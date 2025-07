Đời sống Người dân xã Bảo Lâm 3 bị thiệt hại hơn 160 tấn sầu riêng do ảnh hưởng bão số 3 Trong 5 ngày bị ảnh hưởng của bão số 3 (bão Wipha), trên địa bàn xã Bảo Lâm 3 (Lâm Đồng) liên tục xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh. Thống kê ban đầu, dông lốc đã làm rụng hơn 160 tấn sầu riêng của người dân.

Sầu riêng của người dân ở xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng) bị rụng trái hàng loạt do ảnh hưởng của bão số 3

Chiều 23/7, ông Hồng Việt Trung, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 3, cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 3, nên trong những ngày qua tình hình thời tiết diễn biến trên địa bàn xã phức tạp, mưa nhiều, kèm theo dông lốc, gió giật mạnh.

Theo thống kê, toàn xã Bảo Lâm 3 có 108 cây sầu riêng của người dân bị bật gốc, gãy đổ

Mưa lớn, dông lốc đã khiến 2 nhà dân trên địa bàn Thôn 10 của xã bị tốc mái. Các nhà dân bị tốc mái đã được chính quyền địa phương huy động các lực lượng công an, dân quân, thanh niên kịp thời hỗ trợ lợp lại mái nhà giúp bà con ổn định cuộc sống. Ngoài ra, trên địa bàn có 1 trụ điện hạ thế bị gãy đổ và 1 trụ điện bị cây đổ nghiên đã được khắc phục. Cùng với đó, sạt lở cũng xảy ra trên tuyến đường liên thôn từ Thôn 1 đi Thôn 10 UBND xã đã chỉ đạo phòng Kinh tế phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự xã khắc phục đảm bảo cho người dân đi lại an toàn.

Theo thống kê, toàn xã Bảo Lâm 3 có khoảng 161 tấn sầu riêng của hơn 200 hộ dân bị dông lốc, gió giật mạnh làm rụng gây thiệt hại nặng nề

Đặc biệt, mưa lớn kèm theo dông lốc, gió giật mạnh đã khiến 108 cây sầu riêng cho cho thu hoạch của người dân bị bật gốc, gãy đổ. Cùng với đó, ước tính có khoảng 161 tấn sầu riêng của hơn 200 hộ dân bị rụng.

Cây sầu riêng hơn 10 năm tuổi của một hộ dân tại xã Bảo Lâm 3 bị gió quật ngã

Anh Bùi Thanh Bình, người dân xã Bảo Lâm 3 (tỉnh Lâm Đồng), cho biết, gia đình anh canh tác 2 ha sầu riêng và đang bước vào giai đoạn thu hoạch. Tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa bão đã làm rụng khoảng 1 tấn trái và tình trạng sầu riêng bị nứt nẻ, thối cuối xảy ra khá phổ biến gây thiệt hại nặng về kinh tế của gia đình.

Lực lượng Công an, dân quân xã Bảo Lâm 3 hỗ trợ người dân lợp lại mái nhà bị tốc mái

Hiện tại, UBND xã Bảo Lâm 3 đang hoàn tất báo cáo về tình hình thiệt hại do mưa bão gây ra để kịp thời xem xét hỗ trợ hoặc đề xuất hỗ trợ cho người dân khắc phục phần nào thiệt hại.

Sầu riêng của người dân xã Bảo Lâm 3 bị gió tuốt rụng đầy gốc

Trước tình hình mưa bão đang diễn biến phức tạp, UBND xã Bảo Lâm 3 đang bố trí các lực lượng thường trực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư theo phương châm “ba sẵn sàng”, “bốn tại chỗ” để kịp thời hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố; đồng thời, phối hợp với các thôn liên tục cập nhật các thông tin về mưa bão để người dân chủ động phòng tránh có hiệu quả.