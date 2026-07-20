Đời sống Nguồn vốn tiếp sức đồng bào DTTS phát triển sinh kế Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Cư Jút đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, phát triển sinh kế. Việc sử dụng đồng vốn đúng lúc, đúng mục đích đang trở thành động lực quan trọng trên hành trình giảm nghèo bền vững.

Gia đình chị HBanh BKrong ở buôn Buôr cũng nhờ vốn vay hỗ trợ đã mua 2 con bò giống, sau một thời gian đã sinh bê con

Đồng vốn mở lối sinh kế

Vừa ôm bó cỏ mới cắt cho đàn bò ăn, chị H’Duynh Ktul, ở buôn Buôr (xã Cư Jút) không giấu được niềm vui khi nhìn 2 con bò giống đang phát triển khỏe mạnh. Gần 2 năm trước, gia đình chị được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất. Ngay sau khi nhận vốn, chị mua 2 con bò giống, làm chuồng trại và dành một phần kinh phí mua thức ăn ban đầu.

“Tận dụng được nguồn cỏ sẵn có nên chi phí chăn nuôi không nhiều. Giờ 2 con bò đều sắp sinh sản, gia đình rất phấn khởi vì sẽ có thêm bê giống để nhân đàn, có thêm thu nhập hằng năm”, chị H’Duynh chia sẻ. Không chỉ gia đình chị H’Duynh, nhiều hộ dân ở buôn Buôr cũng đã tiếp cận nguồn vốn vay để đầu tư chăn nuôi, từng bước cải thiện kinh tế gia đình.

Tại thôn 1, xã Cư Jút, anh Phạm Khắc Tráng lại lựa chọn hướng đầu tư quy mô lớn. Gắn bó nhiều năm với cây hồ tiêu, gia đình anh từng gặp khó khăn khi vườn cây già cỗi, năng suất giảm. Bước ngoặt đến vào năm 2023, thông qua sự kết nối của Hội Nông dân, anh được tiếp cận nguồn vốn vay gần 6 tỷ đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cư Jút.

Có nguồn lực đầu tư, anh mạnh dạn tái canh và trồng mới hơn 10 ha hồ tiêu, đồng thời đầu tư phân bón, áp dụng tiến bộ kỹ thuật để cải tạo diện tích vườn cũ. Đến nay, diện tích hồ tiêu phát triển ổn định, sinh trưởng tốt và hứa hẹn mang lại năng suất cao trong những năm tới. Theo anh Tráng, nguồn vốn ưu đãi không chỉ giúp người dân có điều kiện đầu tư sản xuất mà còn tạo động lực để mạnh dạn thay đổi cách làm, hướng đến sản xuất quy mô lớn, hiệu quả và bền vững hơn.

Triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi

Để tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, những năm qua, chính quyền địa phương cùng Hội Nông dân xã Cư Jút đã tích cực phối hợp với các tổ chức tín dụng triển khai nhiều chương trình cho vay ưu đãi. Đến nay, Quỹ Hỗ trợ nông dân xã Cư Jút đạt gần 2,8 tỷ đồng, giải quyết cho 65 hộ vay vốn.

Chị H'Duynh Ktul tận dụng nguồn nguyên liệu có sẵn như: cỏ, rau trộn thêm thức ăn cho bò giống để giảm chi phí

Thông qua kênh nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 84 tỷ đồng đã được giải ngân cho 1.133 hộ vay. Cùng với đó, các chương trình tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn từ các ngân hàng thương mại cũng đã giải ngân hàng trăm tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của người dân.

Ông Đỗ Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Jút cho biết, nguồn vốn tín dụng ưu đãi đã góp phần quan trọng tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đáng mừng là phần lớn các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đầu tư sản xuất theo hướng nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác.

Theo ông Khoa, cùng với việc tạo điều kiện để người dân tiếp cận nguồn vốn, địa phương tiếp tục phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng vốn hiệu quả. Đồng thời, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hình thành các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế.

Cán bộ Hội Nông dân xã thường xuyên thăm hỏi, động viên và tuyên truyền cho bà con trong xã biết cách phát huy nguồn vốn vay để cải thiện cuộc sống

Thực tế tại xã Cư Jút cho thấy, giảm nghèo bền vững không chỉ đến từ các chính sách hỗ trợ mà còn từ sự thay đổi trong tư duy sản xuất của người dân. Khi nguồn vốn ưu đãi được trao đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích và đi cùng ý chí vươn lên, người dân không chỉ tăng thu nhập mà còn tạo dựng sinh kế ổn định, lâu dài. Đây cũng là nền tảng để xã Cư Jút tiếp tục phát huy hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, góp phần giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân.