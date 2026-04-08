Ông Hường Mạnh (Vĩnh Long) hỏi, người dân tại xã an toàn khu đi làm công ty có tham gia BHYT thì có bắt buộc đóng tiền BHYT theo công ty không, hay miễn phí đóng BHYT?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long trả lời như sau:

Về trách nhiệm đóng BHYT, căn cứ Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024, ông Mạnh đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng tham gia BHYT gồm:

Nhóm 1: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng (áp dụng cho người làm việc theo hợp đồng lao động từ đủ 01 tháng trở lên).

Nhóm 3: Nhóm do Ngân sách nhà nước đóng (áp dụng cho người dân đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư).

Theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024: "Người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên được xác định theo thứ tự các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này".

Theo quy định trên thì nhóm người lao động được xếp trước nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nên khi ông làm việc tại doanh nghiệp thì thuộc diện tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, ông phải tham gia và đóng BHYT theo nhóm 1.

Vì vậy, trường hợp của ông phải đóng BHYT tại doanh nghiệp mặc dù đang cư trú tại xã an toàn khu.

Được hưởng BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất

Về quyền lợi và mức hưởng BHYT, căn cứ khoản 2 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024: "Người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất".

Như vậy, thẻ BHYT của ông sẽ được chuyển đổi mã quyền lợi ưu tiên của đối tượng người dân thường trú tại xã an toàn khu là 100% mức hưởng khi đi khám chữa bệnh BHYT đúng theo quy định.

Để đổi mã quyền lợi thẻ BHYT diện an toàn khu (100%), ông thực hiện các bước như sau:

- Truy cập vào Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam (dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

- Đăng nhập Tài khoản VssID.

- Chọn Kê khai hồ sơ.

- Chọn mã thủ tục 612c: Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thông tin về nhân thân, mã đối tượng, mã quyền lợi, mã nơi đối tượng sinh sống.

- Nhập nội dung thay đổi tại Mục [18] Nội dung thay đổi, yêu cầu khác…