Luật BHXH 2024, có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, mang đến một thay đổi lớn trong cách tính thời gian hưởng chế độ đối với người lao động mắc bệnh cần chữa trị dài ngày, giúp tăng quyền lợi của người tham gia BHXH một cách tối ưu hơn.

Theo quy định tại Điều 43 Luật BHXH 2024, thời gian hưởng chế độ ốm đau được thực hiện như sau:

Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm (từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm) được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần, áp dụng cho các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn, thời gian được hưởng 40 ngày nếu đã đóng BHXH bắt buộc dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau như trên mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được hưởng tiếp chế độ ốm đau theo quy định. Thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Như vậy, Luật BHXH 2024 quy định chế độ ốm đau dài ngày tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần. Đây là điểm mới so với quy định cũ (Luật BHXH 2014) khi thời gian hưởng chế độ đối với bệnh dài ngày được tính theo ngày dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ hằng tuần. Điều này vô hình trung khiến người lao động bị "hao hụt" số ngày hưởng trợ cấp thực tế nếu đợt điều trị trùng vào các kỳ nghỉ dài. Việc thay đổi phương thức tính theo Luật BHXH 2024 giúp người lao động nhận được đầy đủ trợ cấp cho những ngày thực sự phải nghỉ việc để điều trị./.



