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    Người dân xã Tuyên Quang giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm

    Kiều Hằng - Hồng Tú 28/07/2026 15:25

    Ngày 28/7, UBND xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một cá thể trăn đất quý hiếm, nặng 13 kg.

    Cá thể trăn do ông Trần Văn Thảo (SN 1975), thôn Tiến Thạnh, xã Tuyên Quang phát hiện và chủ động giao nộp ngày 27/7.

    Cá thể trăn đang được UBND xã Tuyên Quang phối hợp với các lực lượng chức năng quản lý, giám sát theo đúng quy định pháp luật. Sức khỏe của cá thể trăn sau khi tiếp nhận đến nay tỉnh táo, bình thường và phản xạ tốt.

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    Cá thể trăn được người dân xã Tuyên Quang giao nộp cơ quan chức năng

    Qua kiểm tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, cá thể trăn có tên khoa học là Python molurus hay còn gọi là trăn đất, thuộc nhóm IIB - loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và nằm trong Sách đỏ động vật Việt Nam.

    Hiện địa phương đã phát thông báo để xác minh chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đối với cá thể trăn. Đến ngày 31/7, nếu không có chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đến nhận, UBND xã Tuyên Quang sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn hoàn tất các thủ tục và tiến hành thả động vật về môi trường tự nhiên theo đúng quy định của pháp luật.

    Kiều Hằng - Hồng Tú Kiều Hằng - Hồng Tú

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      Pháp luật - Đời sống
      Người dân xã Tuyên Quang giao nộp cá thể trăn đất quý hiếm
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