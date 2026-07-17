Nguy cơ cháy nổ từ cổng USB-C khiến hơn 550.000 thiết bị điện Kobalt bị thu hồi Greenworks Tools phối hợp cùng Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ thông báo thu hồi hơn nửa triệu thiết bị điện ngoài trời nhãn hiệu Kobalt. Lỗi pin lithium-ion khi sạc qua USB-C được xác định là nguyên nhân gây rủi ro hỏa hoạn.

Một đợt thu hồi quy mô lớn vừa được công bố tại Mỹ, ảnh hưởng đến hơn 550.000 thiết bị điện ngoài trời nhãn hiệu Kobalt. Theo thông báo từ Greenworks Tools và Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), các bộ pin lithium-ion đi kèm sản phẩm gặp lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, có thể dẫn đến quá nhiệt và cháy nổ trong quá trình sạc.

Greenworks Tools đang thu hồi hơn 550.000 dụng cụ điện nhãn hiệu Kobalt do pin bị lỗi.

Lỗ hổng kỹ thuật từ cơ chế sạc USB-C

Vấn đề tập trung vào các dòng pin lithium-ion 24V và 48V có tích hợp cổng sạc USB-C. Theo phân tích kỹ thuật, sự cố xảy ra khi người dùng cắm sạc cho pin thông qua cổng USB-C trong khi viên pin vẫn đang được lắp bên trong thiết bị. Trong điều kiện này, hệ thống mạch điện có thể bị đoản mạch, dẫn đến tình trạng bốc khói, phát tia lửa hoặc bùng phát hỏa hoạn.

Đáng chú ý, đây là một tính năng tiện lợi vốn được người dùng ưa chuộng trên các dòng thiết bị cầm tay hiện đại. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa dòng điện sạc qua giao thức USB-C và cấu trúc mạch bảo vệ khi pin đang kết nối với công cụ đã bộc lộ điểm yếu về an toàn điện. Tính đến thời điểm hiện tại, Greenworks đã ghi nhận 34 báo cáo về việc pin bị quá nhiệt, mặc dù chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại tài sản nghiêm trọng.

Danh mục sản phẩm nằm trong diện ảnh hưởng

Đợt thu hồi này bao gồm một phạm vi rộng các thiết bị chăm sóc sân vườn được bán ra tại hệ thống bán lẻ Lowe's từ tháng 1 đến tháng 5/2026. Các sản phẩm có mức giá dao động từ 20 USD đến 482 USD. Dưới đây là các loại thiết bị chính nằm trong diện thu hồi:

Máy cắt cỏ (Lawn mowers)

Máy thổi lá (Leaf blowers)

Máy cắt tỉa hàng rào và dây cước (String trimmers)

Cưa xích và cưa cắt tỉa cành (Chainsaws, pruning saws)

Máy làm sạch bằng áp lực nước (Power cleaners)

Người dùng sở hữu các thiết bị Kobalt sử dụng hệ pin 24V hoặc 48V có cổng USB-C cần đối chiếu mã số model sản phẩm với danh sách công bố chính thức từ nhà sản xuất để xác định tình trạng thiết bị của mình.

Khuyến cáo an toàn và quy trình xử lý

Các chuyên gia an toàn khuyến cáo người tiêu dùng nên ngừng ngay lập tức việc sạc pin thông qua cổng USB-C nếu pin vẫn đang được lắp trong máy. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, người dùng nên tháo pin ra khỏi thiết bị trước khi sạc hoặc sử dụng các bộ sạc chuyên dụng thay vì cổng USB-C cho đến khi nhận được bộ hỗ trợ từ hãng.

Greenworks Tools cam kết hỗ trợ khách hàng thông qua các giải pháp sau:

Cung cấp bộ chuyển đổi sạc (charger adapter) an toàn hơn.

Cập nhật hướng dẫn sử dụng mới và dán nhãn cảnh báo bổ sung.

Hỗ trợ chi phí vận chuyển để thu hồi và thay thế các bộ pin bị lỗi.

Sự việc này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tiêu chuẩn an toàn đối với các thiết bị sử dụng pin lithium-ion mật độ năng lượng cao, đặc biệt là khi tích hợp các công nghệ sạc nhanh hoặc giao thức sạc phổ thông như USB-C vào các công cụ công nghiệp cầm tay.