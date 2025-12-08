Di sản - Truyền thống Người phụ nữ khuyết tật 25 năm nuôi bướm làm tranh Bị khuyết tật vận động, nhưng có đôi bàn tay khéo léo và tình yêu với thiên nhiên, một người phụ nữ ở Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã cho ra đời những bức tranh đầy màu sắc.

“Năm nay là tròn 25 năm từ khi tôi bắt đầu gắn bó với nghề làm tranh bướm. Suốt 1/4 thế kỷ, tôi đã gắn bó với những con bướm, mang chúng vào tranh thêu, tranh lụa truyền thống của Việt Nam”, chị Vũ Thị Nguyệt Ánh ở phường 3 Bảo Lộc chia sẻ.

Vốn có nghề thêu tranh, chị Ánh nhìn thấy sắc màu lộng lẫy, đa dạng của những cánh bướm. Vậy là chị mày mò sưu tầm bướm, học cách xử lý bướm như: làm tiêu bản, làm tranh từ cánh bướm khô, phối bướm với tranh thêu tay. Từ đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những bức tranh hiện ra với muôn màu. “Khách châu Âu rất thích tranh bướm, nhất là các bức tranh động vật, cây cỏ được làm từ cánh bướm. Vì theo họ, tranh làm từ cánh bướm có sắc màu tự nhiên, độ đậm, nhạt do những lớp cánh bướm xếp chồng lên nhau", chị Nguyệt Ánh thông tin.

Giới thiệu tiêu bản bướm với khách

Từ những mày mò ban đầu cho tới hôm nay, Tranh bướm Ánh Kim đã có thương hiệu, định vị trong lòng người yêu tranh. Chị bảo, các dòng bướm Việt Nam rất đa dạng. Trong đó, dòng bướm ngày có màu sắc sặc sỡ hơn dòng bướm đêm. Càng đi sâu nghiên cứu, chị Nguyệt Ánh càng nhận thấy mỗi dòng bướm có chu kỳ phát triển riêng. Mỗi loài bướm chỉ rộ lên trong vòng 1-2 tuần, sau đó chúng sẽ chết đi, chờ đợi lứa bướm mới. Thời điểm đó chính là lúc chị đi sưu tầm bướm, lưu giữ lại vẻ đẹp của chúng.

“Lâm Đồng nhiều bướm đẹp, mỗi loài bướm lại sống trên một loại cây trồng. Như bướm mặt trăng trên cây bơ, bướm hoàng đế trên cây khế, bướm cọp trên cây lạc tiên, tôi luôn chú ý thời điểm chúng sinh trưởng và hóa ngài. Bướm chỉ sống được từ 3-5 ngày, không kịp sưu tầm thì chúng cũng sẽ chết”, chị Nguyệt Ánh chia sẻ.

Không chỉ dừng lại ở việc sưu tầm bướm trong tự nhiên, chị Nguyệt Ánh còn chủ động nuôi một số dòng bướm hợp với khí hậu vùng đất Bảo Lộc. Theo chị, chủ động nuôi bướm sẽ mang lại thuận lợi cho người làm tranh. Bướm thường được nuôi vào mùa xuân, khi khí hậu mát mẻ và dễ chịu. Chị Ánh cho biết, con bướm cũng là dòng côn trùng khó tính, trời nắng quá hay mưa quá, bướm đều nấp vào một chỗ, không chịu ra. Nuôi và thử nghiệm nhiều năm, chị mới nắm được tính chất, thói quen của các dòng bướm phổ biến, thu được những cánh bướm đẹp nhất.

Định vị thương hiệu Tranh bướm Ánh Kim, chị Nguyệt Ánh tạo một gian nhà gỗ truyền thống Việt Nam làm nơi du khách tới tham quan. Chị bảo, du khách Nga và vùng nói tiếng Nga như Uzbekistan, Belarus rất thích tranh bướm cũng như không gian ngôi nhà Việt. Đây cũng là lượng khách chính của dòng tranh bướm.

Sau những gắn bó, yêu thương, những thành công của chị Vũ Thị Nguyệt Ánh đã được người yêu tranh và cộng đồng công nhận. Năm 2013, chị được UBND tỉnh Lâm Đồng trao tặng danh hiệu nghệ nhân cho bàn tay vàng của người phụ nữ. Đồng thời, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng ghi nhận về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Nhưng cao hơn tất cả, ấy là chị gắn bó với những sắc màu từ lụa, từ những cánh bướm đến với người yêu tranh, mang sắc màu nhiệt đới đến với du khách phương xa.