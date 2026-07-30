Thể thao 360 Người đứng sau những tấm huy chương thể hình quốc tế Từ một vận động viên từng giành huy chương Vàng quốc gia, huấn luyện viên Phù Tường Linh của Đội tuyển Thể hình Lâm Đồng đã đào tạo nhiều thế hệ vận động viên đoạt huy chương tại các giải quốc gia, Đông Nam Á, châu Á và thế giới.

HLV Phù Tường Linh cùng VĐV K’Tuyên nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trong tháng 7/2026

Từ vận động viên đến huấn luyện viên

Sinh năm 1973, là người Đà Lạt, huấn luyện viên (HLV) Phù Tường Linh đến với thể hình từ năm 1993, khi vừa tròn 20 tuổi. Thời điểm ấy, các phòng tập thể hình ở Đà Lạt còn ít, trang thiết bị rất thô sơ. Nhớ lại cơ duyên đến với môn thể thao này, ông kể: “Hồi nhỏ tôi khá gầy, nhỏ con. Gia đình khuyến khích đi tập một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, thế là tôi chọn tập tạ”.

Cùng tập luyện với ông thời điểm đó còn có anh trai ruột là ông Phù Tường Hùng (SN 1971). Cùng chung niềm đam mê, 2 anh em sau này đều gắn bó với nghề huấn luyện thể hình. Nhờ liên tục giành huy chương tại các giải cấp tỉnh, 2 anh em Phù Tường Hùng, Phù Tường Linh cùng các đồng đội như Hồ Tấn Phát, Vũ Thành Nam… được tuyển chọn vào Đội tuyển Thể hình Lâm Đồng tham dự các giải vô địch quốc gia hằng năm, góp phần mang về nhiều huy chương cho thể thao tỉnh nhà. Hiện ông Phù Tường Hùng là HLV thể hình, đồng thời duy trì một phòng tập lớn tại xã Di Linh với hàng trăm học viên tập luyện mỗi ngày.

Với HLV Phù Tường Linh, dấu mốc đầu tiên là tấm huy chương Đồng (HCĐ) Giải Vô địch Thể hình quốc gia năm 2001 ở hạng cân 70 kg. Đến năm 2006, ông giành 1 huy chương Vàng (HCV) và 1 huy chương Bạc( HCB) hạng cân 60 kg tại Giải Vô địch Thể dục thể hình trẻ và các câu lạc bộ toàn quốc tổ chức ở Đà Nẵng. Cũng tại giải đấu này, Đội tuyển Thể hình Lâm Đồng đứng nhất toàn đoàn với thành tích 8 HCV, 5 HCB và 6 HCĐ.

Năm 2007, ông Linh chuyển sang công tác huấn luyện tại cơ sở của Đội tuyển Thể hình Lâm Đồng. Sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, đến năm 2013, ông chính thức được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển thể hình tỉnh.

HLV Phù Tường Linh cùng VĐV Lê Viết Hồng Tứ tại giải Thể hình Thế giới ở Maldives năm 2024.

Cùng học trò chinh phục những sàn đấu quốc tế

Thể hình Lâm Đồng ngay từ khi mới thành lập đã là một đơn vị rất mạnh của cả nước. Có thời điểm có đến 30 vận động viên (VĐV) tập trung trong đội tuyển. Đội từng thi đấu rất nhiều nội dung và hạng cân, cả nam lẫn nữ trong các giải quốc gia, liên tục nhiều năm đứng trong nhóm đầu cả nước về thành tích môn thể hình.

Nối tiếp thành quả của những HLV đi trước như Nguyễn Thị Thi, Cilpam Ha Mosé, ông Phù Tường Linh đã góp phần đưa thể hình Lâm Đồng trở thành bộ môn giàu thành tích của thể thao tỉnh. Trong thời gian dẫn dắt đội tuyển, các VĐV thể hình Lâm Đồng liên tục giành nhiều huy chương tại các giải quốc gia. “Đến nay, đội tuyển đã có trên 100 huy chương, trong đó có nhiều HCV, không thể thống kê hết”, ông Linh cho biết.

Theo ông Linh, thể hình là môn thể thao đòi hỏi sự chăm chỉ, kiên trì và kỷ luật cao. Trước các giải đấu quan trọng, VĐV phải thực hiện chế độ ăn kiêng khoảng 3 tháng với yêu cầu hạn chế muối, đường, chất béo. “Tôi cũng cùng ăn, cùng tập và đồng hành với VĐV trong quá trình chuẩn bị thi đấu”, ông chia sẻ.

HLV Phù Tường Linh cùng VĐV K'Tuyên của Lâm Đồng tại giải Đông Nam Á, Thái Lan trong năm 2025.

Không chỉ thành công ở đấu trường quốc gia, các VĐV thể hình Lâm Đồng nhiều năm qua còn ghi dấu ấn tại các giải quốc tế, từ Đông Nam Á, châu Á đến thế giới. Tiêu biểu, Nguyễn Ngọc Thái Hà (SN 1993) giành HCĐ Đông Nam Á và châu Á nội dung cổ điển nữ cao đến 1,6 m trong các năm 2024, 2025. VĐV Lê Thị Lệ Hoa (SN 1991, Bảo Lộc) giành HCV châu Á nội dung Athletic physique nữ cao đến 1,6 m năm 2026; Lê Viết Hồng Tứ giành HCĐ thế giới hạng cân 80 kg năm 2024. Trong khi đó, K’Tuyên (SN 2001, Di Linh) cũng ghi dấu ấn với HCV 75 kg giải trẻ châu Á năm 2023, cùng 2 HCB châu Á và HCB Đông Nam Á trong 2 năm 2024, 2025. Hiện K’Tuyên đang tích cực tập luyện, chuẩn bị đại diện thể thao Lâm Đồng tranh tài tại Giải Thể hình Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới.