Pháp luật - Đời sống Người dân xã Tuyên Quang giao nộp một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm Ngày 16/7, UBND xã Tuyên Quang (Lâm Đồng) cho biết, địa phương vừa tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa quý hiếm do người dân chủ động giao nộp.

Cá thể kỳ đà hoa đang được quản lý chặt chẽ

Theo đó, ngày 13/7, UBND xã Tuyên Quang tiếp nhận một cá thể kỳ đà hoa do ông Huỳnh Ngọc Nam, thôn Tiến Thạnh phát hiện và giao nộp.

Qua kiểm tra từ cơ quan chức năng, cá thể kỳ đà hoa có trọng lượng 4 kg, chiều dài khoảng 1,3 m, sức khỏe bình thường, nhanh nhẹn, không bị thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận, UBND xã đã thông báo về việc xác minh chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với cá thể kỳ đà hoa.

Kỳ đà hoa chuẩn bị được thả về môi trường tự nhiên

Trong vòng 5 ngày làm việc (từ ngày 14 - 18/7), nếu không có chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp đến nhận, UBND xã Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành thả động vật về môi trường tự nhiên.

Được biết, kỳ đà hoa (varanus salvator) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB...