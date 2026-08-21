Đời sống Người góp sức đổi thay ở làng K’ho Từ vai trò người có uy tín trong cộng đồng, B’rong Tẻm ở thôn La Ngà, xã La Dạ đã cùng bà con K’ho mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất, từng bước nâng cao đời sống và thay đổi diện mạo quê hương.

Ông B’rong Tẻm là người có uy tín ở thôn La Ngà (xã La Dạ)

Đi đầu trong những cách làm mới

Ở thôn La Ngà, xã La Dạ, nhắc đến ông B’rong Tẻm (SN 1973), bà con K’ho thường nói về một người luôn gần gũi, tận tình và sẵn sàng đồng hành cùng mọi người trong cuộc sống cũng như lao động sản xuất. Gần 5 năm qua, ông trở thành một trong những người thường xuyên có mặt cùng bà con, từ tuyên truyền, vận động chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo và phát triển sản xuất.

Từ sự tin tưởng của cộng đồng, ông B’rong Tẻm tiếp tục là người kết nối, cùng bà con trong làng giữ gìn tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cuộc sống mới. Chị B’rong Thị Sâm chia sẻ: “Nhờ sự động viên hướng dẫn của ông B’rong Tẻm mà mấy năm nay kinh tế gia đình tôi ổn định. Cao su, lúa đều đạt năng suất, mỗi năm trừ hết chi phí cũng có thêm vài chục triệu đồng”.

Chị B’rong Thị Sâm ở thôn La Ngà cho biết, nhờ sự chỉ bảo của ông B’rong Tẻm mà kinh tế gia đình khá hơn

Thôn La Ngà sau sáp nhập có gần 600 hộ, khoảng 3.000 nhân khẩu, trong đó khoảng 90% là đồng bào K’ho. Người dân chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp. Trước đây, lúa nước và điều là những cây trồng chủ lực, nhưng những năm gần đây, cơ cấu cây trồng đã có nhiều thay đổi.

Nghề đan chiếu truyền thống ở La Dạ

Ông B’rong Tẻm là một trong những người tích cực vận động bà con mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, đưa cà phê, sầu riêng và các loại cây có giá trị kinh tế vào sản xuất. Cùng với đó, người dân từng bước áp dụng kỹ thuật mới, chú trọng đầu tư chăm sóc, nâng cao năng suất và hiệu quả trên cùng diện tích đất.

Từ thay đổi cách nghĩ đến đổi thay sinh kế

Khi các chủ trương hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai, đặc biệt là những chính sách theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, bà con từng bước được hỗ trợ giống, vật tư và tiếp cận phương thức sản xuất mới. “Bà con tích cực tham gia lao động sản xuất, áp dụng kỹ thuật nên năng suất ngày càng cao. Từ đó cuộc sống cũng từng bước thay đổi”, ông B’rong Tẻm nói.

Sự chuyển dịch ấy thể hiện khá rõ qua cơ cấu cây trồng hiện nay của thôn La Ngà. Toàn thôn có khoảng 70 ha điều, 135 ha cao su, 93 ha cà phê, 153 ha keo lá tràm, 120 ha sầu riêng. Bên cạnh trồng trọt, người dân cũng chú trọng chăn nuôi, với tổng đàn gia súc, gia cầm gần 6.000 con. Cơ cấu sản xuất ngày càng đa dạng giúp người dân có thêm lựa chọn trong phát triển kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc vào một vài loại cây trồng truyền thống. Thôn hiện còn 82 hộ nghèo và 99 hộ cận nghèo. Vì vậy, với ông B’rong Tẻm, câu chuyện giảm nghèo vẫn cần được tiếp tục bằng những cách làm phù hợp với từng hộ gia đình.

Người dân thu hoạch mè

Ông Hà Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã La Dạ nhận xét, ông B’rong Tẻm là người được bà con K’ho ở thôn La Ngà tin tưởng. Vừa là người có uy tín trong cộng đồng, vừa là Ủy viên Mặt trận xã, ông B’rong Tẻm luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương, tích cực vận động người dân cùng hưởng ứng. Với ông B’rong Tẻm, muốn vận động bà con thì không thể chỉ nói, mà trước hết phải làm, phải tìm hiểu những cách làm hiệu quả rồi chia sẻ lại cho mọi người.

Song, ông cũng nhìn nhận, trong thời đại chuyển đổi số, người dân ngày càng có điều kiện sử dụng điện thoại và các phương tiện hiện đại để tự cập nhật thông tin, kiến thức về sản xuất. Điều này giúp bà con tiếp cận nhanh hơn với những cách làm mới, nhưng cũng đòi hỏi người làm công tác vận động ở cơ sở phải không ngừng học hỏi, cập nhật kiến thức.

Một góc La Dạ

Người dân thôn La Ngà hôm nay đã có những mùa cà phê, sầu riêng, cao su, keo lá tràm được đầu tư bài bản hơn. Sinh kế từng bước được cải thiện, con đường thoát nghèo cũng rộng mở hơn. Trên hành trình ấy, ông B’rong Tẻm vẫn lặng lẽ góp sức: đi đầu trong những cách làm mới, chia sẻ kinh nghiệm và vận động bà con cùng làm, cùng vươn lên.