Đời sống Người trưởng thôn giữ trọn niềm tin của đồng bào Đã nhiều năm nay, với người dân thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) mỗi khi có việc khó, bất kể nửa đêm hay sáng sớm, người đầu tiên họ nghĩ đến là trưởng thôn Hoàng Ngọc Tuấn.

Hơn 15 năm gắn bó với vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), ông Hoàng Ngọc Tuấn không chỉ là người triển khai chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước mà còn là chỗ dựa tin cậy của Nhân dân trong cuộc sống thường ngày.

Không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp thôn, ông Tuấn còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để vận động, giải thích chủ trương, chính sách bằng những cách gần gũi, dễ hiểu

Gieo hành động gặt niềm tin

Ông Tuấn có hơn 15 năm ở cương vị Trưởng thôn Đắk Snao 2. Đây là địa bàn có khoảng 92% dân số là đồng bào DTTS, điều kiện kinh tế trước đây còn nhiều khó khăn nên công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không hề dễ dàng. Vậy mà ông đã sẻ chia cùng bà con trong từng khó khăn của cuộc sống. Mỗi khi có việc khó cần giúp đỡ, dù là giữa đêm hay rạng sáng, chỉ cần gọi điện là trưởng thôn Hoàng Ngọc Tuấn sẽ có mặt.

Không chỉ tích cực phát triển kinh tế gia đình, ông còn luôn đi đầu trong các phong trào của địa phương, từ xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự đến bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số. Sự tận tụy, gần gũi và trách nhiệm ấy đã giúp ông trở thành chỗ dựa tin cậy của bà con, góp phần đưa thôn Đắk Snao 2 ngày càng khởi sắc.

Bà Bùi Thị Thúy, dân tộc Mường xúc động kể: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, ông Tuấn luôn quan tâm, đứng ra đề xuất để tôi được hỗ trợ làm nhà, có phương tiện trữ nước sạch, cấp đất sản xuất và con giống để phát triển kinh tế. Nếu không có sự giúp đỡ của trưởng thôn Tuấn và bà con thì cuộc sống của tôi còn nhiều vất vả lắm.”

Ông Hoàng Ngọc Tuấn (ở giữa) - người trưởng thôn hơn 15 năm đồng hành cùng bà con vùng đồng bào DTTS

Để việc tuyên truyền đạt hiệu quả, ông chủ động tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các chủ trương, chính sách mới rồi chọn cách diễn đạt gần gũi, dễ hiểu nhất để bà con dễ tiếp nhận. Ngoài những buổi họp thôn, ông cùng những người có uy tín trong cộng đồng đến từng hộ gia đình, gặp từng nhóm nhỏ để trò chuyện, giải thích và lắng nghe tâm tư của người dân. Có những ngày ông đi hết nhà này đến nhà khác chỉ để giải thích một chính sách mới. Những đêm khuya, chỉ cần người dân gọi điện nhờ giúp, ông lại lập tức lên đường.

Ông Hoàng Ngọc Tuấn chia sẻ: “Tôi chọn nơi đây làm quê hương thì bà con cũng chính là người thân của mình. Cán bộ không chỉ nói để dân nghe, mà phải làm để dân tin. Chỉ khi bà con thật sự tin tưởng thì mọi chủ trương mới đi vào cuộc sống. Dù bà con gọi lúc nào, nếu giúp được thì tôi đều sẵn sàng”.

Không dừng lại ở những lời hứa, chính sự có mặt của ông trong những lúc người dân cần đã tạo nên uy tín của một người cán bộ cơ sở. Với nhiều hộ dân, ông Tuấn không chỉ là Trưởng thôn mà còn là một điểm tựa - người đứng ra kết nối, giúp đỡ khi họ gặp khó khăn. Nếu như trước đây gần như cả thôn Đắk Snao 2 đều là hộ nghèo thì nay chỉ còn 13 hộ nghèo và 3 hộ cận nghèo.

“ Cán bộ không chỉ nói để dân nghe, mà phải làm để dân tin. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Sau khi sáp nhập thôn Đắk Snao và Đắk Snao 2 từ ngày 1/7, thôn Đắk Snao mới hiện có 507 hộ dân với hơn 3.000 nhân khẩu, ông Tuấn tiếp tục được tín nhiệm bầu vào vị trí Trưởng thôn mới. Những ngày đầu đảm nhận nhiệm vụ, điều khiến ông trăn trở nhất là làm sao để bà con tin tưởng, đồng lòng thực hiện các chủ trương, chính sách. Ông hiểu rằng muốn vận động hiệu quả thì trước hết bản thân mình phải gương mẫu.

Sự gần gũi, trách nhiệm của ông Tuấn nhận được niềm tin và sự quý mến của đồng bào DTTS thôn Đắk Snao

Phần thưởng lớn nhất là niềm tin của Nhân dân

Từ sự đồng lòng của người dân cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, diện mạo vùng đồng bào DTTS ở Đắk Snao ngày càng khởi sắc. Những tuyến đường bê tông nối dài đến từng khu dân cư, nhà cửa ngày càng khang trang, chợ phiên được hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước nâng lên. Vùng đất này trở thành điểm sáng của xã Quảng Sơn trong phát triển kinh tế, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Ông Tuấn cùng bà con xây dựng chợ phiên ở thôn Đắk Snao, góp phần thúc đẩy giao thương và nâng cao thu nhập cho đồng bào nơi đây

Theo Đảng ủy xã Quảng Sơn, với hơn 15 năm làm trưởng thôn, ông Hoàng Ngọc Tuấn luôn nắm chắc tình hình địa bàn, am hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số. Ông là người tiên phong trong các phong trào, tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những đóng góp của ông đã được các cấp, ngành ghi nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen. Thế nhưng, với ông Hoàng Ngọc Tuấn, phần thưởng ý nghĩa nhất vẫn là sự tin yêu của bà con. Đó cũng là động lực để ông tiếp tục gắn bó với công việc và cống hiến cho địa phương.

Niềm vui lớn nhất của ông Tuấn là chứng kiến cuộc sống của hộ nghèo, hộ khó khăn được thay đổi, người dân ngày càng khấm khá

“ Điều khiến tôi vui nhất là mỗi lần đến từng nhà đều thấy bà con có cuộc sống khá hơn. Bà con xem mình như người thân, người nhà. Đó là phần thưởng lớn nhất của người làm cán bộ cơ sở. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, Trưởng thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn

Trên những con đường bê tông mới hay những lối mòn còn vẹn nguyên màu đất đỏ của thôn Đắk Snao hôm nay, dấu chân của người trưởng thôn vẫn đều đặn qua từng ngõ nhỏ. Ông Hoàng Ngọc Tuấn vẫn lặng lẽ làm công việc của mình bằng sự tận tâm và trách nhiệm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, chính quyền và tiếp thêm động lực để vùng đồng bào DTTS thôn Đắk Snao ngày càng phát triển.