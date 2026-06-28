Nguyễn Đình Bắc chạm mốc 400.000 euro: Kỷ lục định giá ngang hàng Quang Hải Sự bứt phá ngoạn mục của tiền đạo sinh năm 2004 trên sàn chuyển nhượng sau mùa giải vô địch V-League cùng CLB Công An Hà Nội, thiết lập vị thế mới cho thế hệ trẻ bóng đá Việt Nam.

Sau một mùa giải đầy biến động nhưng kết thúc bằng những vinh quang chói lọi, bản đồ giá trị của bóng đá Việt Nam đã chính thức ghi nhận một cột mốc mới. Theo cập nhật mới nhất từ chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt sau khi mùa giải V-League 2025/26 khép lại, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã vươn lên trở thành nội binh đắt giá nhất Việt Nam.

Sự thăng tiến thần tốc của ngôi sao trẻ

Cụ thể, giá trị thị trường của Nguyễn Đình Bắc đã được điều chỉnh tăng mạnh, chạm mốc 400.000 euro (tương đương khoảng 11,7 tỷ đồng). Đây không chỉ là con số cao nhất trong sự nghiệp của chân sút xứ Nghệ tính đến thời điểm hiện tại, mà còn giúp anh san bằng kỷ lục định giá đối với một cầu thủ nội của đàn anh Nguyễn Quang Hải. Hiện tại, trong danh sách các cầu thủ đang thi đấu tại Việt Nam, chỉ có tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (550.000 euro) là có mức định giá cao hơn bộ đôi này.

Nhìn lại hành trình của Đình Bắc, đây là một sự trỗi dậy mạnh mẽ từ nghịch cảnh. Có thời điểm, giá trị của anh bị sụt giảm từ 300.000 euro xuống còn 275.000 euro do những rắc rối về chấn thương và sự sa sút phong độ nhất thời. Tuy nhiên, bản lĩnh của ngôi sao sinh năm 2004 đã được khẳng định đúng lúc trong màu áo các cấp độ đội tuyển và câu lạc bộ.

Đình Bắc đã có một mùa giải xuất sắc trong màu áo CLB lẫn ĐTQG. Ảnh: VFF

Chìa khóa từ những bàn thắng quyết định

Sự thăng tiến vượt bậc về giá trị của Đình Bắc không đến từ sự may mắn, mà dựa trên những thông số thống kê đầy thuyết phục. Ở cấp độ trẻ, anh đóng vai trò hạt nhân giúp U23 Việt Nam đăng quang tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành Huy chương Vàng SEA Games 33 và đặc biệt là tấm Huy chương Đồng cùng danh hiệu Vua phá lưới tại giải U23 châu Á 2026.

Tại đấu trường quốc nội, Đình Bắc đã thể hiện một phong độ hủy diệt trong giai đoạn nước rút của V-League. Với 10 pha lập công chỉ trong 6 trận đấu liên tiếp, anh trực tiếp đưa CLB Công An Hà Nội (CAHN) đến ngôi vương. Hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc này chính là yếu tố then chốt khiến Transfermarkt quyết định đưa mức giá của anh chạm đỉnh.

Bức tranh toàn cảnh về giá trị cầu thủ Việt Nam

Bên cạnh sự bứt phá của Đình Bắc, các trụ cột khác của đội tuyển quốc gia vẫn duy trì được vị thế ổn định. Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Hoàng Việt Anh hiện được định giá ở mức 325.000 euro. Nhóm cầu thủ gồm Đỗ Duy Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Hai Long bám sát phía sau với mức 300.000 euro.

Lứa cầu thủ trẻ thuộc biên chế U23 cũng cho thấy sự tăng trưởng tích cực về giá trị thương mại:

Khuất Văn Khang: 300.000 euro.

300.000 euro. Trần Trung Kiên (thủ môn): 275.000 euro.

275.000 euro. Nguyễn Nhật Minh: 225.000 euro.

Đáng chú ý, tiền đạo Việt kiều Ngô Đăng Khoa của CLB CA TP.HCM dù có sự tăng trưởng giá trị từ 150.000 lên 225.000 euro, nhưng lại mang đến sự tiếc nuối lớn khi dính chấn thương nghiêm trọng, qua đó lỡ hẹn với chiến dịch AFF Cup 2026 cùng đội tuyển Việt Nam.

Nam Định và CAHN áp đảo về giá trị đội hình

Trên phương diện tập thể, Nam Định tiếp tục khẳng định vị thế của một "gã nhà giàu" khi sở hữu đội hình có tổng giá trị cao nhất giải đấu với 8,3 triệu euro. CLB CAHN xếp ở vị trí thứ hai với 6,38 triệu euro, nhờ sở hữu nhiều ngôi sao đắt giá như Đình Bắc và Quang Hải.

Xếp hạng Câu lạc bộ Giá trị đội hình (Triệu euro) 1 Nam Định 8,30 2 CLB CAHN 6,38 3 Ninh Bình 4,75 4 CLB CA TP.HCM 4,68 5 Hà Nội FC 4,04

Mặc dù vậy, các chuyên gia nhận định bảng xếp hạng này sẽ còn nhiều biến động lớn trong thời gian tới khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè chính thức mở cửa và các đội bóng bắt đầu thực hiện những bản hợp đồng bom tấn mới.