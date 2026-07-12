Di sản - Truyền thống Người trẻ Lâm Đồng giữ nghề, giữ hồn văn hóa Bằng tình yêu với văn hóa dân tộc, nhiều bạn trẻ Lâm Đồng đang lập nghiệp từ nghề truyền thống, góp phần đưa những giá trị văn hóa bước vào đời sống hiện đại, gìn giữ di sản cha ông và mở ra hướng phát triển bền vững cho chính mình.

Tiếp lửa nghề xưa, lập nghiệp hôm nay

Chị Thị Thanh, ở xã Kiến Đức lập nghiệp từ văn hóa truyền thống với nghề dệt thổ cẩm

Đã gần trưa, trong căn nhà nhỏ ở xã Kiến Đức, chị Thị Thanh, dân tộc M'nông vẫn miệt mài bên khung dệt. Dưới đôi bàn tay khéo léo của cô gái trẻ, những sợi chỉ nhiều màu dần kết thành các hoa văn truyền thống đặc trưng của dân tộc mình.

Biết dệt từ năm 13 tuổi do bà nội truyền dạy, chị Thị Thanh thường dệt để làm ra những sản phẩm quần áo, túi phục vụ gia đình và bán cho người dân, du khách. Không ngừng sáng tạo mẫu mã, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội và liên kết với các chị em trong bon cùng sản xuất, mỗi tháng nghề dệt mang lại cho chị thu nhập từ 7 - 9 triệu đồng. Ngoài dệt thổ cẩm, chị còn kết nối tiêu thụ rượu cần truyền thống của bà con, góp phần tạo thêm đầu ra và thu nhập cho nhiều hộ dân.

"Tôi rất vui vì vừa có thể kiếm thu nhập từ nghề truyền thống, vừa góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc M'nông", chị Thanh chia sẻ.

Chị Meble Phrim, phường Lang Biang - Đà Lạt tham gia biểu diễn đánh đàn T'rưng tại các điểm du lịch trên địa bàn

Không chỉ với nghề dệt, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn gìn giữ văn hóa thông qua không gian cồng chiêng. Tại khu du lịch trên địa bàn phường Lang Biang - Đà Lạt, các thành viên Câu lạc bộ Cồng chiêng K'Druynk hòa cùng những điệu múa xoang uyển chuyển, đưa du khách bước vào không gian văn hóa truyền thống của người Lạch.

Nhiều du khách còn hào hứng tham gia cùng nhảy múa, thử đánh cồng chiêng và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Những buổi diễn như vậy không chỉ góp phần quảng bá văn hóa bản địa mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho các thành viên câu lạc bộ.

Các buổi biểu diễn văn hóa cồng chiêng giúp các bạn trẻ người dân tộc ở phường Lang Biang - Đà Lạt có nguồn thu nhập ổn định, lan tỏa nét đẹp của văn hóa truyền thống đến mọi người

Hòa mình trong những buổi diễn ấy, cô gái trẻ Meble Phrim, dân tộc Lạch, vẫn miệt mài với từng điệu xoang, tiếng cồng chiêng của dân tộc mình. Học đánh cồng chiêng, múa xoang suốt hơn 10 năm qua, chị còn biết sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống như: đàn t'rưng, đàn đá, đinh păh và trực tiếp hướng dẫn các thành viên luyện tập.

Những đêm biểu diễn phục vụ khách du lịch không chỉ mang lại cho chị nguồn thu nhập ổn định mà còn là cơ hội để giới thiệu văn hóa dân tộc đến du khách, đồng thời truyền cảm hứng để thế hệ trẻ thêm yêu, tự hào và có ý thức gìn giữ bản sắc của người Lạch.

"Được biểu diễn, được giới thiệu văn hóa của dân tộc đến với du khách và có thêm thu nhập từ chính niềm đam mê là điều khiến tôi luôn muốn gắn bó với cồng chiêng", chị Meble Phrim chia sẻ.

Du khách hào hứng tham gia cùng nhảy múa, thử đánh cồng chiêng với các bạn trẻ dân tộc địa phương tại phường Lang Biang - Đà Lạt

Để bản sắc văn hóa sống cùng tuổi trẻ

Thời gian qua, tổ chức đoàn, hội tỉnh Lâm Đồng đã đẩy mạnh Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029".

Nhiều mô hình thiết thực được duy trì như: tham quan di tích lịch sử, trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống, sinh hoạt câu lạc bộ văn hóa dân gian, truyền dạy nghề thủ công, cồng chiêng, dân ca, dân vũ cho thanh thiếu niên.

Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội thanh niên dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo, tạo sân chơi, phát huy bản sắc, lưu giữ văn hóa dân tộc cho các bạn trẻ

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa gắn với quảng bá du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm cũng được triển khai, tạo cơ hội để thanh niên vừa giới thiệu bản sắc văn hóa địa phương, vừa nâng cao kỹ năng giao tiếp, tổ chức sự kiện và phát triển các mô hình sinh kế gắn với du lịch.

Giai đoạn 2024 - 2026, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức hơn 850 hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, giáo dục văn hóa truyền thống, thu hút trên 68.250 lượt bạn trẻ tham gia; hơn 630 hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian, lễ hội truyền thống và ngày hội thanh niên được tổ chức, thu hút hơn 55.850 lượt thanh niên.

Chị H’Hồng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho biết, thời gian tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án "Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2025 - 2029", duy trì hàng năm ít nhất 4 hoạt động cấp tỉnh và mỗi xã, phường, đặc khu ít nhất 2 hoạt động về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tổ chức hội các cấp đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các câu lạc bộ văn hóa dân gian, văn hóa dân tộc; gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, khởi nghiệp, lập nghiệp, tạo sinh kế cho thanh niên. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, góp phần để các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và trở thành nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.