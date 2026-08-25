Nguy cơ rò rỉ dữ liệu trên Android: Các SDK quảng cáo âm thầm thu thập vị trí người dùng Báo cáo từ EFF chỉ ra việc tích hợp SDK quảng cáo bên thứ ba trên ứng dụng Android tạo kẽ hở khiến dữ liệu vị trí người dùng bị thu thập và chia sẻ ngầm.

Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF) vừa công bố một cuộc điều tra đáng chú ý, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng nhiều Bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) quảng cáo trên hệ điều hành Android được thiết lập sẵn khả năng tự động trích xuất vị trí của người dùng. Thực trạng này bắt nguồn từ thói quen của các nhà phát triển ứng dụng di động khi tích hợp giải pháp từ bên thứ ba nhằm tối ưu chi phí và gia tăng doanh thu thương mại.

Cơ chế trích xuất dữ liệu vị trí từ các đoạn mã nhúng

Trong quy trình phân quyền của hệ điều hành, ngay khi người dùng đồng ý cấp quyền truy cập tọa độ cho một ứng dụng (chẳng hạn như tiện ích thời tiết hay phần mềm chỉnh sửa ảnh), quyền hạn đó cũng trực tiếp kích hoạt cho các đoạn mã SDK ẩn bên dưới. Điều này cho phép thông tin định vị GPS liên tục được chuyển tiếp thẳng về máy chủ của mạng lưới quảng cáo mà không cần thêm sự chấp thuận nào khác.

Ảnh minh họa

Báo cáo của EFF nhấn mạnh rằng đa phần người dùng chỉ đặt niềm tin vào ứng dụng được cài đặt mà không biết đến sự hiện diện của các đối tác thương mại phía sau. Chuỗi cung ứng phần mềm phức tạp khiến ngay cả lập trình viên độc lập cũng khó kiểm soát toàn bộ hành vi thu thập dữ liệu từ các đoạn mã nhúng, dẫn đến việc dữ liệu vị trí bị khai thác ngoài tầm kiểm soát.

Hệ lụy từ việc rò rỉ tọa độ và hồ sơ hành vi cá nhân

Dữ liệu tọa độ địa lý thu thập theo thời gian thực có thể tái hiện chi tiết nơi cư trú, cơ quan làm việc, lịch trình di chuyển và thói quen sinh hoạt của từng cá nhân. Khi kết hợp thông tin này với mã định danh thiết bị, các đơn vị quảng cáo dễ dàng phác thảo chân dung hành vi chuẩn xác để triển khai các chiến dịch tiếp thị can thiệp sâu.

Đáng lo ngại hơn, việc tích lũy dữ liệu trên máy chủ của nhiều bên thứ ba tiềm ẩn rủi ro rò rỉ thông tin nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các hoạt động mua bán dữ liệu trái phép hoặc các hành vi lừa đảo công nghệ cao nhắm vào người dùng.

Cách thiết lập kiểm soát quyền riêng tư trên Android

Để ngăn chặn nguy cơ rò rỉ dữ liệu, người dùng thiết bị Android có thể chủ động cấu hình lại quyền hạn truy cập theo các bước sau:

Kiểm soát theo ứng dụng: Truy cập vào Cài đặt (Settings) > chọn Vị trí (Location) > chọn Quyền truy cập vị trí của ứng dụng (App location permissions). Chuyển đổi trạng thái của các ứng dụng không thực sự cần thiết sang Không cho phép (Don't Allow) hoặc Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng.

Truy cập vào Cài đặt (Settings) > chọn Vị trí (Location) > chọn Quyền truy cập vị trí của ứng dụng (App location permissions). Chuyển đổi trạng thái của các ứng dụng không thực sự cần thiết sang Không cho phép (Don't Allow) hoặc Chỉ cho phép khi dùng ứng dụng. Tắt hoàn toàn định vị: Với các tình huống yêu cầu bảo mật cao, người dùng có thể tắt tính năng Sử dụng vị trí (Use Location) tại thanh cài đặt nhanh hoặc menu chính để vô hiệu hóa toàn bộ truy cập GPS của thiết bị.

Việc rà soát định kỳ và siết chặt các phân quyền trên điện thoại là biện pháp thiết thực giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân trước các rủi ro bảo mật tiềm ẩn từ chuỗi cung ứng phần mềm hiện nay.