Kinh tế Người Việt tin dùng hàng Việt Nam Thông qua triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã từng bước làm thay đổi nhận thức cũng như hành vi tiêu dùng của người dân trong việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm, hàng hóa thương hiệu Việt.

Đến nay, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (do Bộ Chính trị phát động từ năm 2009) đã được địa phương tích cực hưởng ứng thực hiện qua hơn 15 năm và đem lại một số hiệu quả nhất định. Thông qua đó, tâm lý ưa chuộng hàng ngoại của một bộ phận người tiêu dùng cũng có sự thay đổi, đồng thời dần chuyển sang ưu tiên dùng hàng Việt Nam chất lượng cao.

Một phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức trong năm nay tại địa bàn ven biển Lâm Đồng

Kết quả khảo sát tại các xã, phường ven biển của tỉnh Lâm Đồng cho thấy, có 96,7% ý kiến chọn hàng hóa sản xuất trong nước. Bên cạnh đó có 85,7% ý kiến người tham gia khảo sát đánh giá chất lượng, mẫu mã, chủng loại hàng hóa sản xuất trong nước không kém hàng ngoại nhập. Chị Bích Phương sống tại phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng cho biết từ nhiều năm qua, gia đình mình vẫn tin dùng và ưu tiên mua sắm hàng Việt Nam trong mỗi lần đi siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Nhất là với mặt hàng hóa mỹ phẩm (bột giặt, nước rửa chén, nước lau sàn, dầu gội…), đồ dùng nhà bếp, thực phẩm và đặc sản vùng miền, kể cả trái cây đã được thay thế hàng nhập bằng các loại trái cây Việt Nam theo mùa…

Nhìn chung, hầu hết các doanh nghiệp liên quan đều nhận thức được ý nghĩa, mục đích của cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” triển khai trên địa bàn tỉnh. Bởi đây không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là phong trào khuyến khích người tiêu dùng trong nước lựa chọn hàng hóa nội địa. Từ đó, tạo cơ hội để các doanh nghiệp tập trung xây dựng thương hiệu mạnh cho hàng Việt, cải tiến mẫu mã phù hợp thị hiếu người tiêu dùng nhằm mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Nắm bắt tâm lý và xu hướng tiêu dùng thông qua cuộc vận động, thời gian qua, Công ty TNHH MTV TMDV Sài Gòn - Phan Thiết (Siêu thị Co.opMart Phan Thiết) luôn hướng đến điểm bán hàng bình ổn thị trường phục vụ người dân tại khu vực. Hiện, đơn vị này kinh doanh trên 25.000 mặt hàng, trong đó có khoảng 95% hàng Việt Nam chất lượng cao nên thu hút nhiều khách hàng tại địa phương đến lựa chọn, mua sắm mỗi ngày… Trong khi đó, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, hải đảo thường xuyên được tổ chức đã giúp người tiêu dùng ở địa bàn cơ sở dễ dàng tiếp cận các sản phẩm trong nước có chất lượng, giá cả phù hợp thu nhập của bà con.

Tính riêng tại khu vực ven biển Lâm Đồng, đến nay, ngành chức năng của tỉnh đã phối hợp tổ chức gần 60 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn với khoảng ngàn lượt doanh nghiệp tham gia. Đặc biệt với đặc khu Phú Quý, từ năm 2010 đến nay cũng có nhiều phiên chợ hàng Việt về hải đảo diễn ra thường xuyên, riêng trong năm 2024 và nửa đầu năm 2025 đã tổ chức 3 phiên chợ. Theo ông Biện Tấn Tài - Phó Giám đốc Sở Công thương Lâm Đồng thì đây là hoạt động xúc tiến thương mại có ý nghĩa thiết thực, góp phần triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới…

Ngay sau khi sáp nhập, Sở Công thương Lâm Đồng cũng đã đề ra một số nhiệm vụ trong nửa cuối năm 2025 và thời gian tới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Về phát triển thương mại - dịch vụ, ngành có tính đến khai thác và đẩy mạnh giao lưu hàng hóa để mở rộng thị trường, tiếp tục thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bảo đảm thiết thực, hiệu quả…

Ngoài phối hợp tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, ngành chức năng còn vận động doanh nghiệp địa phương tổ chức các chương trình bán hàng lưu động. Tăng cường đưa các sản phẩm, hàng hóa trong nước có thương hiệu, chất lượng, giá cả phù hợp về khu vực nông thôn, miền núi nhằm giúp người tiêu dùng nhận thức đúng để từ đó ủng hộ và tin dùng hàng Việt Nam.