Hine tham gia hiến máu tình nguyện

Kết quả, các y bác sĩ Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được 166 đơn vị máu, kịp thời bổ sung nguồn máu phục vụ cho hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp hè.