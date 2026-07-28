Nguyễn Đình Bắc rực sáng với 3 bàn thắng: HLV Kim Sang Sik giải bài toán phụ thuộc Xuân Son Màn trình diễn điểm 10 của Đình Bắc trong chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp HLV Kim Sang Sik biến hóa hàng công tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste ở trận ra quân ASEAN Cup 2026 không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội tuyển Việt Nam, mà còn giải quyết bài toán nhân sự phức tạp trên hàng công. Chấn thương bất ngờ của tiền đạo Tài Lộc trước trận đấu vô tình mở ra cơ hội cho Nguyễn Đình Bắc, và chân sút trẻ này đã lập tức nắm bắt để tạo nên một màn trình diễn bùng nổ.

Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ ngày ra quân. Ảnh: VFF.

Màn trình diễn điểm 10 của Đình Bắc

Ban đầu, HLV Kim Sang Sik ưu tiên sử dụng bộ ba nhập tịch Tài Lộc, Hoàng Hên và Xuân Son đá chính trong các trận giao hữu tổng duyệt. Đây từng được xem là công thức tối ưu nhất để vận hành hệ thống tấn công của nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, khi Tài Lộc gặp chấn thương ngoài dự kiến, Đình Bắc được trao suất đá chính và đã không làm ban huấn luyện thất vọng.

Tiền đạo trẻ ghi dấu ấn đậm nét với 3 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Anh liên tục di chuyển rộng, khoét sâu vào hàng phòng ngự đối phương nhờ tốc độ và khả năng xử lý bóng kỹ thuật chuẩn xác. Màn thể hiện ấn tượng này giúp Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026 nhận điểm 10 tuyệt đối từ chuyên trang thống kê Sofascore – cột mốc cao nhất lượt trận đầu tiên ở cả hai bảng đấu.

Ông Kim sở hữu hàng công ấn tượng ở ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

Tuyển Việt Nam thoát khỏi sự phụ thuộc vào Xuân Son

Sự bùng nổ của Đình Bắc giúp lối chơi tấn công của tuyển Việt Nam trở nên linh hoạt và khó bắt bài hơn. Tại ASEAN Cup 2024, các đối thủ thường dồn toàn bộ lực lượng để phong tỏa Xuân Son. Mặc dù chân sút sinh năm 1997 thi đấu thăng hoa trước khi dính chấn thương nặng ở trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, việc dồn toàn bộ trọng trách lên một cá nhân luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro chiến thuật.

Trở lại ở giải đấu năm nay, Xuân Son đã đóng góp 1 bàn thắng nhưng chưa đạt phong độ cao nhất. Dù vậy, hệ thống vận hành của đội tuyển hiện tại không còn xoay quanh riêng tiền đạo thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định. Gánh nặng ghi bàn đã được chia sẻ đồng đều hơn nhờ sự hỗ trợ từ Hoàng Hên và ngòi nổ Đình Bắc.

Thử thách lớn chờ đón phía trước

Dù Timor Leste chưa phải là đối thủ đủ độ khó để kiểm chứng toàn diện năng lực của hệ thống phòng ngự và tấn công, tập thể áo đỏ rõ ràng đang sở hữu một dàn nhân sự đồng đều và có chiều sâu tốt hơn. Thử thách quan trọng nhất tại vòng bảng mang tên Indonesia đang chờ đón phía trước, đòi hỏi thầy trò HLV Kim Sang Sik phải tiếp tục duy trì sự tập trung để hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch.