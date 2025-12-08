An ninh trật tự Nguy hiểm rình rập người bảo vệ rừng Tình trạng tấn công lực lượng bảo vệ rừng (BVR) tại Lâm Đồng liên tục xuất hiện thời gian gần đây, cho thấy áp lực đối với công tác giữ rừng ngày càng gia tăng.

Lực lượng bảo vệ rừng ở Lâm Đồng phải làm việc trong điều kiện thiếu thốn và đối mặt với nhiều nguy hiểm

Gần 3 tháng sau vụ bị hành hung, sức khỏe và tinh thần của ông Phùng Văn Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Đắk N’Tao đã dần ổn định. Dù các vết thương đang hồi phục, ông vẫn chưa thể trở lại những chuyến tuần tra rừng, công việc gắn bó với mình suốt hàng chục năm qua.

Ông Kiên là nạn nhân trong vụ việc xảy ra tại tiểu khu 1674, xã Quảng Sơn cuối tháng 5/2025. Khi ấy, ông Kiên cùng 2 nhân viên BVR và cán bộ kiểm lâm địa bàn tuần tra, phát hiện một nhóm người lấn chiếm đất rừng của đơn vị. Yêu cầu nhóm vi phạm làm việc, tổ công tác bất ngờ bị một nhóm lạ mặt tấn công. Ông Kiên bị đánh vào vùng đầu và bụng, gãy xương sườn, phải nhập viện cấp cứu.

Công ty đã báo cơ quan chức năng và lực lượng công an triệu tập một số đối tượng liên quan để điều tra. Nhưng tới nay, ông Kiên cho biết, vẫn chưa nắm được thông tin về việc xử lý các đối tượng vi phạm. Ông Kiên rất mong muốn các cơ quan chức năng sớm làm rõ và xử lý nghiêm để lực lượng BVR yên tâm làm nhiệm vụ.

Những lo lắng của ông Kiên cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ giữ rừng tại Lâm Đồng. Nhiều “điểm nóng” phá rừng, lấn chiếm đất rừng đã ghi nhận các vụ chống người thi hành công vụ, nhắm vào lực lượng BVR của các công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH).

Mới đây nhất là đầu tháng 8/2025, một cán bộ BVR thuộc BQLRPH Đa Nhim bị đe dọa ngay tại trụ sở. Một nhóm đối tượng đã xúc phạm, uy hiếp và có hành vi gây sức ép với Trưởng Trạm quản lý BVR Suối Cạn (phường LangBiang - Đà Lạt). Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ đầu năm 2025 tới nay, tình hình phá rừng trên địa bàn giảm cả 3 tiêu chí: số vụ, diện tích thiệt hại và khối lượng lâm sản thiệt hại. Tuy nhiên, các vụ phá rừng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi và quy mô ngày càng nghiêm trọng. Toàn tỉnh xác định có 9 vụ việc mang tính chất nổi cộm. Trong số này, có 4 vụ đã khởi tố, 4 vụ đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra và 1 vụ đang hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Địa hình hiểm trở, rừng phân bố rải rác và xen kẽ với đất nông nghiệp, cộng thêm áp lực gia tăng giá trị đất sản xuất đã khiến công tác BVR tại Lâm Đồng ngày càng trở nên khó khăn. Lực lượng kiểm lâm mỏng, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều xã. Lực lượng chuyên trách BVR có chế độ đãi ngộ thấp và điều kiện làm việc thiếu thốn. Đặc biệt, một số đối tượng vi phạm manh động, tổ chức cảnh giới và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng, gia tăng nguy hiểm cho nhiệm vụ tuần tra.

Hiện, Lâm Đồng có hơn 11.661 km2 đất quy hoạch lâm nghiệp (chiếm 48,12% diện tích tự nhiên), trong đó hơn 11.321 km2 có rừng (đạt tỷ lệ che phủ 46,72%). Toàn tỉnh có 4 vườn quốc gia, 3 ban quản lý rừng đặc dụng, 23 BQLRPH, 17 công ty lâm nghiệp và nhiều đơn vị được giao, cho thuê rừng.

Trước thực trạng này, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an cấp xã hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm, các chủ rừng ngay từ cơ sở. Đồng thời, kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc nổi cộm để tạo sức răn đe, phòng ngừa chung.