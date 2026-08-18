Bà Phan Vân làm việc và tạm trú tại TPHCM, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An cùng với gia đình. Hiện bà gửi tiền hằng tháng về quê để nuôi dưỡng chị gái (là người khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động, một mình nuôi con nhỏ) và cháu gái.

Bà Vân là nguồn tài chính chính của gia đình và đã hoàn thành đầy đủ hồ sơ xác nhận quyền nuôi dưỡng, giấy chứng nhận khuyết tật, bệnh án theo quy định.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2026, bộ phận nhân sự công ty thông báo quy định mới bắt buộc người phụ thuộc thuộc đối tượng "cá nhân khác" phải sống cùng (có cùng địa chỉ thường trú hoặc tạm trú) với người nộp thuế thì mới được chấp nhận giảm trừ gia cảnh.

Bà Vân hỏi, quy định về điều kiện "sống cùng" hoặc "trực tiếp nuôi dưỡng" đối với người phụ thuộc là cá nhân khác (chị gái khuyết tật, cháu ruột) được hiểu và áp dụng cụ thể như thế nào trong trường hợp người lao động đi làm xa nhà?

Trường hợp có cùng hộ khẩu thường trú với người phụ thuộc ở quê, nhưng tạm trú làm việc tại tỉnh/thành phố khác và gửi tiền về nuôi dưỡng thì có được tiếp tục tính giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân hay không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm đ khoản 2 Điều 47 Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân:

"Điều 47. Giảm trừ gia cảnh

… đ) Cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng, bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột, của người nộp thuế; ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của người nộp thuế; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế; cháu ruột của người nộp thuế; người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

Người phụ thuộc theo quy định tại điểm này là cá nhân đang sống cùng người nộp thuế và người nộp thuế có nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định tại các Điều 104, 105 và 106 của Luật Hôn nhân và gia đình và pháp luật khác liên quan".

Căn cứ các quy định nêu trên bà Vân xác định trường hợp người phụ thuộc khác của bà nếu đủ điều kiện giảm trừ thì đăng ký giảm trừ đúng thủ tục và thời hạn theo quy định.