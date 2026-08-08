Thể thao 360 Người đưa Tánh Linh thành “mỏ vàng” của Taekwondo Lâm Đồng Tiếp quản võ đường từ cha mình, một võ sư đã từng bước đưa phong trào tập luyện Taekwondo phát triển vượt bậc trên vùng đất miền núi nơi mình sinh sống, biến nơi đây thành một “mỏ vàng” của Taekwondo thành tích cao Bình Thuận (cũ) và nay là Lâm Đồng trong hơn 20 năm nay.

Võ sư Nguyễn Quốc Hùng cùng các học trò Lệ Kim, Kim Hà và Phương Nhung đạt HCV tại giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á năm 2025

Từ phong trào rộng khắp

Đó là võ sư Nguyễn Quốc Hùng (SN 1968), võ sư Taekwondo Ngũ đẳng huyền đai, hiện sinh sống và làm việc tại xã Tánh Linh. Gia đình võ sư Nguyễn Quốc Hùng ở Quảng Nam trước đây đến lập nghiệp tại vùng đất Tánh Linh từ năm 1978. Cha ông là võ sư Nguyễn Doan (Tứ đẳng huyền đai Taekwondo), người mở võ đường đầu tiên của gia đình tại địa phương. Từ nhỏ, ông Hùng đã theo cha học võ. Sau nhiều năm công tác trong ngành kiểm lâm, ông trở về phụ giúp võ đường khi cha lâm bệnh và đến năm 1999 quyết định nghỉ hẳn công việc để tiếp quản, phát triển võ đường của gia đình.

Nhận thấy nhu cầu học võ của thanh thiếu niên địa phương rất lớn, ông Hùng từng bước mở rộng các điểm tập từ khu vực trung tâm đến hầu hết các xã của huyện Tánh Linh (cũ). Đồng thời xây dựng mạng lưới huấn luyện viên (HLV) từ chính các học trò của mình. Chỉ sau vài năm, phong trào Taekwondo tại địa phương phát triển mạnh với hơn 3.000 võ sinh tập luyện thường xuyên.

VĐV Lệ Kim đạt HCV tại giải Vô địch Taekwondo châu Á năm 2026

Từ nền tảng phong trào rộng khắp, với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo Tánh Linh, ông tuyển chọn và bồi dưỡng nhiều gương mặt triển vọng tham dự các giải cấp tỉnh. Nhiều năm liên tiếp, các vận động viên (VĐV) Tánh Linh giành phần lớn huy chương tại giải Taekwondo tỉnh Bình Thuận (cũ). Rất nhiều VĐV được tuyển chọn vào đội tuyển tỉnh, tiếp tục thi đấu ở các giải quốc gia và từng bước vươn ra đấu trường quốc tế.

Từ năm 1997, võ sư Nguyễn Quốc Hùng đã tham gia ban huấn luyện Đội tuyển Taekwondo Bình Thuận (cũ), và từ năm 2005 đảm nhiệm cương vị HLV trưởng đội tuyển tỉnh. Hiện ông là HLV trưởng bộ môn Taekwondo Lâm Đồng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Lâm Đồng và Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Đến tâm huyết của người thầy

Dấu ấn lớn nhất của HLV Nguyễn Quốc Hùng là đào tạo nên nhiều thế hệ VĐV đỉnh cao, đưa cái tên Tánh Linh vươn ra đấu trường Đông Nam Á, châu Á và thế giới. Nổi bật nhất là Nguyễn Thị Lệ Kim, nhiều lần vô địch thế giới, châu Á và SEA Games, 3 lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động.

VĐV Trần Hồ Nhân Văn đạt HCV hạng cân + 73kg nam tại giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á năm 2025

Tiếp đó là Nguyễn Thị Kim Hà với các danh hiệu vô địch trẻ thế giới, châu Á và 2 huy chương vàng (HCV) SEA Games; Trần Phương Nhung - nhà vô địch thế giới quyền thuật; Huỳnh Thị Hoàng Thắm - nhà vô địch trẻ thế giới và châu Á. Ở nội dung đối kháng, Nguyễn Trường Chinh giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc và HCV vô địch Đông Nam Á, còn Trần Hồ Nhân Văn hiện là tuyển thủ quốc gia, đang chuẩn bị cho ASIAD.

Từ một vùng đất ở khu vực miền núi, Tánh Linh đã trở thành nơi sản sinh nhiều VĐV đạt đẳng cấp quốc tế. Theo võ sư Nguyễn Quốc Hùng, thành quả ấy đến từ sự kiên trì khổ luyện của các học trò, cùng sự đầu tư đúng hướng của ngành thể thao và tâm huyết của những người làm công tác huấn luyện.

Võ sư Nguyễn Quốc Hùng cùng VĐV Huỳnh Thị Hoàng Thắm khi giành HC vàng tại giải Taekwondo vô địch Đông Nam Á năm 2025

“Đã làm thì phải làm cho tốt. Tôi từng bỏ tiền túi tham gia các khóa học, tiếp cận những kỹ thuật thi đấu mới của các tổ chức trong nước và quốc tế để về truyền đạt lại cho các em. Cũng cần ghi nhận rằng nhờ sự đầu tư hợp lý của Nhà nước cho bộ môn này, nhiều trẻ em trên vùng đất còn nhiều khó khăn đã có thêm động lực phấn đấu vươn lên. Đến nay đã hình thành một “dây chuyền”, các em đi sau nối gót những người đi trước để tiếp tục tiến bước”, ông Hùng chia sẻ.

Có lẽ chính sự tận tụy ấy đã tạo nên nền móng cho phong trào võ thuật Tánh Linh. Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn vẫn có thể liên tiếp sản sinh những VĐV bước lên bục vinh quang ở đấu trường khu vực, châu lục và thế giới.