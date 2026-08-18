Thời sự Lâm Đồng Người dân xã Đức An đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng Sáng 18/8, tại bon Bu Boong, xã Đức An tổ chức tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tự nguyện tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc nằm trong phạm vi thực hiện dự án Nâng cấp một số tuyến đường giao thông và bổ sung hệ thống vỉa hè, cây xanh, điện chiếu sáng công cộng Tỉnh lộ 686, ĐH30 trên địa bàn.

Thường trực Đảng ủy xã Đức An tuyên truyền, vận động, gặp gỡ, nắm bắt tình hình các hộ gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng

Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo xã Đức An trực tiếp giải thích mục tiêu, ý nghĩa của dự án; đồng thời phân tích những lợi ích đối với hoàn thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang khu dân cư, bảo đảm an toàn giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Qua tuyên truyền, vận động, người dân bon Bu Boong đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương của xã

Theo ông Trần Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đức An, công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận cũng như giúp người dân hiểu rõ chủ trương để tự nguyện phối hợp. Những kiến nghị chính đáng liên quan đến tháo dỡ, di dời được các cơ quan chức năng tiếp nhận, giải thích và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Cùng với vận động, xã Đức An huy động khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên và lực lượng tại cơ sở cùng phương tiện trực tiếp hỗ trợ người dân tháo dỡ, di dời công trình, vật kiến trúc.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân bon Bu Boong tự nguyện tháo dỡ vật cản để bàn giao mặt bằng triển khai dự án

Đến 11 giờ, 100% (350) hộ dân bon Bu Boong và thôn Đắk Kual đồng thuận hiến đất và tự nguyện tháo dở tài sản bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Kết quả cho thấy sự đồng thuận của người dân đối với chủ trương đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông; đồng thời tạo điều kiện để đơn vị thi công sớm triển khai dự án.

Người dân bon Bu Boong phấn khởi và mong muốn dự án sớm triển khai để bảo đảm an toàn đi lại cho người dân

Trong giai đoạn 2026 - 2030, xã Đức An dự kiến triển khai hơn 30 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 1.200 tỷ đồng, đồng thời phát triển gần 150 km đường giao thông. Khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, vì vậy việc tuyên truyền, vận động và tạo đồng thuận ngay từ cơ sở được xác định là nhiệm vụ quan trọng.