Người nước ngoài có được mua BHYT theo hộ gia đình?

Chồng của bà Tô Thị Kiều Huệ (TPHCM) là người nước ngoài, đã có tạm trú tại Việt Nam được 3 năm. Bà Huệ hỏi, chồng của bà có được mua thẻ BHYT theo hộ gia đình không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Luật BHYT đã được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT ngày 13/6/2014; khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình được quy định như sau:

- Người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký thường trú, trừ những người thuộc đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này.

- Những người có tên trong cùng một hộ gia đình đăng ký tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các điều 1, 2, 3, 4 và 6 Nghị định này và đối tượng đã tham gia BHYT theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trường hợp người có quốc tịch nước ngoài được cấp thẻ thường trú hoặc tạm trú hiện nay chưa được pháp luật quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình.

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