Thể thao 360 Người giữ khung thành toại nguyện giấc mơ thăng hạng Nhất Với màn trình diễn xuất sắc khi cản phá thành công 3 trong 6 quả luân lưu ở trận tranh suất thăng hạng tại Vòng chung kết Giải hạng Nhì quốc gia 2026 (tháng 6/2026), thủ môn Trương Lâm Nhật đã góp công lớn đưa bóng đá Lâm Đồng trở lại Giải hạng Nhất quốc gia.

Thủ môn Trương Lâm Nhật trong một trận đấu

Giấc mơ thủ môn

Với nhiều cậu bé mê bóng đá, ước mơ là trở thành tiền đạo hay tiền vệ tung hoành trên sân cỏ. Riêng Trương Lâm Nhật lại chọn một giấc mơ khác: trở thành người gác cầu môn, lặng lẽ đứng phía sau để đồng đội yên tâm thi đấu.

Sinh năm 2001 trong một gia đình quê ở Quảng Ngãi, Lâm Nhật theo cha mẹ vào Đà Lạt sinh sống từ năm 5 tuổi. Là con trai duy nhất trong gia đình, cậu bé sớm gắn bó với trái bóng, ăn ngủ cùng niềm đam mê từ những năm học lớp 1.

Một lần xem bóng đá trên truyền hình khi còn nhỏ, Lâm Nhật đặc biệt ấn tượng với những pha cứu thua xuất thần của thủ môn David de Gea (Tây Ban Nha, hiện thi đấu cho Fiorentina - Italia). “Khi đó, tôi ước sau này mình cũng sẽ trở thành một thủ môn giỏi như anh ấy”, Lâm Nhật nhớ lại.

Niềm đam mê ấy sớm được nuôi dưỡng khi học tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Đà Lạt cũ). Là thủ môn của đội bóng nhà trường, Nhật thường xuyên được chọn tham dự các giải bóng đá học đường cấp thành phố. Năm lớp 5, em tiếp tục được gọi vào Đội tuyển Bóng đá nhi đồng Lâm Đồng tham dự Cúp Milo toàn quốc tại Cần Thơ.

Từ năm lớp 6, Lâm Nhật được tuyển vào Đội năng khiếu bóng đá trẻ Lâm Đồng lứa U13. Suốt những năm phổ thông, cậu duy trì lịch học một buổi, một buổi tập tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Lâm Đồng; cuối tuần gần như dành trọn thời gian cho sân cỏ. Thú vị là trong giai đoạn khoác áo các đội U13 và U15, Lâm Nhật từng được bố trí thi đấu ở vị trí tiền đạo trước khi trở lại đúng sở trường là thủ môn.

Năm 2015, khi học lớp 8 tại Trường THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Lâm Nhật cùng đội bóng của trường giành chức vô địch Giải Bóng đá học sinh THCS tỉnh Lâm Đồng.

Năm 2020, ở tuổi 19, Lâm Nhật lần đầu bắt chính cho Đội hạng Nhì Lâm Đồng trong 4 trận cuối mùa, góp phần giúp đội trụ hạng. Từ năm 2023 đến nay, anh là thủ môn số một của đội bóng. Song song với thi đấu, Lâm Nhật hiện theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao TP Hồ Chí Minh.

“ Được thi đấu ở Giải hạng Nhất trên sân Đà Lạt là ước mơ của cả đội và cũng là của tôi từ nhỏ. Tôi rất tự hào khi Lâm Đồng trở lại hạng Nhất. Thủ môn đội Lâm Đồng Trương Lâm Nhật

Lâm Nhật cứu bóng trong một trận đấu

Trận đấu để đời

Bóng đá Lâm Đồng trong thời đỉnh cao “Cơn lốc cao nguyên” của mình là một đội có truyền thống về đào tạo thủ môn với các danh thủ Ngô Việt Trung, Nguyễn Phú Đức nổi tiếng một thời, từng được chọn và thi đấu trong đội hình đội tuyển bóng đá quốc gia. Hiện nay, thủ môn Ngô Việt Trung là huấn luyện viên (HLV) thủ môn cho nhiều đội bóng trong nước.

Lâm Nhật cho biết, anh may mắn được làm việc với HLV Ngô Việt Trung trong một mùa giải gần đây và học hỏi rất nhiều từ người thầy này.

Theo Lâm Nhật, chiều cao là lợi thế quan trọng của một thủ môn để kiểm soát những tình huống bóng bổng. Chỉ cao 1,74 m, anh nỗ lực bù đắp bằng việc rèn luyện sức bật và phản xạ. “Đức tính quan trọng nhất của một thủ môn là tính kỷ luật và bản lĩnh. Trong trận đấu phải luôn bình tĩnh, ra vào hợp lý, tự tin, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, động viên đồng đội”, anh chia sẻ.

Với Lâm Nhật, thủ môn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong đội bóng. “Thủ môn là 50% sức mạnh của một đội bóng. Khi có một thủ môn vững vàng, các cầu thủ phía trên sẽ tự tin thi đấu hơn”, anh nói.

Chính sự điềm tĩnh và tự tin này, trong trận chung kết giành tấm vé lên hạng thứ 3 trước Trường Giang Gia Định, Lâm Nhật đã góp sức không nhỏ để Lâm Đồng giành chiến thắng.

Sau 90 phút hòa nhau, 2 đội bước vào loạt sút luân lưu 11 m để phân định thắng thua. Lâm Đồng thực hiện trước nhưng hỏng cả 2 lượt sút đầu tiên, đẩy đội vào thế bất lợi.

“Ở lượt sút thứ 2 của đối phương, tôi biết nếu không cản được thì đội gần như sẽ thua. Lúc đó, tôi chỉ tự nhủ mình phải làm được và cuối cùng đã đẩy được quả bóng”, Lâm Nhật nhớ lại.

Đến lượt sút thứ 3, nhận thấy cầu thủ đối phương có chút chần chừ, Lâm Nhật đoán đúng hướng và tiếp tục cản phá thành công, đưa 2 đội trở lại thế cân bằng. Ở lượt sút thứ 6, khi đồng đội đã thực hiện thành công, anh hiểu chỉ cần cản được thêm một quả nữa là Lâm Đồng giành chiến thắng. “Và tôi đã làm được”, thủ môn sinh năm 2001 mỉm cười. Với Lâm Nhật, tấm vé thăng hạng là thành quả của cả tập thể sau một mùa giải đầy nỗ lực, còn anh chỉ góp một phần nhỏ.