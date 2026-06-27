An sinh - Cuộc sống Nguồn sáng xuyên biên giới Nguồn ánh sáng từ đất Việt vẫn đang soi sáng vùng biên đất nước bạn, sáng như tình cảm giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc.

Trạm biến áp được lực lượng biên phòng và ngành điện kiểm tra thường xuyên

“Tôi là một trong những người thợ trực tiếp thi công đường dây điện cấp từ Đắk Nông qua tỉnh Mondulkiri của Campuchia. Ấy là năm 2012, ngành điện đã thi công trên 200 km, qua rất nhiều địa hình khó khăn để cấp điện cho bạn”, ông Trần Minh Huy - Trưởng Điện lực Tuy Đức, Công ty Điện lực Lâm Đồng nhắc lại một trong những kỷ niệm quý báu của mình trong quãng đời người thợ.

Năm 2009, phía tỉnh bạn Mondulkiri đề nghị Việt Nam hỗ trợ xây dựng đường điện, cung cấp điện cho cư dân địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Đắk Nông (khi ấy) là đơn vị được giao trực tiếp quản lý, vận hành. Hàng trăm người công nhân, cán bộ ngành điện đã tăng tốc thi công, “xuất khẩu” nguồn điện sang nước bạn. Ông Huy nhớ lại, đặc thù của Mondulkiri là cư dân không sống gần biên giới mà lùi vào nội địa khá xa, tới xấp xỉ 40 km. Vì vậy, đường điện kéo dài từ cửa khẩu Bu Prăng cũng phải đi sâu vào nội địa tỉnh Mondulkiri.

Dự án Đầu tư công trình cấp điện cho tỉnh Mondulkiri đòi hỏi sự cố gắng rất nhiều của ngành điện. Hệ thống đưa dòng điện phục vụ người dân Mondulkiri bắt đầu từ Trạm biến áp 110kV Đắk Song, lưới điện trục chính 22kV đến cửa khẩu Bu Prăng dài 200 km và từ cửa khẩu đường dây đấu nối vào hệ thống phụ tải của tỉnh bạn dài khoảng 45 km. Ông Trần Minh Huy chia sẻ, phía Việt Nam cung cấp điện tới trạm nằm sâu trong nội địa nước bạn. Sau đó, phía bạn tổ chức phân phối tới khách hàng.

Điện lực Mondulkiri thăm Công ty Điện lực Đắk Nông nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

“Hệ thống đường điện sang nước bạn đi qua địa bàn có địa hình đồi dốc, xuyên rừng, dân cư thưa thớt nên việc quản lý, vận hành bảo đảm sự an toàn của lưới điện gặp rất nhiều khó khăn, sự cố dễ xảy ra, nhất là trong mùa mưa bão. Trước thực tế trên, Ðiện lực Tuy Ðức đã thành lập tổ xung kích nhằm tăng cường công tác kiểm tra trên toàn hệ thống lưới điện và kịp thời sửa chữa, khắc phục các sự cố; đồng thời thường xuyên phát quang hành lang tuyến điện, chú trọng công tác thí nghiệm định kỳ cũng như bảo dưỡng đường dây và trạm biến áp. Mưa to cây đổ, báo có sự cố, công nhân Việt Nam có mặt khắc phục ngay, bảo đảm đường dây thông suốt nhanh nhất”, ông Trần Minh Huy cho biết.

Hệ thống đường dây đi dọc biên giới, khu vực rừng rậm

Gần 15 năm, ngành điện Việt Nam đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho tỉnh bạn phát triển sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày của người dân. Nhất là người dân dọc biên giới đã có nhiều cải thiện đáng kể về kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Ông Vichet - Phó Giám đốc Điện lực Moldulkiri, luôn cảm ơn những người thợ điện biên giới, cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Mondulkiri trong giai đoạn khó khăn.

Ông Trần Minh Huy thông tin, quan hệ giữa ngành điện của 2 địa phương rất gắn bó. Điện lực Mondulkiri và Điện lực Lâm Đồng thường xuyên qua lại, chia sẻ thông tin, phối hợp hoạt động để bảo đảm đường dây hoạt động ổn định. Ông cũng cho biết thêm, hiện tại phía bạn đã đầu tư một số công trình, nhà máy sản xuất điện, nâng cao khả năng tự chủ năng lượng. Mức tiêu thụ điện từ Việt Nam cũng giảm xuống. Nhưng Mondulkiri vẫn duy trì sử dụng điện từ Việt Nam, vừa như nguồn cung cấp bổ sung, vừa là nguồn dự phòng an toàn. Với ngành điện Mondulkiri, ngành điện Lâm Đồng là người bạn thủy chung, sẵn sàng hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn, cùng bước bên nhau góp phần xây dựng mối quan hệ láng giềng nồng ấm giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc.