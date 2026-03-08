Nguy cơ cháy nổ khi sạc điện thoại qua đêm: Vì sao không nên đặt máy dưới gối? Đặt điện thoại dưới gối hoặc trên chăn đệm khi đang sạc làm cản trở quá trình tản nhiệt của pin Lithium-ion, làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt gây hỏa hoạn.

Đặt điện thoại trên giường, đệm hoặc dưới gối khi cắm sạc qua đêm là thói quen quen thuộc của nhiều người nhưng tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao. Hầu hết smartphone hiện nay đều sử dụng pin Lithium-ion – loại pin sinh ra nhiệt lượng đáng kể trong quá trình nạp năng lượng. Khi thiết bị bị che phủ bởi các vật liệu mềm, nhiệt độ có thể tăng nhanh vượt mức an toàn.

Cơ chế sinh nhiệt của pin Lithium-ion và rủi ro quá nhiệt

Trong quá trình sạc, các ion lithium di chuyển giữa các điện cực sinh ra phản ứng hóa học và tỏa nhiệt. Ở điều kiện bình thường, smartphone tản nhiệt tự nhiên qua phần vỏ bề mặt ra không khí. Tuy nhiên, các vật liệu mềm như chăn, gối hay sofa có khả năng giữ nhiệt rất tốt, khiến luồng không khí không thể lưu thông quanh thiết bị.

Khi nhiệt lượng không thể thoát ra ngoài, thiết bị sẽ nhanh chóng nóng lên. Việc tích tụ nhiệt trong thời gian dài có thể làm hỏng các linh kiện bên trong, làm suy giảm tuổi thọ pin và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến sự cố cháy nổ.

Các yếu tố gia tăng nguy cơ mất an toàn khi sạc

Bên cạnh thói quen che phủ thiết bị, nhiệt độ môi trường tăng cao trong những ngày nắng nóng cũng làm giảm đáng kể khả năng tản nhiệt của máy. Nhiệt độ phòng ngủ duy trì ở mức cao vào ban đêm khiến chênh lệch nhiệt độ giữa thiết bị và môi trường thu hẹp, làm quá trình làm mát tự nhiên kém hiệu quả.

Ngoài ra, rủi ro sẽ tăng cao hơn nếu người dùng sử dụng bộ sạc kém chất lượng, dây cáp bị hư hỏng hoặc pin đã có dấu hiệu chai phồng. Các phụ kiện không đạt chuẩn thường thiếu cơ chế tự động ngắt dòng khi quá nhiệt, khiến nhiệt độ tiếp tục tăng cao ngay cả khi thiết bị gặp trục trặc.

Khuyến cáo kỹ thuật đảm bảo an toàn khi cắm sạc

Để đảm bảo an toàn cho bản thân và kéo dài tuổi thọ thiết bị, các chuyên gia phòng cháy chữa cháy và an toàn điện khuyến nghị người dùng thực hiện các thói quen sau:

Sạc trên bề mặt cứng và phẳng: Đặt điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop trên bàn làm việc, tủ đầu giường bằng gỗ hoặc kính để nhiệt lượng dễ dàng thoát ra ngoài.

Đặt điện thoại, máy tính bảng hoặc laptop trên bàn làm việc, tủ đầu giường bằng gỗ hoặc kính để nhiệt lượng dễ dàng thoát ra ngoài. Tuyệt đối không che đậy thiết bị: Giữ không gian xung quanh máy thông thoáng, không đặt dưới gối, chăn hoặc đệm trong suốt quá trình cắm điện.

Giữ không gian xung quanh máy thông thoáng, không đặt dưới gối, chăn hoặc đệm trong suốt quá trình cắm điện. Sử dụng phụ kiện chính hãng: Ưu tiên dùng củ sạc và cáp sạc chính hãng để các hệ thống bảo vệ ngắt mạch tự động hoạt động chính xác.

Ưu tiên dùng củ sạc và cáp sạc chính hãng để các hệ thống bảo vệ ngắt mạch tự động hoạt động chính xác. Rút sạc khi hoàn tất: Tránh cắm sạc liên tục suốt đêm và ngắt nguồn điện ngay khi pin đã đầy.

Tránh cắm sạc liên tục suốt đêm và ngắt nguồn điện ngay khi pin đã đầy. Xử lý kịp thời khi có bất thường: Nếu phát hiện điện thoại nóng lên quá mức, có mùi lạ hoặc phồng pin, cần lập tức ngắt nguồn điện và ngừng sử dụng thiết bị để kiểm tra.

Dù các sự cố cháy nổ do pin điện thoại không xảy ra phổ biến, việc thay đổi những thói quen đơn giản như chọn vị trí sạc thông thoáng sẽ giúp loại bỏ phần lớn nguy cơ mất an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.