Kinh tế Người tiêu dùng quen dần với xăng E10 Sau 2 tháng triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, hệ thống phân phối nhiên liệu sinh học trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cơ bản đi vào ổn định. Từ những băn khoăn ban đầu, người sử dụng đang từng bước làm quen với loại nhiên liệu mới này.

Nhiều chủ phương tiện xe máy phản hồi, việc sử dụng xăng E10 trong hơn 2 tháng qua, xe vẫn vận hành ổn định, không có khác biệt đáng kể

Từ e ngại đến chủ động thích ứng

Trong những ngày đầu chuyển sang sử dụng xăng E10, với những người thường xuyên sử dụng phương tiện để mưu sinh, chất lượng và sự ổn định của nhiên liệu luôn là mối quan tâm hàng đầu. Vì vậy, việc đưa loại nhiên liệu mới này vào thị trường không tránh khỏi tâm lý lo ngại ban đầu. Anh Nguyễn Đình Thắng, người chạy xe dịch vụ tại phường Cam Ly - Đà Lạt cho biết: “Những ngày đầu nghe nhiều người nói xăng pha chế, phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống có thể ảnh hưởng đến phương tiện nên tôi khá lo. Nhưng sau vài ngày sử dụng, xe vẫn vận hành ổn định, tôi cũng yên tâm hơn”.

Câu chuyện của anh Thắng cho thấy, để một sản phẩm mới được người dân tiếp nhận, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, điều quan trọng là người sử dụng cần có thông tin đầy đủ và trải nghiệm thực tế để từng bước thay đổi tâm lý.

Sau 2 tháng chính thức triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, quá trình chuyển đổi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang diễn ra theo hướng ổn định. Theo Sở Công thương, nguồn cung xăng sinh học cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn hoặc đứt gãy nguồn cung cục bộ.

Đáng chú ý, toàn bộ 872 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã kinh doanh xăng sinh học. Trước thời điểm triển khai lộ trình E10, có 34 cửa hàng kinh doanh xăng E5 RON92. Đến nay, 831 cửa hàng chỉ kinh doanh E10, 10 cửa hàng kinh doanh E5 RON92 và 31 cửa hàng kinh doanh cả 2 loại nhiên liệu.

Sự thay đổi diễn ra không chỉ ở các cột bơm mà các doanh nghiệp đã đầu tư, cải tạo bể chứa, đường ống, biển hiệu và các hạng mục liên quan để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Lực lượng quản lý thị trường cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động phân phối, tiêu thụ xăng E10, E5. Qua kiểm tra, chưa phát hiện hành vi vi phạm hoạt động pha chế, phối trộn xăng sinh học.

Việc nguồn cung ổn định và hệ thống bán lẻ nhanh chóng thích ứng là điều kiện để người dân tiếp cận thường xuyên hơn với E10, hạn chế những xáo trộn trong quá trình chuyển đổi.

Sau hai tháng triển khai lộ chuyển đổi nhiên liệu sinh học, người dân đã chủ động sử dụngdụng xăng E10

Cần thêm thời gian để hình thành thói quen

Đối với sản phẩm liên quan trực tiếp đến phương tiện đi lại, sản xuất và kinh doanh, thay đổi thói quen sử dụng không thể diễn ra trong thời gian ngắn. Một bộ phận người dân vẫn còn băn khoăn về chất lượng, độ an toàn và khả năng tương thích của E10 với phương tiện.

Do đó, thời gian qua, Sở Công thương đã phối hợp với các sở, ngành, cơ quan báo chí và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tuyên truyền về E10 bằng nhiều hình thức. Nội dung được thông tin trên các phương tiện truyền thông và tại các cửa hàng bán lẻ, giúp doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về lộ trình sử dụng nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền tại một số địa phương chưa thường xuyên, chưa tạo được sức lan tỏa rộng rãi. Việc theo dõi, thống kê sản lượng tiêu thụ và đánh giá hiệu quả triển khai tại một số đơn vị cũng đầy đủ, kịp thời. Trong khi đó, chi phí đầu tư, cải tạo bồn chứa, đường ống và cột bơm để kinh doanh E10 còn tương đối lớn đối với một số doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Khánh - Phó Giám đốc Sở Công thương, thời gian tới, địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình cung ứng, tiêu thụ E10 và đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích kinh tế, môi trường, tính an toàn, khả năng tương thích của nhiên liệu sinh học. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, đo lường, giá bán và an toàn trong kinh doanh xăng dầu. Đây là những biện pháp đầu, giúp từng bước hình thành thích ứng, dù vẫn cần thêm thời gian để xăng E10 trở thành một thói quen tiêu dùng quen thuộc.